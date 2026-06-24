Росавтодор: Трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени до конца года

Глава Росавтодора Новиков заявил о продлении трассы М-12 «Восток» до Тюмени

Tекст: Вера Басилая

По словам Новикова, скоростную магистраль «Восток» планируют достроить до конца 2026 года, передает РИА «Новости».

«Могу смело сказать: до Тюмени в этом году мы дойдем… В этом году у нас стоит задача весь маршрут – более 300 км– от Екатеринбурга до Тюмени, с учетом уже построенного обхода Богдановича в Свердловской области, ввести в эксплуатацию», – заявил глава Росавтодора.

Развитие данного инфраструктурного объекта остается одной из приоритетных задач для государства. Дорожники уже проложили путь до Екатеринбурга и открыли объезды пяти населенных пунктов в Башкортостане.

Кроме того, запущено движение в обход Нижнекамска и Набережных Челнов, где возвели уникальный мост через реку Каму. До конца года строители также планируют сдать объездную дорогу вокруг крупного промышленного поселка Белоярский.

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал продление скоростной трассы М-12 до Сибири и Дальнего Востока.

Президент России Владимир Путин объявил о планах строительства автотранспортных подходов к государственным границам с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.