МВД предупредило о романтических схемах онлайн-мошенников

МВД: Романтические схемы обмана остаются популярными у онлайн-мошенников

Tекст: Мария Иванова

«Романтические» схемы мошенничества остаются популярными у онлайн-аферистов, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Одиночество и потребность в эмоциональной поддержке снижают бдительность жертв.

Показательный случай произошел с 19-летним жителем Омской области. Молодой человек познакомился с девушкой в мессенджере. После недолгого общения новая знакомая прислала ему ссылку якобы на портал госуслуг, где появилось уведомление об утечке его персональных данных.

Связавшись с фальшивой техподдержкой, сибиряк оказался на связи с лжеполицейским. Тот запугал юношу ответственностью и заставил забрать пакет с 470 тыс. рублей по указанному адресу. Вскоре молодого человека задержали вместе с деньгами настоящие правоохранители.

В ведомстве подчеркнули, что ситуацию часто усугубляют страх и стыд обманутых людей. Правоохранители призывают не доверять виртуальным знакомым и проверять любую информацию в независимых источниках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные аферисты создают фальшивые страницы государственных ведомств для обмана граждан.

Злоумышленники используют поддельные уведомления о взломе аккаунтов с фальшивыми номерами служб поддержки.

Преступники на сайтах знакомств заставляют потенциальных жертв покупать билеты на несуществующие совместные мероприятия.