Обновление радиосвязи парализовало поезда в Германии

Bild: Причиной остановки поездов в Германии могло стать обновление радиосвязи

Tекст: Мария Иванова

Причиной глобальной остановки поездов компании Deutsche Bahn по всей территории Германии могла стать замена элементов в системе радиосвязи GSM-R, передает РИА «Новости».

Накануне поздно вечером перевозчик был вынужден прекратить движение всех составов из-за масштабных неполадок.

Проблема затронула как поезда дальнего следования, так и региональные маршруты. Кроме того, в Берлине и Мюнхене перестали курсировать наземные городские электрички. «К техническому сбою, по всей видимости, привела замена компонентов в системе радиосвязи», – отмечает издание.

Официального подтверждения данной информации от представителей Deutsche Bahn пока не поступало. Глава компании Эвелин Палла уточнила, что перебои в движении продолжались полтора часа, после чего ситуацию удалось стабилизировать благодаря запуску аварийной системы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии из-за крупного сбоя в цифровой радиосистеме.

Спустя полтора часа железнодорожное сообщение восстановилось с помощью аварийной системы.

Весной министр транспорта ФРГ Патрик Шнидер назвал регулярные опоздания поездов угрозой для демократии.