Японский летающий автомобиль впервые разогнался до 100 км/ч

Японская компания SkyDrive разогнала аэротакси SD-05 до 100 километров в час

Tекст: Мария Иванова

Японская компания SkyDrive впервые разогнала свой «летающий автомобиль» SD-05 до заявленных 100 километров в час, передает РИА «Новости».

«SkyDrive успешно разогнала свой аппарат SkyDrive – модель SD-05 – до скорости 100 километров в час, пригодной для коммерциализации коротких межгородских маршрутов городской воздушной мобильности», – говорится в пресс-релизе компании.

В ходе скоростных испытаний подтвердились устойчивость, управляемость и маневренность аппарата. Также инженеры проверили работу двигательной установки, системы управления полетом и бортового оборудования. Полученные данные позволили подтвердить точность расчетов характеристик аппарата, сделанных до тестов реальной машины.

Аппарат представляет собой компактный мультикоптер без фиксированного крыла, рассчитанный на трех человек, включая пилота. Конструкция включает 12 независимых роторов с единой системой полетного контроля. В компании считают, что такой формат идеален для городской среды, так как позволяет использовать существующие площадки для взлета и посадки, а также снижает эксплуатационные расходы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе семь китайских производителей запланировали старт поставок летающих автомобилей.

Осенью прошлого года компания XPeng запустила пробное производство таких аппаратов на заводе в Гуанчжоу.

Незадолго до этого два электрических летательных аппарата данного бренда столкнулись во время тренировочного полета.