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    24 июня 2026, 10:56 • Новости дня

    Севастополь отразил атаки 70 украинских беспилотников

    Севастополь отразил атаки 70 украинских беспилотников
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили две массированные атаки беспилотников на Севастополь, перехватив десятки вражеских дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью и этим утром отразили две атаки ВСУ. Сбито 70 БПЛА. Пострадало два человека: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго баротравма уха», – написал глава города в своем Telegram-канале.

    Спасательная служба зафиксировала точечные повреждения в нескольких многоквартирных домах. Жители сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов. В Гагаринском районе части сбитого беспилотника попали в стену дома, из-за чего загорелся приемник газового котла. Огонь оперативно локализовали сотрудники МЧС.

    Также повреждены семь частных домов в разных районах города. Зафиксированы локальные возгорания, пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. Из-за падения частей сбитых БПЛА произошло шесть возгораний травы, в том числе в районе Фиолентовского шоссе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня силы ПВО сбили более 25 украинских беспилотников над Севастополем.

    Неделей ранее в результате налета дронов пострадали два местных жителя.

    23 июня 2026, 15:31 • Новости дня
    Авария оставила без света крупнейшие города Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    В Республике Крым произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее несколько крупных городов и районов полуострова из-за технологических нарушений в сетях.

    Потребители четырех городских округов и четырех районов Крыма, включая Симферополь, Алушту и Ялту, остались без электроснабжения из-за аварии, сообщило «Крымэнерго» в «Макс».

    В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы.

    «В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городских округов Симферополь, Ялта, Алушта, Феодосия, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Кировского районов. Ведутся аварийно-ремонтные работы», – сообщило госпредприятие «Крымэнерго».

    Электроснабжение планируют восстановить в течение суток. Точное количество абонентов, оставшихся без света, пока не уточняется. Ранее компания информировала об аварийных отключениях в Евпатории, Саках, Красноперекопске, Джанкое и ряде других районов республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за повреждений на линиях электропередачи произошло частичное обесточивание потребителей в трех энергорайонах Крыма.

    В связи с масштабными авариями на объектах инфраструктуры власти ввели графики ограничения режима потребления электрической энергии.

    Накануне аварийные бригады приступили к ликвидации последствий отключения света в восточной части полуострова.

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    21 июня 2026, 15:40 • Новости дня
    В Крыму решили ввести графики ограничения потребления электроэнергии

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Крыму вынужденно сокращают подачу электричества потребителям из-за недавних масштабных аварий на объектах энергетической инфраструктуры, сообщили в госпредприятии «Крымэнерго».

    «В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым вводятся графики ограничения режима потребления электрической энергии по регионам полуострова», – говорится в сообщении в Telegram-канале госпредприятия «Крымэнерго».

    Уточняется, что актуальные данные о расписании отключений оперативно опубликуют на официальных ресурсах местных администраций и муниципалитетов. Также подробные сведения появятся на сайте самой электросетевой компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба предприятия «Крымэнерго» сообщила о частичном обесточивании трех энергорайонов полуострова из-за повреждений сетей.

    Позже специалисты ликвидировали перегруз электрических сетей за пределами Севастополя.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    24 июня 2026, 05:00 • Новости дня
    Развожаев сообщил об отключении электричества в Севастополе
    Развожаев сообщил об отключении электричества в Севастополе
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику», – сообщил Развожаев в «Максе».

    Губернатор сообщил, что на энергетических объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и, как подчеркнул Развожаев, делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан. Все экстренные службы, по его словам, находятся в полной готовности.

    «Нас не запугать отсутствием света. Мы проходили и не такое, выстоим и сейчас», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БПЛА атаковали Севастополь. Развожаев сообщал, что военные уничтожили девять украинских беспилотников.

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    22 июня 2026, 11:23 • Новости дня
    Аксенов сообщил о приостановке приема детей на отдых в Крыму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Крымские власти временно прекратили бронирование мест и размещение несовершеннолетних в оздоровительных учреждениях региона до начала осени, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    С 11.00 мск 22 июня по 1 сентября 2026 года в Крыму приостанавливается бронирование мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления в Крыму, указал Аксенов, передает РИА «Новости».

    Также это касается бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в «в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности».

    До этого Аксенов сообщал, что при атаке дронов ВСУ на Крым погибли четыре человека.

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    22 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Песков сообщил о минимизации последствий ударов Киева в Крыму

    Tекст: Ольга Иванова

    В Крыму активно устраняют негативные последствия варварских атак украинских властей, обеспечивая безопасность и своевременное информирование местных жителей.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил текущую обстановку в регионе, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что руководство республики предпринимает все необходимые меры для защиты граждан и оперативного оповещения людей о происходящем.

    «Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима», – заявил пресс-секретарь главы государства во время общения с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня пожилая жительница города Саки погибла в результате ночного удара украинских беспилотников.

    Чуть ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ на музей-панораму «Оборона Севастополя» ударом по истории.

    Представитель Кремля также охарактеризовал обстрел пассажирского поезда Москва – Симферополь преступлением киевского режима.

