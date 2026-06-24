Брат пропавшего в Приморском крае пилота рассказал о поисках вертолета

Tекст: Алексей Дегтярёв

Экипаж пропавшего вертолета R-44 компании «Гранат» имел значительный опыт совместной работы, пояснил брат пропавшего пилота РИА «Новости».

Пилот со стажем 15 лет и сотрудник лесоохраны вместе выявляли очаги возгораний на протяжении семи лет.

«Лет 15 у нее стаж, она опытный пилот. Родилась во Владивостоке, в Омске отучилась в летном училище и вернулась. Здесь она работала сначала в Хабаровском крае на Ми-8, потом сюда перешла», – рассказал собеседник.

По его словам, сейчас в поисковой операции задействованы четыре вертолета авиакомпании и 19 сотрудников лесопатруля на земле. Родственник отметил, что к поискам планируют привлечь дополнительных людей, в том числе местных жителей.

Зона поисков ограничена квадратом 30 на 30 километров, где в последний раз фиксировались сигналы телефонов пропавших. Связь с экипажем оборвалась 21 июня, по факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж пропавшего вертолета выходил на связь за час до своего исчезновения. Перед вылетом воздушное судно находилось в полностью исправном техническом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения.