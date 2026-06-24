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    Британцы превратили разрыв с ЕС в национальное унижение
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    Российские бойцы начали бои за запорожское Любицкое
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    24 июня 2026, 09:55 • Новости дня

    Командующий войсками США в Европе собрался в отставку

    AP сообщило о досрочной отставке командующего войсками США в Европе Донахью

    Командующий войсками США в Европе собрался в отставку
    @ Spc. Breanna Bradford/U.S. Army/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Генерал Кристофер Донахью, известный как последний покинувший Афганистан американский военнослужащий, неожиданно оставляет свой пост командующего войсками США в Европе спустя полтора года после назначения.

    Отставка военачальника произошла спустя всего полтора года после назначения, передает The Associated Press.

    Командующий силами армии США в Европе и Африке передаст полномочия заместителю Кристоферу Норри 2 июля. Этот уход стал частью кампании главы Пентагона Пита Хегсета, который провозгласил принцип: «Меньше генералов, больше рядовых».

    Свои посты досрочно покинули уже почти два десятка высших американских офицеров. Донахью известен как последний военнослужащий США, покинувший Афганистан 30 августа 2021 года. Знаменитый снимок генерала в приборе ночного видения на рампе транспортного самолета C-17 стал символом завершения двадцатилетней миссии.

    Сейчас администрация США проводит новую проверку обстоятельств хаотичного вывода войск. Одновременно с этим в Пентагоне обсуждается понижение статуса европейского и африканского командования с четырехзвездного до трехзвездного.

    На прошлой неделе Хегсет анонсировал шестимесячную ревизию американских сил в Европе. Министр подчеркнул, что проверка должна заставить союзников по НАТО взять на себя главную ответственность за собственную оборону. По его словам, некоторые государства эту ревизию провалят, а другие пройдут блестяще.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года Пентагон запланировал отставку ряда высокопоставленных американских генералов

    В мае министр обороны США Пит Хегсет открыл новое расследование по факту вывода войск из Афганистана.

    Президент США назвал завершение этой военной миссии самым позорным днем в истории государства.

    23 июня 2026, 16:12 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечила ипотечные каникулы для семей при появлении ребенка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума во втором и третьем чтениях единогласно утвердила законопроект партии «Единая Россия» о новых льготах для родителей.

    Теперь граждане смогут оформить льготный период по ипотеке при рождении или усыновлении ребенка, причем доказывать снижение доходов больше не потребуется, сообщается на сайте «Единой России».

    «Мы доработали текст законопроекта с учетом поступивших замечаний, а именно: уточнили, что рождение или усыновление детей является не «трудной жизненной ситуацией», как было записано в редакции первого чтения, а особыми обстоятельствами», – сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

    Парламентарий добавил, что штрафы и пени, начисленные до начала каникул, будут выплачиваться в последнюю очередь. Также исключена возможность двойного начисления процентов с седьмого по 18-й месяц действия отсрочки.

    Новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года и затронут даже те договоры, которые были заключены ранее. Продолжительность ипотечных каникул составит до полутора лет с момента рождения малыша или оформления усыновления.

    Ранее правительственная комиссия поддержала инициативу о предоставлении кредитных каникул при рождении детей.

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    23 июня 2026, 17:18 • Новости дня
    Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве состоялся XXXVIII съезд ЛДПР, посвященный подготовке к выборам депутатов Государственной думы IX созыва.

    Делегаты из всех 89 регионов страны утвердили предвыборную программу «100 дней преобразования России» и итоговый список кандидатов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Центральным событием стало выступление председателя партии Леонида Слуцкого, который обозначил основные приоритеты предвыборной кампании. «Сегодня людям нужна не очередная красивая программа на десятилетия вперед. Жириновский много лет говорил: России нужны быстрые, жесткие и честные перемены. Сегодня, в 2026 году, это особый год для новейшей истории России, особый год для мировой истории. Мы снова находимся в точке выбора: спасти Россию или позволить России медленно слабеть. У ЛДПР есть план – «100 дней преобразования России». В эти 100 дней мы сможем реальным образом запустить решение, которое даст стране движение к развитию», – заявил он.

