Командующий войсками США в Европе собрался в отставку

AP сообщило о досрочной отставке командующего войсками США в Европе Донахью

Tекст: Мария Иванова

Отставка военачальника произошла спустя всего полтора года после назначения, передает The Associated Press.

Командующий силами армии США в Европе и Африке передаст полномочия заместителю Кристоферу Норри 2 июля. Этот уход стал частью кампании главы Пентагона Пита Хегсета, который провозгласил принцип: «Меньше генералов, больше рядовых».

Свои посты досрочно покинули уже почти два десятка высших американских офицеров. Донахью известен как последний военнослужащий США, покинувший Афганистан 30 августа 2021 года. Знаменитый снимок генерала в приборе ночного видения на рампе транспортного самолета C-17 стал символом завершения двадцатилетней миссии.

Сейчас администрация США проводит новую проверку обстоятельств хаотичного вывода войск. Одновременно с этим в Пентагоне обсуждается понижение статуса европейского и африканского командования с четырехзвездного до трехзвездного.

На прошлой неделе Хегсет анонсировал шестимесячную ревизию американских сил в Европе. Министр подчеркнул, что проверка должна заставить союзников по НАТО взять на себя главную ответственность за собственную оборону. По его словам, некоторые государства эту ревизию провалят, а другие пройдут блестяще.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года Пентагон запланировал отставку ряда высокопоставленных американских генералов

В мае министр обороны США Пит Хегсет открыл новое расследование по факту вывода войск из Афганистана.

Президент США назвал завершение этой военной миссии самым позорным днем в истории государства.