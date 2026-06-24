  • Новость часаВ НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Британцы превратили разрыв с ЕС в национальное унижение
    Сечин предложил меры для стабилизации топливного рынка
    Венгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    Автоэксперт сказал, что спрашивать у ИИ при обращении в автосервис
    Херсонская область осталась без электричества
    Российские бойцы начали бои за запорожское Любицкое
    В Турции упал украинский беспилотник
    Южная Корея захотела получить пленных КНДР с Украины
    ЕС собрался высылать мигрантов в Узбекистан
    24 июня 2026, 10:01 • Новости дня

    ЕС собрался высылать мигрантов в Узбекистан

    Politico: Евросоюз создаст центры депортации мигрантов в Узбекистане и Руанде

    ЕС собрался высылать мигрантов в Узбекистан
    @ Danilo Balducci/Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские государства рассматривают возможность отправки получивших отказ беженцев в специальные лагеря на территории африканских и азиатских республик.

    Группа стран Евросоюза обсуждает создание так называемых возвратных хабов за пределами объединения, пишет Politico.

    Инициативу по высылке нелегалов в Руанду и Узбекистан уже поддержали более половины из 27 государств блока, включая Германию, Грецию и Нидерланды.

    «Наша цель – заключить первые соглашения о создании этих структур в 2026 году, чтобы они начали функционировать с 2027 года», – заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Окончательный список принимающих сторон пока не утвержден, однако Брюссель ранее выделил Руанде 900 млн евро, а Узбекистану – 119 млн евро.

    В кулуарах также обсуждается кандидатура Уганды, тогда как Египет и Ливия были исключены из-за рисков нелегальной перевозки людей. При этом власти Франции и Испании выступили против инициативы, усомнившись в эффективности подобных центров депортации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутаты Европарламента утвердили изменения миграционного законодательства для создания центров депортации в третьих странах.

    Инициатива 19 государств Евросоюза по высылке беженцев стала неожиданностью для руководства Франции.

    Представители Германии, Дании и Италии уже активно обсуждают идею размещения центров возврата вдали от европейских границ.

    22 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году

    Эксперты: Европа планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году

    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году
    @ Charles Rosemond/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К 2030 году НАТО планирует нарастить ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. Для запуска эскалации с Москвой Брюссель может создать дугу напряженности вокруг северных регионов России, а также Белоруссии, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Алексей Анпилогов. Ранее в МИД России заявили о военных приготовлениях НАТО и ЕС, напоминающих план «Барбаросса».

    «Через четыре года Североатлантический альянс планирует финализировать стратегию «НАТО-2030», предполагающую перевод ряда гражданских предприятий на военные рельсы. Речь идет о принципиальном перевооружении блока, в котором руководство Евросоюза должно выполнять роль политического крыла», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Согласно этим планам, каждая механизированная бригада НАТО должна будет иметь в своем распоряжении до тысячи беспилотников. Также к 2030 году они намерены кратно увеличить запасы снарядов для ствольной артиллерии. Кроме того, в ближайшие годы Европа станет антироссийским буфером для США, пока Вашингтон обновляет свой ядерный потенциал», – продолжил спикер.

    По словам собеседника, в рамках НАТО Штаты предоставляют ЕС операционную автономность – Вашингтон будет определять где и чем воевать европейским членам альянса, а те, в свою очередь, будут сами планировать – как вести боевые действия. В целом, указал аналитик, альянс к 2030 году должен будет обновить вооружение сухопутных сил и ВМС, нарастить количество средств ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. «В рамках этого же трека развивается так называемое минеральное НАТО, ресурсной базой которого выбрана Австралия», – добавил он.

    «Для создания конкурентного преимущества, как считают в Брюсселе, ЕС отвлекает силы России украинским кризисом. При этом Москва постоянно говорит, что не хочет конфликта с Североатлантическим альянсом и выражает готовность к диалогу. Однако противоположная сторона, по сути, пока отказывается от равноправного и открытого обсуждения с Москвой всех острых вопросов. Поэтому ситуация медленно движется к прямому столкновению», – посетовал эксперт.

    2030 год чаще других фигурирует в прогнозах о потенциальном прямом конфликте России и НАТО, потому что к этому времени Европа планирует подготовить свои мобилизационные ресурсы, пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. «Россия не хочет войны, но продвижение альянса на восток вынуждает Москву наращивать оборонительный потенциал. Европа же находится в цивилизационном кризисе, решение которого, с ее точки зрения, лежит в военной плоскости», – указал он.