    Программа ЛДПР предусматривает снижение налоговой нагрузки для семей с детьми, ежегодную индексацию пенсий и пособий не менее чем на 20%, а также повышение студенческих стипендий до уровня МРОТ. Кроме того, предлагается запустить программу «Народная ипотека» под 3% для молодых специалистов, бюджетников и семей.

    Общефедеральную часть списка кандидатов ЛДПР возглавил Леонид Слуцкий. В первую пятерку также вошли Мария Воропаева, Андрей Луговой, участник СВО Алексей Верещагин и Виктор Бут. Всего в списках партии 435 кандидатов, из которых 224 баллотируются по одномандатным округам.

    В мае лидер партии Леонид Слуцкий направил обращение в ФАС по поводу скрытого уменьшения объема товаров.

    В апреле президент России Владимир Путин встретился с бойцами добровольческой бригады ЛДПР «Невский».

    Осенью прошлого года делегаты XXXVII съезда переизбрали Слуцкого председателем политического объединения.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

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    23 июня 2026, 18:17 • Новости дня
    Путин назвал четыре основы для переговоров по Украине

    Путин назвал реалии на земле главной основой для переговоров по Украине

    Путин назвал четыре основы для переговоров по Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обозначил четыре базовых условия для мирных переговоров с Украиной.

    «На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Но будем исходить из того, что есть», – добавил глава государства. Он подчеркнул, что Россия будет «двигаться уверенно по всем направлениям», обеспечивая безопасность граждан и решая экономические вопросы как в регионах, так и в масштабах всей страны. Опорой для этого послужат стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления Вооруженных сил.

    В феврале 2025 года МИД России назвал стамбульский документ основой для обсуждения урегулирования конфликта.

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    23 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Начата массовая эвакуации моряков заблокированных в Персидском заливе судов

    ИМО сообщила о начале эвакуации 11 тыс. моряков из Персидского залива

    Начата массовая эвакуации моряков заблокированных в Персидском заливе судов
    @ Hassan Ghaedi/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная морская организация (ИМО) ООН приступила к выводу экипажей с судов, заблокированных в акватории Персидского залива, сообщил генеральный секретарь объединения Арсенио Домингес.

    «Мы приступаем к реализации плана эвакуации более 11 тыс. моряков, которые все еще находятся в регионе. Эта крупномасштабная операция будет проводиться в тесном сотрудничестве с Ираном, Оманом, всеми другими прибрежными государствами региона, Соединенными Штатами и морской отраслью», – приводит слова руководителя Международной морской организации пресс-служба ИМО, передает РИА «Новости».

    По словам Домингеса, структура ООН уже добилась предоставления необходимых гарантий безопасности. Специалисты организации тщательно проверили маршруты и удостоверились в наличии условий для беспрепятственного прохода кораблей.

    В марте Домингес сообщил о 20 тыс. застрявших в Персидском заливе моряков.

    Позже он начал переговоры со странами региона о создании коридора для эвакуации гражданских судов.

    В мае глава Центрального командования ВС США Брэд Купер заявил об ожидающих прохода через Ормузский пролив грузовых кораблях из 87 стран.

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    23 июня 2026, 11:33 • Новости дня
    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков

    TWZ: На авиабазе Энгельс зафиксировали строительство 17 защитных ангаров

    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На аэродроме в Саратовской области ведется масштабное сооружение защитных конструкций, предназначенных для укрытия тяжелых самолетов от возможных воздушных атак, пишет TWZ.

    Спутниковые снимки зафиксировали процесс возведения защитных сооружений для стратегических бомбардировщиков на авиабазе Энгельс, передает The War Zone.

    На кадрах, сделанных 20 июня, видно строительство не менее 17 крупных ангаров. Размеры этих укрытий соответствуют габаритам ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, базирующихся на аэродроме.

    Издание отмечает, что работы начались весной 2025 года. Энгельс является ключевым транспортным узлом российской дальней авиации. Здесь дислоцируется 22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия, самолеты которой активно применяются в ходе спецоперации на Украине. Ранее база неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников.

