Кремль заявил о тенденции сокращения роли доллара

Песков заявил о сокращении доли доллара в международных расчетах

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил, что доля основной резервной валюты в международных расчетах остается высокой, но налицо тенденция к ее сокращению, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что подобная динамика связана не с добровольным отказом государств от использования американских денег. По его словам, процесс обусловлен действиями самого эмитента, который постоянно пытается диктовать свои условия на мировом рынке.

Ранее Песков объяснил переход многих стран на альтернативные валюты американскими ограничениями.

В январе текущего года доля американской валюты в мировых торговых расчетах через систему SWIFT упала до исторического минимума в 79,53%.