    Кроме того, отметил спикер, в североевропейских странах бытует мнение, что в случае конфликта с Россией они смогут отсидеться за санитарным кордоном Восточной Европы. «Поэтому, несмотря на огромные диспропорции в экономике государств НАТО, к 2030 году они планируют еще больше развернуть свой ВПК, чтобы соперничать с мобилизованной за время СВО российской экономикой», – детализировал спикер.

    «Также ближайшие три-четыре года важны с точки зрения психологической подготовки жителей стран НАТО для войны с Россией. Кроме того, Брюсселю нужно несколько лет на принятие соответствующих законов о всеобщей мобилизации и росте финансирования ВПК в размере, который требуют США – около 5% от ВВП», – объяснил аналитик.

    «В рамках начала конфликта НАТО будет создавать провокации в отношении Калининградской области, а также на границах северных российских регионов. Также дуга напряженности, вероятно, коснется Белоруссии. Брюссель намеренно сводит ситуацию к эскалации, и конфликт может разрастаться как снежный ком», – допустил Анпилогов.

    Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил «Известиям», что Москва видит военные приготовления НАТО и ЕС, которые все больше напоминают немецкий план «Барбаросса» – стратегию нацистской Германии по нападению на СССР. «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», – добавил дипломат.

    Запад открыто готовится к войне, во всех его стратегических документах начало войны на европейском континенте закладывается на 2030 год, подтверждал в интервью СТВ Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии. «На это нацелены все их военные бюджеты. Это агрессивная милитаристская политика Запада, которая направлена сегодня как раз на подрыв мира и безопасности», – указывал он.

    В июне на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин опроверг планы российского нападения на Североатлантический альянс, сообщает Кремль. «Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация, для того чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», – указал он.

    Со своей стороны Кристиан Фройдинг, командующий сухопутными войсками ФРГ, заявлял на аэрокосмической выставке ILA в Берлине в середине июня, что Германия должна подготовиться к нападению России к 2029 году или даже раньше, писало Politico. По его словам, среди союзников по НАТО существует широкий консенсус относительно того, что Россия может атаковать территорию альянса до конца десятилетия. «Это не немецкий график. Это согласованные с 32 членами блока разведывательные данные», – отметил он.

    Месяцем ранее возглавляемый британской армией североатлантический Союзный корпус быстрого реагирования (ARRC) провел масштабные командно-штабные учения Arrcade Strike. Причем маневры прошли на заброшенных платформах лондонской станции метро Чаринг-Кросс, сообщает Минобороны Британии.

    По сценарию, действие разворачивается именно в 2030 году. В ходе учений проверялась способность ARRC планировать и командовать крупномасштабными военными операциями с участием около 100 тыс. военнослужащих из Великобритании и ее союзников по НАТО. Из скрытого подземного пункта штаб координировал действия не только на суше, но и на море, в воздухе, космосе и киберпространстве.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне. Документ предполагает совместную разработку боеприпасов для ПВО, производство ракет и укрепление восточной границы НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на самом деле задумали Лондон и Варшава, почему они спешат оформить этот союз и как России относиться к практике заключения двусторонних пактов странами – членами НАТО.

    Комментарии (5)
    21 июня 2026, 11:36 • Новости дня
    Власти ФРГ исключили поставки российского газа через Турцию

    Германия потребовала от Турции не поставлять российский газ

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз будет настаивать на полном отказе от российских энергоресурсов при заключении любых будущих профильных контрактов с Анкарой.

    Евросоюз планирует строго контролировать происхождение энергоресурсов при сотрудничестве с турецкой стороной. Брюссель будет настаивать на полном отказе от поставок газа из России в рамках любых будущих соглашений с участием Анкары, передает DW.

    Об этом сообщила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. Политик озвучила принципиальную позицию европейских стран в ходе своего двухдневного официального визита в Турцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам.

    В конце прошлого года Турция продлила на один год два истекающих контракта на импорт российского газа.

    Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар заверил в отсутствии проблем с поставками энергоносителей из РФ.

    Комментарии (6)
    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 10:29 • Новости дня
    Politico: Европа рискует проиграть Азии борьбу за газ

    Politico сообщило о риске дефицита газа в Европе из-за конкуренции с Азией

    Politico: Европа рискует проиграть Азии борьбу за газ
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Евросоюза могут столкнуться с нехваткой природного газа предстоящей зимой из-за растущего спроса со стороны государств Азии и низких запасов в хранилищах.