    Появление защитных ангаров для крупных самолетов – беспрецедентный шаг для Воздушно-космических сил России, пишет издание. Долгое время стратегическая авиация размещалась на открытых стоянках. Новые укрытия, вероятно, призваны защитить ценную технику от ударов дронов и скрыть ее перемещения от спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Минобороны анонсировало строительство защитных ангаров для боевой авиации.

    В марте 2025 года Саратов и Энгельс пережили масштабную атаку украинских беспилотников. В июне прошлого года дроны ВСУ совершили налет на аэродромы базирования стратегических бомбардировщиков в пяти регионах России.

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    23 июня 2026, 15:31 • Новости дня
    Авария оставила без света крупнейшие города Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    В Республике Крым произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее несколько крупных городов и районов полуострова из-за технологических нарушений в сетях.

    Потребители четырех городских округов и четырех районов Крыма, включая Симферополь, Алушту и Ялту, остались без электроснабжения из-за аварии, сообщило «Крымэнерго» в «Макс».

    В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы.

    «В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городских округов Симферополь, Ялта, Алушта, Феодосия, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Кировского районов. Ведутся аварийно-ремонтные работы», – сообщило госпредприятие «Крымэнерго».

    Электроснабжение планируют восстановить в течение суток. Точное количество абонентов, оставшихся без света, пока не уточняется. Ранее компания информировала об аварийных отключениях в Евпатории, Саках, Красноперекопске, Джанкое и ряде других районов республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за повреждений на линиях электропередачи произошло частичное обесточивание потребителей в трех энергорайонах Крыма.

    В связи с масштабными авариями на объектах инфраструктуры власти ввели графики ограничения режима потребления электрической энергии.

    Накануне аварийные бригады приступили к ликвидации последствий отключения света в восточной части полуострова.

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    23 июня 2026, 20:38 • Новости дня
    Проработавшая 399 лет немецкая пивоварня обанкротилась из-за цены электричества

    Bild: Работавшая с 1627 года старейшая пивоварня ФРГ подала заявление о банкротстве

    Проработавшая 399 лет немецкая пивоварня обанкротилась из-за цены электричества
    @ Public Domain

    Tекст: Денис Тельманов

    Пивоварня Hofbrauhaus Wolters в Брауншвейге, основанная четыре века назад, столкнулась с финансовым крахом из-за падения продаж и высоких издержек на электричество и логистику, сообщает газета Bild.

    Немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters, ведущая историю с 1627 года, подала заявление о банкротстве, передает РИА «Новости».

    «Одна из старейших пивоварен Германии обанкротилась: Hofbrauhaus Wolters GmbH из Брауншвейга, выпускающая пиво под маркой Wolters, подала заявление о банкротстве», – отмечает газета Bild. Ключевой причиной закрытия стало резкое снижение спроса на продукцию. В 2025 году потребление пива упало на 5,8%, и негативная тенденция сохранилась в 2026 году.

    Ситуацию усугубили выросшие производственные расходы. Предприятие не смогло справиться с увеличением затрат на электроэнергию и логистику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года число корпоративных банкротств в Германии достигло максимума за последние двадцать лет.

    В прошлом году продажи пива в стране упали ниже рекордной отметки в 8 млрд литров.

    Ранее эксперты спрогнозировали массовое закрытие немецких пивоваренных предприятий на фоне резкого падения спроса.

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    23 июня 2026, 15:53 • Новости дня
    CNN: Сбитый над Ираном американский пилот рассказал о дронах-медузах
    CNN: Сбитый над Ираном американский пилот рассказал о дронах-медузах
    @ ABIR SULTAN/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасенный в Иране летчик американского истребителя рассказал о необычных беспилотниках, двигавшихся как единая система и напоминавших медузу.

    После спасения пилот истребителя F-15, сбитого над Ираном в апреле, поделился деталями воздушного инцидента. Он описал группу взаимосвязанных иранских беспилотников, которые двигались абсолютно синхронно. Мелкие аппараты летели под крупными, напоминая щупальца медузы, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Рассказ военного спровоцировал серьезные споры в американском разведывательном сообществе. До этого инцидента спецслужбы США не располагали данными о наличии у Тегерана подобных систем. Специалисты называют такую технологию «сетевым взаимодействием».

