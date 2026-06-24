  • Новость часаМИД отметил отсутствие сдвигов по вопросу прямого авиасообщения между Россией и США
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Британцы превратили разрыв с ЕС в национальное унижение
    Путин назвал четыре основы для переговоров по Украине
    Венгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    Ученые предупредили о риске развития бредовых идей при общении с ИИ-чатботами
    Херсонская область осталась без электричества
    Российские бойцы начали бои за запорожское Любицкое
    В Турции упал украинский беспилотник
    Киев объяснил отказ Зеленского посетить конференцию в Гданьске
    G7 за счет доходов от активов России выдала Киеву кредиты на $45,5 млрд
    24 июня 2026, 06:52 • Новости дня

    Гросси заявил о скором начале инспекций МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты МАГАТЭ намерены в течение двух месяцев обследовать места хранения высокообогащенного урана в Иране, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

    «В этом соглашении есть ограничение в 60 дней, поэтому надо действовать, не теряя времени даром», – сказал Гросси, передает РИА «Новости».

    Особое внимание специалисты уделят точкам нахождения высокообогащенного урана. Гросси отметил, что примерное расположение этих объектов известно, однако Тегеран должен предоставить точные координаты. Ситуация осложняется тем, что часть хранилищ пострадала во время недавних атак.

    Порядок и конкретные даты визитов планируется согласовать с иранской стороной в ближайшее время. Глава агентства особо выделил независимый характер предстоящей миссии.

    По его словам, привлечение третьих стран или получение помощи от США для проведения инспекций не предполагается.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что руководство Ирана согласилось возобновить допуск экспертов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.

    21 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    Иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители Ирана прервали встречу с американскими дипломатами в Швейцарии из-за резких заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к делегации Ирана.

    Делегация переговорщиков из Тегерана досрочно ушла с места проведения встречи с американскими коллегами, передает РИА «Новости». Поводом для такого шага стали угрозы со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

    Информацию о демарше подтвердил источник, близкий к иранским дипломатам. «Иранская переговорная команда покинула место проведения переговоров в знак протеста против угроз Трампа», – приводит его слова агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток.

    Несколькими днями ранее американский президент подписал меморандум для прекращения войны.

    При этом глава Белого дома пригрозил Тегерану возобновлением военных атак в случае провала диалога.

    Комментарии (18)
    23 июня 2026, 15:53 • Новости дня
    CNN: Сбитый над Ираном американский пилот рассказал о дронах-медузах
    CNN: Сбитый над Ираном американский пилот рассказал о дронах-медузах
    @ ABIR SULTAN/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасенный в Иране летчик американского истребителя рассказал о необычных беспилотниках, двигавшихся как единая система и напоминавших медузу.

    После спасения пилот истребителя F-15, сбитого над Ираном в апреле, поделился деталями воздушного инцидента. Он описал группу взаимосвязанных иранских беспилотников, которые двигались абсолютно синхронно. Мелкие аппараты летели под крупными, напоминая щупальца медузы, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Рассказ военного спровоцировал серьезные споры в американском разведывательном сообществе. До этого инцидента спецслужбы США не располагали данными о наличии у Тегерана подобных систем. Специалисты называют такую технологию «сетевым взаимодействием».

    Согласно первоначальным оценкам, именно эта необычная группа дронов могла сыграть ключевую роль в уничтожении самолета. При этом официальное расследование истинных причин крушения истребителя все еще продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные в апреле сбили американский истребитель F-15E.

    Американские спецназовцы успешно эвакуировали выжившего члена экипажа.

    Вооруженные силы США в июне уничтожили несколько иранских ударных беспилотников над Ормузским проливом.

    Комментарии (5)
    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет

    Эксперт Анпилогов: Автогиганты могут удвоить производство Patriot и Tomahawk в США

    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Для переформатирования американских автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться до десяти лет. Но на Украину новые боеприпасы не отправятся: Штатам важно восстановить запасы истраченных в войне с Ираном Patriot и Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что General Motors и Ford начнут выпускать ракеты.

    «История знает несколько примеров, подобных инициативе, озвученной Трампом. Южный машиностроительный завод в Днепропетровске в пятидесятые годы прошлого века за несколько лет был перепрофилирован из автомобильного в ракетостроительное предприятие», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Но Советскому союзу даже при централизованном планировании потребовалось на это несколько лет. Сложность в том, что выпуск ракет предполагает совершенно другую специфику производственных процессов и переподготовку инженерно-технического состава», – продолжил собеседник.

    «Франклин Рузвельт также переводил часть американской экономики на военные рельсы во время Второй Мировой. Но тогда у США был избыток рабочих рук, множество научных кадров, у общества были сильные экономические стимулы идти на заводы. Власти могли облагать налогами и запретами гражданскую экономику для развития ВПК. Всех этих козырей у Дональда Трампа на руках нет», – заметил спикер.

    «С моей точки зрения, для полноценного переформатирования автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться от пяти до десяти лет. В итоге США окажутся способны вдвое увеличить выпуск ракет: Patriot – до примерно тысячи штук, Tomahawk – до двухсот. Пентагон планирует восполнить запасы боеприпасов, существенно оскудевшие за несколько месяцев конфликта с Ираном», – пояснил аналитик.

    «Все эти приготовления рассчитаны на потенциальный крупный конфликт, вероятнее всего, с Китаем. Сомнительно, что хоть какая-то часть из увеличенного производства Patriot будет поставлена в Украине. Речи же о предоставлении Tomahawk не идет. Эта ракета может нести ядерную боевую часть. Атаку по своей территории подобным боеприпасом Россия расценит как максимальную эскалацию, даже если боеголовка будет пустой. И США это понимают», – резюмировал эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие. «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – приводит РИА «Новости» заявление американского лидера, сделанное журналистам в Белом доме.

    По словам политика, власти разворачивают масштабную кампанию по выпуску оружия, поэтому автопроизводители – General Motors и Ford, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет. Конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. В апреле сообщалось, что только за семь недель боевых действий США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30% снарядов Tomahawk.

    На прошлой неделе сообщалось, что General Motors готовится производить оружейные детали, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить истощенные запасы боеприпасов. Также Трамп заявлял, что США планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.

    Комментарии (9)
    21 июня 2026, 14:58 • Новости дня
    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана

    NYT: Вашингтон потребовал от Ирана остановить обогащение урана на 20 лет

    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Грядущие переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут сосредоточены на вопросах обогащения урана, судьбе накопленных запасов, демонтаже объектов и доступе международных инспекторов.

    Американская администрация намерена добиться полного отказа Тегерана от создания ядерного оружия, пишет The New York Times. Ключевым требованием Соединенных Штатов является приостановка обогащения урана на 20 лет, тогда как иранская сторона предлагает ограничиться десятью годами.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул намерение добиться полного моратория на обогащение. «Сделка Обамы позволяла иранцам обогащать уран. Эта сделка не позволит», – заявил политик журналистам.

    По данным международных экспертов на июнь 2025 года, Исламская республика располагала 11 тоннами обогащенного урана и почти 440 килограммами материала со степенью обогащения 60%. Вашингтон требует полностью ликвидировать эти запасы, а также демонтировать заводы в Натанзе и Фордо. Кроме того, ставится вопрос об уничтожении подземных хранилищ возле Исфахана.

    Еще одной важной темой станет возвращение инспекторов ООН, которые потеряли доступ к объектам после американо-израильских ударов в прошлом году. Как отмечают опрошенные изданием эксперты, решить все эти сложные вопросы за отведенные на переговоры 60 дней будет крайне трудно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении сделки с Ираном.

    Президент Дональд Трамп анонсировал достижение широкого соглашения между странами.

    Иранская сторона согласилась переработать запасы обогащенного урана до нейтрального уровня.

    Комментарии (4)
    22 июня 2026, 21:55 • Новости дня
    Россия и Иран обсудили американо-иранский меморандум

    Москва и Тегеран провели консультации по меморандуму Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве прошли консультации представителей Москвы и Тегерана по ближневосточной проблематике, сообщил МИД России.

    Представители России и Ирана провели в Москве консультации, посвященные ближневосточной проблематике, говорится в официальном заявлении МИД России.