    Европа рискует проиграть борьбу за поставки природного газа азиатским странам, пишет Politico.

    Централизованные экономики государств Азии, таких как Китай, Вьетнам и Южная Корея, имеют преимущество при заключении сделок на покупку топлива на спотовом рынке по сравнению со свободным европейским рынком.

    «Нас ждет период напряженности», – заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне, отметив, что Евросоюз столкнется с трудностями, если быстро не восстановит поставки из Катара.

    По правилам ЕС, страны-члены должны заполнить газовые хранилища минимум на 80% к декабрю. Однако в этом году высокие летние цены нарушили привычную схему закупки, оставив уровень запасов блока ниже среднего показателя за пять лет. Ситуацию может усугубить жаркое лето в Азии, которое увеличит использование кондиционеров и повысит спрос на газ.

    Азиатские страны преимущественно полагаются на долгосрочные контракты, но рост спроса может заставить их активнее покупать газ на спотовом рынке. Это приведет к прямой конкуренции с Европой. По оценкам энергетического агентства ЕС ACER, для достижения целевых показателей по запасам в этом году Европе может потребоваться увеличить импорт СПГ на 13% по сравнению с 2025 годом.

    Еврокомиссия пыталась создать платформу AggregateEU для координации закупок газа, но крупные игроки предпочли действовать самостоятельно. Платформу закрыли, однако сейчас рассматривают возможность ее возвращения на фоне конфликта с участием Ирана. Тем не менее чиновники признают, что не могут заставить компании использовать этот инструмент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае страны Евросоюза сократили импорт сжиженного природного газа из-за острой конкуренции с Азией.

    Темпы закачки топлива в европейские подземные хранилища упали до исторического минимума.

    Комментарии (4)
    23 июня 2026, 22:00 • Новости дня
    Венгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз

    Politico: Венгрия заблокировала новый этап переговоров Украины и Молдавии с ЕС

    Венгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия стала единственной страной, выступившей против совместного документа Евросовета и ЕК для открытия новых переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдавии в ЕС, сообщает Politico.

    Венгрия вновь тормозит переговорный процесс о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз. Будапешт стал единственным членом европейского объединения, выступившим против направления официального письма об открытии новых этапов дискуссий с Киевом и Кишиневом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Журналисты связывают этот шаг с прохладным отношением премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра к перспективам членства Киева. Ожидается, что вопрос попытаются утвердить повторно на следующей неделе.

    Ранее, в начале июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о согласовании всеми странами начала предметных дискуссий. Первый этап касался ключевых принципов Евросоюза, включая верховенство права и работу демократических институтов.

    Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр настоял на исключении пункта об ускоренном вступлении Украины из итоговой декларации Евросоюза.

    Все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии в объединение.

    Мадьяр отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Европейский союз из-за продолжающегося конфликта.

    Мадьяр заявил о необходимости закрытия 33 переговорных глав для полноправного членства Украины в Евросоюзе сроком до 15 лет.

    Комментарии (2)
    22 июня 2026, 05:29 • Новости дня
    Премьер Эстонии Михал: ЕС не может быть посредником Москвы и Киева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Диалог об урегулировании украинского кризиса должен проходить исключительно в двустороннем формате между Россией и Украиной, без посредничества европейских стран, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

    «Переговоры могут проходить только между Украиной и Россией. <…> Европейский союз не может выступать в качестве посредника, поскольку это ограничило бы помощь Украине», – сказал Михал, передает РИА «Новости».

    Политик также отметил, что процесс урегулирования требует стратегического терпения. По его мнению, излишняя спешка в дипломатических вопросах приводит только к негативным результатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле назвали неприемлемыми предварительные условия европейских стран для мирного урегулирования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на фактическое участие Европы в украинском кризисе.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 08:46 • Новости дня
    Politico: Францию застало врасплох письмо о миграционных центрах

    Politico: Призыв стран ЕС высылать мигрантов застал Францию врасплох

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива большинства государств Евросоюза о создании центров приема мигрантов в третьих странах стала неожиданностью для французского руководства, отмечают СМИ.

    Франция оказалась застигнута врасплох обращением с призывом ускорить создание центров приема беженцев за пределами Европы, передает РИА «Новости».