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    22 июня 2026, 13:05 • Новости дня
    В восточной части Крыма начались работы по ликвидации энергоаварии

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты приступили к ликвидации последствий аварии на электросетях, которая оставила без света часть жителей Восточного энергорайона Крыма.

    Аварийные бригады устраняют последствия отключения электричества в восточной части полуострова, передает РИА «Новости». Причиной инцидента стали серьезные повреждения на местных линиях электропередачи.

    «В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Восточного энергорайона. Ведутся аварийно-восстановительные работы», – сообщили представители предприятия «Крымэнерго». Ожидается, что специалисты полностью завершат ремонт и вернут свет в дома местных жителей до 17.00 понедельника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба предприятия «Крымэнерго» сообщила о частичном обесточивании трех энергорайонов полуострова из-за повреждений на линиях электропередачи.

    Позже специалисты ввели графики ограничения потребления электрической энергии.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о ликвидации перегруза энергосетей за пределами города.

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    22 июня 2026, 11:55 • Новости дня
    Движение по Крымскому мосту приостановили в третий раз за день

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено, в очереди на проезд скопилось более 800 транспортных средств.

    Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно остановили в третий раз за день, передает РИА «Новости». Ограничения ввели в 11.05 по московскому времени.

    «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – сообщил оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. Причины остановки трафика не уточняются. Людей, находящихся на переправе и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников безопасности.

    По состоянию на десять часов утра в очереди на проезд находилось более 800 машин. Со стороны Тамани досмотра ожидали 385 автомобилей, время простоя превышало один час. Со стороны Керчи скопилось 450 транспортных средств, а ожидание составляло около двух часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрывали.

    В августе количество ожидающих проезда машин достигало почти двух тысяч.

    Среднее время ожидания ручного досмотра со стороны Тамани составляло около четырех часов.

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    21 июня 2026, 16:09 • Новости дня
    Пять поездов «Таврия» задержались из-за временного закрытия Крымского моста

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пять пассажирских составов «Таврия», курсирующих между Крымским полуостровом и остальной частью страны, отстают от расписания из-за ночного закрытия мостового перехода, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».

    По состоянию на 14:00 по московскому времени задержки затронули поезда в обоих направлениях, передает РИА «Новости».

    «Уважаемые пассажиры! Сегодня, 21 июня, в пути задерживаются поезда «Таврия». Опоздания связаны с временным закрытием Крымского моста в ночь на 21 июня», – сообщила компания-оператор «Гранд Сервис Экспресс».

    Из Крыма с задержками следуют три состава: два поезда Керчь – Москва отправлением 21 июня (опоздание на девять и четыре с половиной часа соответственно), а также поезд Керчь – Омск, задерживающийся на четыре с половиной часа. В сторону полуострова отстают от графика два поезда из Москвы: в Симферополь (на семь часов) и в Керчь (на три часа).

    В компании-перевозчике также отметили, что 21 и 22 июня все поезда «Таврия» будут начинать и завершать маршруты на станции Керчь-Южная. Кроме того, поезд № 67/68 отправится из Керчи 21 июня в 22:10, что раньше запланированного графика.

    Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после девяти часов остановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за приостановки движения по Крымскому мосту на Кубани задержали десять пассажирских поездов.

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    23 июня 2026, 18:55 • Новости дня
    Хуснуллин заявил об усилении защиты транспортного сообщения с Крымом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство совместно с Министерством обороны разрабатывает дополнительные меры защиты транспортных артерий Крыма, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    «Организуем дополнительные меры с Министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом», – сказал Хуснуллин на совещании президента с членами правительства, передает ТАСС.

    Кроме того, кабмин вместе с региональными властями подготовил программу поддержки туристического бизнеса в Крыму и Севастополе. По словам вице-премьера, эти меры направлены на сохранение кадрового потенциала отрасли и обеспечение возврата средств туристам за ранее оплаченные бронирования, в том числе за детский отдых. Ожидается, что соответствующие документы будут выпущены в ближайшие дни.

    Хуснуллин также подчеркнул, что правительство продолжит в оперативном штабном режиме принимать решения для планомерной реализации программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Вице-премьер отметил, что в 2025 году турпоток на полуостров составил 7,4 млн человек, превысив показатель 2024 года, когда регион посетили 6,3 млн туристов.

    По статистике, 75% отдыхающих прибывают в Крым на автомобилях, а 25% используют железнодорожный транспорт. При этом Хуснуллин признал, что с учетом текущей обстановки сейчас наблюдается определенное снижение туристической активности на полуострове.

    Ранее сообщалось, что руководство Крыма предпринимает все необходимые меры для защиты граждан от украинских атак.

    Эксперт Игорь Юшков назвал Вооруженные силы России единственным гарантом безопасности логистических цепочек полуострова.

    Власти Херсонской области создают дополнительные транспортные коридоры для разгрузки автомобильного движения в сторону республики.

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    22 июня 2026, 13:49 • Новости дня
    Минпросвещения: Родителям отдыхающих в Крыму детей предложат альтернативу

    Tекст: Ольга Иванова

    Отправку школьников в крымские санатории временно отменили, а отдыхающих в «Артеке» ребят организованно возвращают домой, детям предложат альтернативу, сообщили в Минпросвещения.

