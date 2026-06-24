Tекст: Вера Басилая

Заместитель главы Совбеза выступает главным редактором линейки пособий для девятых и десятых классов, передает ТАСС.

«У учебника совершенно блестящий главный редактор, известный правовед и не только – Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст», – заявил помощник президента Владимир Мединский.

Презентация изданий состоялась на площадке Петербургского международного юридического форума. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что государственные пособия обойдутся в разы дешевле коммерческих аналогов. Одиннадцатиклассники перейдут на новую программу с 1 сентября 2027 года, передает РИА «Новости».

Глава Минпросвещения также анонсировал корректировку Единого государственного экзамена по обществознанию. Изменения вступят в силу через два года, поэтому выпускникам следующего года переживать не стоит. В секретариате Дмитрия Медведева добавили, что материалы помогут школьникам расширить кругозор и научат аргументированно отстаивать свою позицию.

Минпросвещения утвердило новые нормы изучения обществознания в российских школах.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев работал над этими учебниками на безвозмездной основе.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал перенос начала преподавания данного предмета на девятый класс.