    В переговорах приняли участие спецпредставитель министра иностранных дел РФ по сирийскому урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак и помощник главы МИД Ирана, генеральный директор Главного управления Западной Азии и Северной Африки Мехди Шуштари.

    Главной темой встречи стали перспективы реализации меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Документ направлен на завершение военного конфликта в ближневосточном регионе.

    Президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на предотвращение возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Участники переговорного процесса создали специализированные технические группы для подготовки окончательного мирного соглашения.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 05:57 • Новости дня
    Иран заявил об успехах на переговорах с США
    Иран заявил об успехах на переговорах с США
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После первого раунда переговоров при тщательном посредничестве Пакистана и Катара глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о значительном прогрессе в прекращении войны в Ливане.

    «Неустанное посредничество Пакистана и Катара привело к значительному прогрессу в прекращении войны в Ливане. Запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов снят, блокада снята, некоторые замороженные активы разблокированы, а для Ирана запущен масштабный план реконструкции и развития», – написал министр в соцсети Х.

    К посту Аракчи приложил текст совместного заявления по итогам первого раунда переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром 21 июня прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток, но через некоторое время иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

    Комментарии (2)
    22 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: США не смогут заставить Израиль прекратить атаки на Ливан

    Политолог Сажин: Израиль станет главным «тормозом» переговоров США и Ирана

    Эксперт: США не смогут заставить Израиль прекратить атаки на Ливан
    @ Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В интересы Израиля входит уничтожение ливанского движения «Хезболла». Поэтому не стоит ожидать, что ЦАХАЛ прекратит удары по целям на юге Ливана и в ближайшем будущем выведет свои силы из зоны безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Напомним, по итогам переговоров между США и Ираном создана специальная группа для контроля за прекращением боев между Израилем и «Хезболлой».

    «Представители США и Ирана в воскресенье смогли провести встречу – пусть без рукопожатий и совместных совместного фотографирования. Посредники правы – в ходе нее стороны достигли определенного прогресса», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    Вместе с тем, оговорился собеседник, важным моментом остается позиция Израиля. «Тель-Авив на переговоры не был приглашен. Дональд Трамп как бы взял на себя ответственность за позицию еврейского государства. При этом республика уже неожнократно заявляла, что она собирается проводить собственную политику на основе национальных интересов», – напомнил он.

    Эксперт уточнил, что внимание Израиля сконцентрировано на данный момент на уничтожении ливанского движения «Хезболла», которое является для Тель-Авива одним из главных раздражителей. «По этой причине я сомневаюсь, что ЦАХАЛ прекратит удары по целям на юге Ливана и в ближайшем будущем выведет свои силы из зоны безопасности», – отметил собеседник.

    «Глава Белого дома, понимая складывающуюся ситуацию, попытался надавить на Тегеран, чтобы тот усмирил «Хезболлу». В противном случае, как пригрозил американский лидер, США нанесут удар по Ирану», – продолжил Сажин. Вместе с тем, как указал эксперт, Корпус стражей исламской революции (КСИР), который фактически управляют сейчас страной, «не отдаст свое творение» просто так.

    «Иран создавал сеть вооруженных группировок с двумя целями: первая – это уничтожение Израиля, а вторая – изгнание США из региона Ближнего Востока. Повторю, еврейское государство никогда не согласится на мирное сосуществование с «Хезболлой», пока движение не разоружится и из военной организации не превратится в чисто политическую. Поэтому фактор Тель-Авива окажется одним из главных «тормозов» переговоров США и Ирана», – заключил Сажин.

    Ранее Пакистан и Катар, выступающие посредниками на переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда в швейцарском Бюргенштоке. С американской стороны в них участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи.

    Представители Пакистана и Катара заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе: и Тегеран, и Вашингтон смогли достичь «обнадеживающего прогресса». Так, Штаты и Исламская республика согласовали создание комитета по надзору за переговорами. «Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров», – говорится в документе.

    Кроме того, стороны договорились о дорожной карте для достижения окончательного мирного соглашения в течение 60 дней, а также открыли линию связи для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи рассказал, что Тегеран благодаря посредничеству Пакистана и Катара согласовал решение ряда вопросов, включая экспорт нефти и размораживание активов.

    Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением боев между Израилем и «Хезболлой». Вместе с тем, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана до тех пор, пока это потребуется для защиты своих граждан. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также отметил, что израильские военные сохраняют свободу действий в Ливане.

    «Не было и нет ограничений для военнослужащих Армии обороны Израиля относительно их действий по устранению угроз», – цитирует его портал Ynet. Напомним, 20 июня Нетаньяху и Кац после консультаций с США отдали приказ армии прекратить удары по Ливану. При этом военнослужащие ЦАХАЛ продолжат удерживать «желтую линию». «Израиль не намерен отводить войска от Бофора, который является неотъемлемой частью зоны безопасности в Ливане и имеет важное значение для обороны Галилеи и сил ЦАХАЛ», – написал израильский министр обороны.

    Примечательно, что в разгар переговоров в воскресенье американский лидер Дональд Трамп пригрозил Исламской республике новыми ударами. «Иран должен немедленно помешать своим высокооплачиваемым прокси в Ливане создавать проблемы. В противном случае мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, как и на прошлой неделе, только еще сильнее!», – написал он в соцсети Truth Social.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Эксперт: Израиль никогда не уйдет с юга Ливана

    Востоковед Семенов: Израиль никогда не уйдет с юга Ливана

    Эксперт: Израиль никогда не уйдет с юга Ливана
    @ Costfoto/CFOTO/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иран не согласится на изменение роли ливанского движения «Хезболла» или вовсе прекращение его деятельности. Такие меры для Исламской республики и «оси сопротивления» неприемлемы. Поэтому какую бы сделку США и Иран ни обсуждали, вероятно, в Ливане так или иначе боевые действия будут продолжаться. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал востоковед Кирилл Семенов.

    «Израиль никогда не уйдет с юга Ливана. У США нет никаких рычагов давления, чтобы заставить еврейское государство прекратить военные операции», – отметил востоковед Кирилл Семенов. Он назвал позицию Тель-Авива «неразрешимым вопросом».

    По оценкам собеседника, спасти ситуацию могло бы изменение роли ливанского движения «Хезболла» или вовсе прекращение его деятельности. «Однако Иран на это не пойдет. Такие меры для Исламской республики и «оси сопротивления» неприемлемы», – уточнил Семенов.

    «Какую бы сделку США и Иран ни обсуждали, вероятно, в Ливане так или иначе боевые действия будут продолжаться. Я думаю, что рано или поздно стороны примут идею ведения переговоров на фоне военных действий в этой стране как неизбежность», – заключил эксперт.

    Ранее Пакистан и Катар, выступающие посредниками на переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда в швейцарском Бюргенштоке. С американской стороны в них участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

    Представители Пакистана и Катара заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе: и Тегеран, и Вашингтон смогли достичь «обнадеживающего прогресса». Так, Штаты и Исламская республика согласовали создание комитета по надзору за переговорами. «Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров», – говорится в документе.

    Кроме того, стороны договорились о дорожной карте для достижения окончательного мирного соглашения в течение 60 дней, а также открыли линию связи для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал, что Тегеран благодаря посредничеству Пакистана и Катара согласовал решение ряда вопросов, включая экспорт нефти и размораживание активов.

    Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением боев между Израилем и «Хезболлой». Вместе с тем израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана до тех пор, пока это потребуется для защиты своих граждан. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также отметил, что израильские военные сохраняют свободу действий в Ливане.

    «Не было и нет ограничений для военнослужащих Армии обороны Израиля относительно их действий по устранению угроз», – цитирует его портал Ynet. Напомним, 20 июня Нетаньяху и Кац после консультаций с США отдали приказ армии прекратить удары по Ливану. При этом военнослужащие ЦАХАЛ продолжат удерживать «желтую линию». «Израиль не намерен отводить войска от Бофора, который является неотъемлемой частью зоны безопасности в Ливане и имеет важное значение для обороны Галилеи и сил ЦАХАЛ», – написал израильский министр обороны.

