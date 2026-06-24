Ученые раскрыли тайну найденных в пещере зубов элиты майя

New Scientist: Майя хранили зубы знати в отдельной пещере

Tекст: Мария Иванова

Представители цивилизации майя извлекали зубы умерших аристократов и хранили их в пещере вдали от гробниц, пишет New Scientist.

Исследователи Гарвардского университета изучили останки на местах захоронений классического периода в Белизе. Анализ показал, что элементы скелетов 24 человек были найдены в двух разных местах: под домом в поселении Муклебаль-Цуль и в пещере Бац'уб, расположенной в 26,5 километра по другую сторону гор.

В пещере находились 226 зубов, разложенных рядом с телом взрослой женщины. Вместо головы у нее была часть сосуда с нефритовой бусиной, а рядом нашли фрагменты черепа, беззубые челюсти и перевернутую чашу с пятью семенами какао. Геномный анализ подтвердил, что женщина была предком некоторых людей, похороненных в элитных гробницах, а предметы указывают на ее королевское происхождение.

«Они связывали себя биологически или идеологически с предком, чтобы легитимизировать свою власть», – заявил исследователь Мюнхенского университета Мирко Де Томасси.

Специалисты считают, что пещеры считались входом в Шибальбу – подземный мир, и только представители высшего общества могли приносить туда зубы для общения со сверхъестественными силами и почитания предков.

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