    Согласно первоначальным оценкам, именно эта необычная группа дронов могла сыграть ключевую роль в уничтожении самолета. При этом официальное расследование истинных причин крушения истребителя все еще продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные в апреле сбили американский истребитель F-15E.

    Американские спецназовцы успешно эвакуировали выжившего члена экипажа.

    Вооруженные силы США в июне уничтожили несколько иранских ударных беспилотников над Ормузским проливом.

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    23 июня 2026, 19:55 • Новости дня
    Эксперт рассказал о главном риске при покупке подержанной «электрички»

    Баканов: Невозможно самостоятельно оценить состояние батареи б/у электромобиля

    Эксперт рассказал о главном риске при покупке подержанной «электрички»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Российский рынок электромобилей пока слишком молод, чтобы говорить о массовых проблемах с батареями. Однако именно состояние аккумулятора является главным риском при покупке подержанного электрокара, сказал газете ВЗГЛЯД автомобильный эксперт Петр Баканов. Он объяснил, сколько служат тяговые батареи и почему их износ сложно определить самостоятельно. В последнее время в России на треть возрос спрос на подержанные электромобили.

    Современный электромобиль, говорит Баканов, должен исправно прослужить первые пять лет. После этого необходимо проверить износ батареи – именно этот элемент является самым дорогостоящим в машине такого типа. Ее стоимость может составлять от 30% до 50% всей цены транспортного средства. Средний срок службы батареи у большинства производителей составляет около восьми лет, или 150–200 тыс. километров пробега.

    «Массовая электромобилизация в России началась лишь в 2022–2023 годах, поэтому сейчас говорить о массовом выходе батарей из строя еще рано. Для авторитетных выводов нужно подождать еще от трех до пяти лет», – поясняет эксперт.

    По его словам, оценить состояние ячеек и разброс напряжения без специального контрольно-измерительного оборудования автолюбителю невозможно. «Не имея опыта, обыватель ровным счетом ничего не сможет определить. Из внешних признаков насторожить может разве что резкая потеря хода или подергивания при езде. Поэтому, если берете подержанный электромобиль, то лучше доверьтесь профессионалам, которые занимаются подбором авто», – резюмировал Баканов.

    Ранее сообщалось, что в Европе также вырос спрос на электромобили: в мае число их регистраций подскочило на 34%. Специалисты объясняют такие изменения рынка повышением цен на топливо.

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    23 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет

    Эксперт Анпилогов: Автогиганты могут удвоить производство Patriot и Tomahawk в США

    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Для переформатирования американских автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться до десяти лет. Но на Украину новые боеприпасы не отправятся: Штатам важно восстановить запасы истраченных в войне с Ираном Patriot и Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что General Motors и Ford начнут выпускать ракеты.

    «История знает несколько примеров, подобных инициативе, озвученной Трампом. Южный машиностроительный завод в Днепропетровске в пятидесятые годы прошлого века за несколько лет был перепрофилирован из автомобильного в ракетостроительное предприятие», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Но Советскому союзу даже при централизованном планировании потребовалось на это несколько лет. Сложность в том, что выпуск ракет предполагает совершенно другую специфику производственных процессов и переподготовку инженерно-технического состава», – продолжил собеседник.

    «Франклин Рузвельт также переводил часть американской экономики на военные рельсы во время Второй Мировой. Но тогда у США был избыток рабочих рук, множество научных кадров, у общества были сильные экономические стимулы идти на заводы. Власти могли облагать налогами и запретами гражданскую экономику для развития ВПК. Всех этих козырей у Дональда Трампа на руках нет», – заметил спикер.

    «С моей точки зрения, для полноценного переформатирования автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться от пяти до десяти лет. В итоге США окажутся способны вдвое увеличить выпуск ракет: Patriot – до примерно тысячи штук, Tomahawk – до двухсот. Пентагон планирует восполнить запасы боеприпасов, существенно оскудевшие за несколько месяцев конфликта с Ираном», – пояснил аналитик.