    Примечательно, что в разгар переговоров в воскресенье американский лидер Дональд Трамп пригрозил Исламской республике новыми ударами. «Иран должен немедленно помешать своим высокооплачиваемым прокси в Ливане создавать проблемы. В противном случае мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, как и на прошлой неделе, только еще сильнее!» – написал он в соцсети Truth Social.

    Комментарии (2)
    22 июня 2026, 17:14 • Новости дня
    Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары

    Минфин США выдал лицензию на операции с иранской нефтью до 21 августа

    Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары
    @ Ahmad Halabisaz/Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские власти легализовали производство, поставки и продажу углеводородов из Ирана, выдав соответствующую лицензию сроком до 21 августа текущего года.

    Соответствующий документ опубликовало Управление по контролю за иностранными активами американского Министерства финансов. Ведомство официально одобрило проведение финансовых операций с энергоносителями, передает ТАСС.

    «Все сделки, которые необходимы для производства, продажи и поставки или выгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов иранского происхождения, разрешаются до 00.01 по времени восточного побережья США (08.01 мск – прим. ТАСС) 21 августа 2026 года», – отмечается в тексте генеральной лицензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объявил о планах возобновить экспорт углеводородов.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил снятие американской военно-морской блокады.

    В середине июня Вашингтон и Тегеран договорились подписать мирное соглашение.

    Комментарии (4)
    21 июня 2026, 22:30 • Новости дня
    Al Mayadeen: Иранская делегация вернется к переговорам после извинений Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранская переговорная делегация покинула комнату после встречи с катарскими коллегами-посредниками, отказавшись продолжать переговоры.

    Четырехсторонние переговоры между США и Ираном с участием посредников вступили в сложную фазу через 80 минут из-за публикаций американского президента Дональда Трампа в соцсетях, сообщало ранее агентство IRNA.

    Позже глава женевского бюро Al Mayadeen сообщил, что иранская делегация была предельно ясна «приостановка переговоров и отказ от участия в них».

    «Иранская делегация не вернется к переговорам, пока Трамп не извинится, а Израиль не выведет войска из Южного Ливана», – сообщили иранские переговорщики.

    Как отметили на телеканале, дальнейшее развитие переговорной сессии пока неясно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее израильская армия заявила, что не покинет Южный Ливан и продолжит жестко отвечать на любые нападения «Хезболлы» на своих солдат.  Делегации США и Ирана утром 21 июня прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток, но через некоторое время иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

    Комментарии (2)
    23 июня 2026, 01:28 • Новости дня
    Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства
    Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства
    @ Jacques Descloitres/NASA/GSFC/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Ормузский пролив полностью открыт для судоходства, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо… Пролив полностью открыт», – сказал американский лидер после переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.

    Трамп отметил, что в воскресенье через пролив прошло больше нефтяных танкеров, чем когда-либо раньше, передает РИА «Новости».

    Президент США также заявил, что ожидает направления размороженных иранских суверенных активов на эксклюзивные закупки сельскохозяйственной продукции у Соединенных Штатов. По его словам, деньги планируется потратить на покупку кукурузы, соевых бобов и другой продукции у американских фермеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о разрешении снять американскую морскую блокаду с Ирана и беспошлинно открыть Ормузский пролив.

    Центральное командование США подтвердило беспрепятственный и безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив.

    В Швейцарии завершился первый раунд переговоров Ирана и США.

    Комментарии (4)
    21 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    В Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Стартовый этап дипломатических консультаций американских и иранских представителей на швейцарской территории подошел к концу.

    Окончание начальной стадии двусторонних дискуссий подтвердили осведомленные лица, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Первый раунд переговоров (Ирана – ред.) с США в Швейцарии завершился», – сообщил источник, близкий к группе переговорщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана прибыли на технические переговоры в швейцарский Бюргеншток.

    Американская сторона планировала обсудить ядерную программу Тегерана и прекращение огня в Ливане.

    Участники диалога создали специализированные технические группы для подготовки окончательного мирного договора.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Израиль испугался усиления Ирана в Ливане из-за США

    Axios: Соглашение США и Ирана ограничило свободу действий Израиля в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    Подписанный Вашингтоном и Тегераном меморандум вызвал серьезную тревогу израильского руководства из-за риска легализации иранского влияния и ограничения военных маневров ЦАХАЛ в Ливане.