    Ситуация с приостановкой работы детских лагерей на полуострове находится под постоянным контролем, сообщает Минпросвещения. Для оперативного решения всех возникающих вопросов ведомство создало специальный оперативный штаб.

    Согласно распоряжению главы республики, бронирование мест и размещение организованных групп приостановили до 1 сентября 2026 года. В связи с этим запланированный заезд в центр «Алые паруса» пришлось отменить.

    Сейчас организован плановый вывоз школьников из международного центра «Артек» к местам их постоянного проживания. На протяжении всего маршрута сопровождающих координируют сотрудники спецслужб, обеспечивая полную безопасность возвращения.

    Всю необходимую информацию родителям передают в индивидуальном порядке. Взамен отмененных путевок им предложат альтернативные варианты отдыха и оздоровления в других российских регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов объявил о временном прекращении размещения несовершеннолетних в оздоровительных учреждениях региона.

    Для решения возникающих вопросов власти создали специальный оперативный штаб.

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    22 июня 2026, 22:36 • Новости дня
    Сейсмологи зарегистрировали за сутки 19 землетрясений у берегов Севастополя

    Tекст: Вера Басилая

    В акватории Черного моря неподалеку от Севастополя за один день произошло 19 землетрясений, четыре из которых ощущалась на суше, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета Марина Бондарь.

    В течение понедельника у побережья Севастополя было зарегистрировано 19 землетрясений. По словам заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марины Бондарь, четыре подземных толчка были ощутимы на суше, передает РИА «Новости».

    «За сегодня зафиксировано 19 землетрясений магнитудой от 1.0 до 4.4 в Черном море на удалении 30 км от Севастополя. Четыре из них были ощутимыми на суше», – рассказала сейсмолог. Последний толчок произошел в 21:18 по московскому времени, его магнитуда составила 3.0.

    Утром в понедельник специалисты зарегистрировали шесть сейсмических событий у побережья Севастополя.

    Очаг одного из землетрясений находился на глубине 35 километров.

    Ученый Андрей Корженков назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.

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    24 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    Сбиты девять атаковавших Севастополь беспилотников

    Развожаев: Военные сбили девять атаковавших Севастополь беспилотников

    Сбиты девять атаковавших Севастополь беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В небе в районе Севастополя уничтожили девять беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – заявил Развожаев в «Максе».

    По его словам, беспилотники сбили в районе Северной стороны, мыса Херсонес и в Балаклавском районе.

    Губернатор сообщил, что в отражении атаки участвуют системы ПВО и мобильные огневые группы. Военные уничтожают вражеские беспилотники с применением различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия. Развожаев призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БПЛА атаковали Севастополь. Развожаев сообщал, что военные уничтожили два украинских беспилотника.

    В июне Развожаев сообщил о практическом уничтожении панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» ударом украинского беспилотника.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    24 июня 2026, 09:03 • Новости дня
    В Крыму три города и два района остались без света

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Технологические нарушения на Крымском полуострове привели к обесточиванию нескольких крупных населенных пунктов и прилегающих муниципальных образований, сообщило предприятие «Крымэнерго».

    Масштабный сбой в электросетях оставил без энергоснабжения жителей Евпатории, Сак, Джанкоя, а также Джанкойского и Сакского районов, указали в компании, передает ТАСС.

    Точное количество пострадавших абонентов в настоящий момент не уточняется.

    «Ведутся аварийно-ремонтные работы», – отметили там.

    Специалисты экстренных служб уже ликвидируют последствия аварии. Ожидается, что подача электричества потребителям будет полностью восстановлена ориентировочно в течение одних суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне масштабное отключение электроэнергии затронуло Симферополь, Алушту и Ялту.

    В ночь на среду из-за удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без электроснабжения.

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    22 июня 2026, 07:36 • Новости дня
    Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобильный трафик на Крымском мосту утром в понедельник временно прекращалось, сейчас оно уже восстановлено, сообщил официальный оперативный канал о ситуации об автомобильных подходах к мосту.

    Сообщение о прекращении движения появилось в 6.00 мск в Telegram-канале.

    Через несколько минут было опубликовано сообщение о возобновлении автомобильного движения по мосту.

    В мае движение автомобилей по этому мосту также временно ограничивали.

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    24 июня 2026, 03:32 • Новости дня
    Развожаев сообщил об уничтожении двух атаковавших Севастополь беспилотников
    Развожаев сообщил об уничтожении двух атаковавших Севастополь беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе отражают атаку ВСУ, военные уничтожили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    При отражении атаки ВСУ задействованы авиация, расчеты ПВО и мобильные огневые группы. В районе Северной стороны сбили два беспилотных летательных аппарата, сообщил Развожаев в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Развожаев сообщил о практическом уничтожении панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» ударом украинского беспилотника.

    Представители министерства культуры России во главе с первым замминистра Сергеем Обрывалиным посетили разрушенную панораму для оценки последствий атаки беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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