    Документ, инициированный правительствами Дании и Италии, подписали 19 государств-членов Евросоюза.

    «Письмо застало Францию врасплох», – отмечает европейское издание Politico. По словам неназванного дипломата, поддержка инициативы таким значительным числом стран превратила ее в очень серьезную проблему для Парижа.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выражал сомнения в эффективности подобных учреждений в третьих странах. Тем не менее на прошлой неделе Европарламент одобрил закон, разрешающий создание центров для депортации. За нововведения проголосовали 418 депутатов, 218 выступили против, а 30 воздержались.

    Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт также заявлял, что в этом году ожидает заключения соглашений с государствами вне Евросоюза. Речь идет о размещении мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища.

    Напомним, Европарламент одобрил создание внешних центров депортации мигрантов.

    Евросоюз задумал открыть в странах Азии и Африки лагеря для депортации мигрантов.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии Валтонен: ЕС определяет цели и формат будущего диалога с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейский союз достиг существенного прогресса в разработке единых целей и стратегии для возможного будущего диалога с российской стороной, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

    «Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже довольно далеко продвинулись в этой работе», – сказала глава ведомства финскому вещателю Yle, передает ТАСС.

    Перспективы начала диалога европейские лидеры смогут обсудить на предстоящем в июле саммите НАТО в Турции. При этом Валтонен подчеркнула, что время для непосредственных контактов пока не пришло, несмотря на идущие консультации внутри Европы.

    По ее словам, конкретные сроки станут понятны исходя из ситуации на поле боя на Украине и готовности российской стороны к мирному урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дискуссия о будущих переговорах с Россией вытеснила остальные темы на недавнем саммите Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить выдачу мандата на диалог с Москвой.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    Власти Латвии не смогли убрать названия городов России с дорожных знаков

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Латвии так и не приняли решение о демонтаже более трехсот дорожных знаков с названиями населенных пунктов России и Белоруссии, сообщил портал LSM.

    По данным LSM, правительство Латвии столкнулось с трудностями при попытке убрать названия российских и белорусских городов с дорожных указателей, передает РИА «Новости». Инициатива, предложенная еще весной, до сих пор не получила одобрения.

    «На 318 дорожных знаках в Латвии до сих пор можно прочитать надписи «Москва», «Витебск» или другие названия российских или белорусских городов. Инициатива по их замене, представленная правительству, пока не принята», – говорится в материале.

    Директор департамента дорожной инфраструктуры министерства транспорта Латвии Таливалдис Вецтиранс отметил, что власти рассчитывали заменить знаки к сентябрю, однако из-за отсутствия решения вынуждены действовать осторожно.

    Всего на национальных дорогах страны установлено 235 подобных указателей, а на муниципальных – 83.

    Рижская дума одобрила переименование названных в честь русских писателей улиц.

    Латвийские активисты начали сбор подписей за ограничение продаж книг на русском языке.

    Власти Латвии потребовали от сотен граждан России покинуть страну из-за отсутствия статуса постоянного жителя Евросоюза.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 09:19 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах поднялась выше 504 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки на европейских газовых хабах продемонстрировали рост, преодолев отметку в 504 доллара за тысячу кубических метров на фоне утренних торгов.

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром выросли на 1,2%, поднявшись выше 504 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июльские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 514,5 доллара, прибавив 3,2% к расчетной цене предыдущего дня.

    Средняя стоимость газа в марте увеличилась почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, превысив 600 долларов за тысячу кубометров впервые с февраля 2023 года. В апреле цены скорректировались вниз на 14%, опустившись примерно до 540 долларов.

    Максимальная цена за время ближневосточного конфликта была зафиксирована 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Тогда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства СПГ компании в Катаре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае стоимость июньских фьючерсов поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров.

    В первой половине июня биржевые цены на газ в Европе преодолели психологическую отметку в 600 долларов.

    Несколько дней назад котировки энергоносителей стабилизировались на уровне чуть ниже 500 долларов.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 22:12 • Новости дня
    Мелони выразила надежду на примирение Италии и США

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассчитывает на возвращение двустороннего диалога с Вашингтоном в конструктивное русло, несмотря на недавнюю резкую перепалку с американским лидером Дональдом Трампом.

    Мелони выразила уверенность в скором урегулировании дипломатических разногласий, передает РИА «Новости».

    «Я не намерена продолжать конфронтацию. Я считаю, что наша двусторонняя работа с США должна вернуться в нормальное русло, об этом я вчера сказала на заседании Совета министров», – подчеркнула Мелони.