    «Все эти приготовления рассчитаны на потенциальный крупный конфликт, вероятнее всего, с Китаем. Сомнительно, что хоть какая-то часть из увеличенного производства Patriot будет поставлена в Украине. Речи же о предоставлении Tomahawk не идет. Эта ракета может нести ядерную боевую часть. Атаку по своей территории подобным боеприпасом Россия расценит как максимальную эскалацию, даже если боеголовка будет пустой. И США это понимают», – резюмировал эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие. «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – приводит РИА «Новости» заявление американского лидера, сделанное журналистам в Белом доме.

    По словам политика, власти разворачивают масштабную кампанию по выпуску оружия, поэтому автопроизводители – General Motors и Ford, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет. Конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. В апреле сообщалось, что только за семь недель боевых действий США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30% снарядов Tomahawk.

    На прошлой неделе сообщалось, что General Motors готовится производить оружейные детали, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить истощенные запасы боеприпасов. Также Трамп заявлял, что США планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.

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    23 июня 2026, 15:18 • Новости дня
    Узбекистан отдал два села Киргизии и предложил обмен землями Казахстану
    Узбекистан отдал два села Киргизии и предложил обмен землями Казахстану
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках демаркации границы Киргизия и Узбекистан обменялись приграничными территориями с двумя селами; Бишкек также предложил земельный обмен Казахстану ради новой трассы.

    Узбекистан передал Киргизии два населенных пункта в обмен на равноценные по площади приграничные земли, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Киргизии Садыра Жапарова Аската Алагозова.

    «На сегодня в рамках демаркации государственной границы с Республикой Узбекистан два населенных пункта вместе с их жителями (примерно 2500 человек), ранее относившиеся к территории Узбекистана, перешли в состав Кыргызской Республики», – написал он в соцсети.

    По словам Алагозова, речь идет о селах Чонгара и Таш-Тобо, которые ранее входили в состав Ферганской области Узбекистана и населены киргизами. Он сообщил, что в селах начнутся регистрационные мероприятия, после завершения которых жителям предоставят гражданство Киргизии.

    Пресс-секретарь уточнил, что в обмен на эти населенные пункты Ташкент получил равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне.

    Кроме того, представитель администрации президента рассказал, что для строительства автомобильной дороги от села Сай до села Таян стороны осуществили дополнительный обмен равноценными участками общей площадью 236 гектаров. Он подчеркнул, что после реализации проекта жители Баткенской области смогут добираться из Айдаркена в Баткен по маршруту через села Сай и Таян, сокращая путь до примерно 55 километров вместо нынешних 225 километров объездной дороги.

    Алагозов также сообщил, что Бишкек предложил Казахстану обмен равноценными приграничными участками ради строительства платной автомагистрали из столицы в Кемин. Речь, по его словам, идет об участке дороги длиной около 800 метров в районе города Токмок, а общая протяженность будущей трассы от улицы Алматинской в Бишкеке до Кемина может составить около 150 километров. Пресс-секретарь добавил, что подобные вопросы не должны становиться предметом политических спекуляций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Киргизии Садыр Жапаров заявил об окончательном решении проблемы кыргызско-таджикской границы с учетом исторических карт и интересов обеих стран.

    Узбекистан и Киргизия согласовали условия совместного использования пограничного родника Чашма, оставив его на территории Киргизии при обеспечении доступа к воде для жителей обеих стран.

    Парламент Таджикистана ратифицировал соглашение о точке стыка госграниц с Киргизией и Узбекистаном, закрепив завершение процесса определения общих границ.

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    23 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    @ TAMAS VASVARI/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД Александр Грушко иронично отреагировал на название маневров НАТО «Отважный кабан», проходящих у Сувалкского коридора у Калининграда.

    Дипломат прокомментировал маневры Литвы, Польши и Франции на полях форума «Примаковские чтения», передает ТАСС.

