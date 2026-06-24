Японка 15 лет хранила расчлененного супруга в морозильнике

Полиция японского Кобе арестовала женщину за хранение тела мужа в морозильнике

Tекст: Мария Иванова

Стражи порядка обнаружили страшную находку 20 июня, передает РИА «Новости».

В ходе начавшегося расследования хозяйка жилища дала признательные показания. Она подтвердила, что самостоятельно расчленила тело и спрятала его в морозильную камеру.

По версии следствия, мужчина скончался в декабре 2011 года. Спустя год после его смерти японка официально расторгла брак. Местное законодательство позволяет оформить развод по упрощенной процедуре при отсутствии взаимных претензий, просто подав заявление с личными печатями в муниципалитет.

Сейчас подозреваемая находится под арестом. Ей вменяют оставление тела умершего родственника без надлежащей кремации и захоронения. Кроме того, на допросах задержанная намекнула следователям на свою причастность к убийству бывшего супруга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае японские правоохранительные органы арестовали сотрудника зоопарка за сожжение тела жены в печи.

Осенью прошлого года житель Финляндии подал прошение о захоронении хранившихся 30 лет в морозильнике тел родителей.