    Конфликт начался после слов президента США о том, что итальянский премьер якобы упрашивала его сделать совместное фото на саммите G7 ради рейтингов. В ответ Мелони назвала эти заявления полностью выдуманными. Из-за возникшей напряженности Рим отменил визит вице-премьера Антонио Таяни в Вашингтон.

    Глава кабинета министров назвала отмену поездки правильным политическим сигналом, однако призвала избежать дальнейшей эскалации. Она отметила, что внешнюю политику нельзя превращать в реалити-шоу.

     «Мне кажется, что наша совместная работа и отношения развиваются успешно как в последние недели и месяцы на институциональном уровне, а также на экономическом», – отметила премьер.

    Итальянские представители планируют посетить прием у посла США по случаю Дня независимости 4 июля.

    Мелони назвала выдуманными заявления президента США о просьбах сфотографироваться на саммите «Группы семи».

    Американский президент резко раскритиковал главу итальянского правительства за отказ предоставить военные базы во время иранского конфликта.

    На фоне этого скандала члены кабинета министров Италии решили пропустить празднование Дня независимости Соединенных Штатов.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 12:54 • Новости дня
    Лавров раскрыл желание Парижа втайне от ЕС связаться с Москвой

    Лавров заявил о готовности Франции к секретным переговорам с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Французские власти стремятся установить скрытые дипломатические каналы связи с российским руководством в тайне от Евросоюза, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на двуличие французского руководства, передает РИА «Новости».

    «Президент Макрон заявил, что Евросоюз не может быть посредником, потому что ввел санкции против России. Я оставляю эту информации на совести Парижа, это заявление оставляю на совести Парижа, который и сам не прочь втайне от Брюсселя и всех других просить о дискретных контактах с Москвой», – подчеркнул министр.

    До этого издание Politico писало о расколе среди европейских государств из-за попыток руководителя Евросовета Антониу Кошты наладить диалог с российской стороной. Против такой инициативы выступили французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Политики уверены, что текущий момент не подходит для общения с Кремлем. По их мнению, когда придет время, инициативу должна перехватить «евротройка», состоящая из Франции, Германии и Британии.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал создание неформального канала связи с Москвой необходимой базой для мирных инициатив.

    В начале июня лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу по вопросу возможных переговоров с Россией.

    В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил наличие рабочих контактов между Москвой и Парижем.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 23:17 • Новости дня
    Грушко обвинил Евросоюз в неготовности к переговорам по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Они все время говорят о том, что Европа должна сидеть за столом переговоров, но это желание никак не результируется в практических действиях», – сказал Грушко на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    Грушко отметил, что в Евросоюзе до сих пор продолжаются внутренние споры о том, кто будет представлять Европу на возможных переговорах, и пояснил, что это также показывает отсутствие реальной заинтересованности ЕС в их организации и в создании условий для диалога, передает РИА «Новости».

    По его словам, одним из ключевых условий старта переговоров должно стать прекращение военной, финансовой и иной поддержки киевскому режиму.

    Он добавил, что позиция, которую занимает Европа и постоянно озвучивает, фактически исключает ее участие в переговорах. Отвечая на вопрос о публикациях в СМИ о попытках главы Евросовета Антониу Кошты установить контакты с Россией, Грушко заявил, что МИД России в принципе не комментирует утечки и напомнил о действующем в дипломатии жестком правиле конфиденциальности достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кошта на саммите в Брюсселе назвал создание неформального канала связи с Москвой необходимой базой для возможных мирных инициатив.

    Позднее Кошта на итоговой пресс-конференции сообщил о разногласиях в Евросоюзе из-за его решения наладить дипломатический канал с Россией.

    В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит смысла в участии европейцев в переговорах по Украине.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 08:42 • Новости дня
    Захарова заявила об усилении войны с памятниками в Прибалтике на фоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Прибалтика, Польша и Украина активизировали кампанию по уничтожению советского и российского мемориального наследия под предлогом СВО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, страны Прибалтики, Польша и Украина усилили кампанию по сносу российских и советских памятников, передает РИА «Новости».

    Она сообщила, что МИД готовит тематические доклады в рамках борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны.

    Документы посвящены политике Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины в отношении военно-мемориальных объектов. «Используя проводимую Россией специальную военную операцию, эти страны резко увеличили масштабы многолетней практики по уничтожению на своей территории советского и российского мемориального наследия», – подчеркнула Захарова.

