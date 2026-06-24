Tекст: Вера Басилая

Выступая на «Примаковских чтениях», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сценарии мирового порядка к середине XXI века, передает ТАСС. Он обратил внимание на то, что до этого момента остается еще очень много времени.

Представитель Кремля сыронизировал над политической нестабильностью в Британии.

«Мы даже, наверное, сейчас вряд ли сможем прогнозировать, сколько премьер-министров в Великобритании сменится за это время», – отметил Песков.

Британский премьер-министр Кир Стармер официально заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии.

Bloomberg сообщило, что причиной досрочного ухода политика с Даунинг-стрит стало давление из-за экономических проблем и громких скандалов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично напомнила о стремительных уходах предыдущих британских лидеров.