Глава «Роснефти» предложил меры для стабилизации топливного рынка

Сечин предложил меры для стабилизации российского топливного рынка

Tекст: Дарья Григоренко

Сечин направил Владимиру Путину письмо с инициативами по обеспечению бесперебойных поставок топлива. В обращении отмечается, что в условиях повреждений НПЗ для производителей бензина и дизеля «Евро-5» действуют нормативы биржевых продаж, пишет «Коммерсантъ».

«До 80% покупателей топлива на бирже – перепродавцы, которые максимизируют свои доходы», – подчеркнул руководитель компании.

По мнению главы нефтяной корпорации, контроль за внебиржевыми продажами таких участников рынка отсутствует. Он предложил временно приостановить нормативы биржевых продаж до полного восстановления мощностей заводов. Вместо этого предлагается обязать компании направлять не менее 30% добываемого сырья на внутреннюю переработку.

Кроме того, инициативы включают приоритетный доступ к бирже для конечных потребителей и реализацию всего топлива с характеристиками «Евро-3» исключительно на торговых площадках. Президент поручил вице-премьеру Александру Новаку рассмотреть эти предложения. В середине июня ведомства уже подготовили проект о снижении норматива продаж бензина до 10% в период с 1 июля по 30 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для бесперебойных поставок топлива на внутренний рынок.

Днем ранее он провел специальное совещание по ситуации с ценообразованием на горючее.

До этого участники рынка представили правительству шаги по приоритетному обеспечению потребителей нефтепродуктами.