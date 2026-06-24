Севастополь отразил атаки 70 украинских беспилотников

Tекст: Дарья Григоренко

«Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью и этим утром отразили две атаки ВСУ. Сбито 70 БПЛА. Пострадало два человека: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго баротравма уха», – написал глава города в своем Telegram-канале.

Спасательная служба зафиксировала точечные повреждения в нескольких многоквартирных домах. Жители сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов. В Гагаринском районе части сбитого беспилотника попали в стену дома, из-за чего загорелся приемник газового котла. Огонь оперативно локализовали сотрудники МЧС.

Также повреждены семь частных домов в разных районах города. Зафиксированы локальные возгорания, пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. Из-за падения частей сбитых БПЛА произошло шесть возгораний травы, в том числе в районе Фиолентовского шоссе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня силы ПВО сбили более 25 украинских беспилотников над Севастополем.

Неделей ранее в результате налета дронов пострадали два местных жителя.