    В России 22 июня ежегодно отмечают День памяти и скорби, посвященный началу Великой Отечественной войны. Этот трагический период унес жизни около 27 млн советских граждан.

    Мария Захарова назвала снос памятника советским солдатам в Польше шагом к возрождению нацизма.

    МИД охарактеризовал планы властей Украины по демонтажу мемориалов Великой Отечественной войны как проявление сатанизма.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил намерения Латвии по уничтожению военных памятников.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 13:27 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась поддержать Пашиняна визитом в Армению

    Politico: Председатель ЕК фон дер Ляйен посетит Армению для поддержки Пашиняна

    Фон дер Ляйен собралась поддержать Пашиняна визитом в Армению
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерена совершить визит в Ереван для демонстрации поддержки проевропейского правительства Пашиняна после недавних парламентских выборов.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен готовится посетить Армению на следующей неделе, передает Politico.

    В состав делегации также войдет комиссар по вопросам расширения Марта Кос. Цель визита – продемонстрировать поддержку премьер-министру Николу Пашиняну после победы его партии на парламентских выборах в июне.

    Поездка, предварительно запланированная на 1 июля, состоится на фоне стремления Еревана отдалиться от Москвы и укрепить связи с Европейским союзом. Выборы в стране многие рассматривали как референдум о геополитическом будущем государства. «Мы видели, что страна находится под интенсивным и последовательным давлением со стороны России; визит станет сильным сигналом поддержки после уже оказанной конкретной помощи», – заявил один из чиновников ЕС.

    Из-за запланированного визита заседание Коллегии комиссаров ЕС, намеченное на 1 июля, было отменено. Это привело к задержке принятия ряда законодательных инициатив, включая реформу правил проведения тендеров и инициативы в области единого оборонного рынка. Дата рассмотрения этих документов пока не назначена.

    Этот визит станет для главы Еврокомиссии вторым в Армению менее чем за два месяца. В мае она посетила Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества. Ранее ЕС подтвердил выделение 34 млн евро для компенсации последствий новых российских ограничений на армянский экспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил намерение страны продолжить работу в рамках Евразийского экономического союза.

    Месяцем ранее глава армянского правительства пообещал добиться полной отмены визового режима с европейскими странами в течение ближайших двух лет.

    В конце прошлого года верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила о планах оказать Еревану поддержку для противодействия иностранному влиянию на парламентских выборах.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 09:14 • Новости дня
    Фицо поддержал Кошту в попытках наладить контакты с Россией

    Премьер Словакии Фицо одобрил стремление Кошты наладить контакты с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал инициативу главы Евросовета Антониу Кошты по установлению прямого диалога между Европейским союзом и Москвой.

     Фицо выступил в поддержку  Кошты, который ранее заявил о необходимости наладить прямые контакты с российской стороной, передает РИА «Новости».

    По словам словацкого премьера, такую позицию разделяют и другие европейские лидеры.

    «Я поддерживаю главу Евросовета и приветствую тот факт, что его команда движется в этом направлении... Несколько премьер-министров разделяют эту точку зрения, и я, вероятно, один из самых активных среди них», – подчеркнул Фицо. При этом он не стал уточнять, руководителей каких именно государств имеет в виду.

    Инициатива Кошты ранее спровоцировала активные дискуссии среди политиков и журналистов в Европе. Обсуждается вопрос о том, кто именно должен представлять Евросоюз в случае возобновления переговоров с Москвой, а также когда наступит подходящий момент для такого шага.

    Ранее Антониу Кошта сообщил о создании дипломатического канала связи с Москвой.

    Европейский политик объяснил данные шаги подготовкой к возможным мирным инициативам.

    Глава финского правительства Петтери Орпо выступил в защиту сохранения открытых дипломатических каналов с Москвой, не согласившись с позицией Риги по этому вопросу.

    Комментарии (0)
    Главное
    За ночь над Россией уничтожили 323 украинских беспилотника
    Командующий войсками США в Европе собрался в отставку
    КНДР вооружилась новым эсминцем и начала создание ядерного флота
    Германия отказалась от крупнейшего проекта в истории флота
    Илон Маск потерял 118 млрд долларов и перестал быть триллионером
    SpaceX испытала доставку грузов из космоса на Землю
    Назван главный поставщик водки в Россию