    «Что касается названий, то я честно признаю, что в этом деле они сильно преуспели. Иногда диву даешься, откуда они откапывают эти названия, и какими источниками они вдохновляются», – сказал Грушко.

    Учения Dzielny Dzik – 26 («Отважный кабан – 26») стартовали 16 июня на полигоне Ожиш в Польше, примерно в 70 км от границы с Калининградской областью. В сценарии маневров заявлена «оборона Сувалкского перешейка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Польши совместно с военными Литвы и Франции проводят тактические маневры «Отважный кабан – 26» на полигоне Ожиш в 70 км от границы с Калининградской областью.

    Международные маневры «Отважный кабан 2026» с участием вооруженных сил Польши, Литвы и Франции пройдут с 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора.

    Вблизи российской границы в районе Сувальского перешейка в рамках учений НАТО «Храбрый кабан 26» стартовали интенсивные перемещения войск и военной техники польской армии.

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    23 июня 2026, 14:06 • Новости дня
    Захарова объяснила приставку «и.о.» у представителя России в Совбезе ООН
    Захарова объяснила приставку «и.о.» у представителя России в Совбезе ООН
    @ russiaun

    Tекст: Олег Исайченко

    Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, находится в отпуске, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос, почему на официальном сайте постпредства в анонсе выступления российского дипломата Анны Евстигнеевой ее должность указана как «и.о. постоянного представителя».

    Представитель России в Совбезе ООН Анна Евстигнеева выступала в статусе «и.о. постоянного представителя», так как постоянный представитель России при ООН Василий Небензя находится в отпуске, пояснила газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Анна Евстигнеева 22 июня ярко выступила на заседании Совбеза ООН. В частности, удар дрона ВСУ по автобусу в Брянской области она назвала «проявлением морального разложения» украинского руководства. Дипломат также подчеркнула, что Россия последовательно достигает поставленных в рамках СВО целей.

    Евстигнеева также категорически отвергла причастность России к удару по Киево-Печерской лавре, назвав святыню общей для всех православных христиан. Представленные Киевом материалы, якобы доказывающие применение БПЛА «Герань» по Успенскому собору, она охарактеризовала как пропагандистскую акцию, отметив проржавевший двигатель обломков.

    При этом Владимира Зеленского она назвала человеком, фактически «превратившимся в политическую фигуру, чье давно уже незаконное пребывание у власти держится исключительно на продолжении боевых действий». На этом фоне его заявления о России выглядят «как жалкая попытка отвлечь внимание от собственного политического банкротства».

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    23 июня 2026, 19:29 • Новости дня
    Россиянка Пекова стала самой молодой покорительницей всех высочайших гор планеты

    Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса

    Россиянка Пекова стала самой молодой покорительницей всех высочайших гор планеты
    @ Денис Бочаров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Альпинистку Алину Пекову признали самой молодой покорительницей 14 мировых восьмитысячников и внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

    Российская 33-летняя спортсменка официально установила мировой рекорд, успешно завершив сложнейшие восхождения на все существующие вершины высотой более 8000 метров над уровнем моря.

    Выдающееся достижение российской альпинистки Алины Пековой официально зафиксировано на мировом уровне, передает ТАСС. Девушка стала самой молодой женщиной в истории, сумевшей взойти на 14 главных пиков планеты.

    О своем успехе 33-летняя рекордсменка рассказала подписчикам в социальной сети. «Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса», – написала она.

    В список покоренных вершин вошли все 14 гор высотой более 8000 метров. Среди них Джомолунгма, Чогори, Канченджанга, Лхоцзе, Макалу, Чо-Ойю, Дхаулагири, Манаслу, Нанга-Парбат, Аннапурна, Гашербрум I, Броуд-Пик, Гашербрум II и Шишапангма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, непальский альпинист Таши Гьялцен попал в Книгу рекордов Гиннесса за четыре восхождения на Эверест за пятнадцать дней.

    В мае россиянин Рустам Набиев совершил беспрецедентный подъем на высочайшую вершину планеты на одних руках.

    В том же месяце более 270 человек за сутки достигли главной горы мира для установления нового массового рекорда.

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