    Руководство еврейского государства крайне встревожено тем, что администрация США фактически признает позиции Тегерана, передает Axios.

    Подписанный на прошлой неделе меморандум о взаимопонимании предписывает сторонам прекратить боевые действия и гарантировать суверенитет соседней арабской республики.

    Израильские чиновники опасаются подрыва многомесячных усилий по ослаблению местных военных группировок. «Биби в истерике из-за этого», – заявил источник издания, упомянув прозвище премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Политик поручил доверенному лицу Рону Дермеру срочно задействовать связи в команде Дональда Трампа.

    Согласно новому документу, создается специальный механизм деэскалации, куда израильская делегация не вошла. Американские представители при этом уверены, что прямой канал связи пойдет региону исключительно на пользу. Во вторник дипломаты проведут очередной раунд консультаций при посредничестве госсекретаря Марко Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с международной изоляцией из-за несогласия с американо-иранским соглашением.

    Вооруженные силы Израиля и ливанское движение «Хезболла» согласились на перемирие при посредничестве США и Катара.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми жесткими ударами из-за активности проиранских группировок в Ливане.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Трамп сообщил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции и уступки
    Трамп сообщил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции и уступки
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран пошел на крупные уступки, согласившись на бессрочные ядерные инспекции и сохранение открытого режима судоходства в Ормузском проливе.

    По данным РИА «Новости», президент США Дональд Трамп заявил, что Иран во время переговоров согласился на бессрочные инспекции на своих ядерных объектах.

    «Иран полностью и безоговорочно согласился на проведение ядерных инспекций на самом высоком уровне, которые будут проходить и далеко в будущем (бесконечно!!!). Это обеспечит «ядерную честность»», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что без этого шага Тегерана диалог не продолжился бы и отметил, что, если бы иранская сторона не дала согласие на инспекции, дальнейшие переговоры не состоялись бы. По словам Трампа, согласие на проверки стало ключевым условием Вашингтона.

    Американский лидер добавил, что рассматривает договоренности по инспекциям как часть крупных уступок со стороны Ирана. На основании этих уступок он сообщил о решении позволить Ормузскому проливу оставаться открытым и не вводить дальнейшую морскую блокаду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о приоритете предотвращения создания Ираном ядерного оружия перед риском экономического кризиса.

    Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и разрешение на снятие американской морской блокады и беспошлинное открытие Ормузского пролива.

    Иранское агентство Mehr раскрыло проект меморандума США и Ирана с обещанием разморозить часть иранских активов и снять санкции против иранской нефти и военно-морскую блокаду.

    Комментарии (2)
    22 июня 2026, 01:41 • Новости дня
    Tasnim: Иранская делегация отказалась продолжать переговоры с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Четырехсторонние переговоры с участием Ирана и США при посредничестве Катара и Пакистана в Швейцарии приостановлены, сообщил агентству Tasnim информированный источник.

    «Ирано-американские переговоры в четырехстороннем формате начались около 15.00 и были приостановлены на получасовой перерыв для консультаций между делегациями примерно через полтора часа после начала встречи», – сообщил он агентству Tasnim.

    Однако из-за угроз и оскорбительных заявлений американского президента Дональда Трампа иранская делегация отказалась вернуться к четырехсторонним переговорам, уточнил он.

    В ходе встречи иранская делегация открыто выразила протест против нарушения  обязательств, в частности, первого пункта подписанного Меморандума о взаимопонимании. Иран пообещал прекратить любые переговоры, если Израиль избежит вывода войск из Ливана.

    Кроме того, иранская сторона призвала к ускорению выполнения обязательств США в отношении разблокировки замороженных активов Ирана и выдачи сертификатов на экспорт иранской нефти.

    Что касается ядерной проблемы, иранские переговорщики заявили, что начало переговоров по ядерному вопросу обусловлено выполнением США обязательств, изложенных в Меморандуме.

    Ранее в этот день Al Mayadeen сообщал, что иранская делегация вернется к переговорам после извинений Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее израильская армия заявила, что не покинет Южный Ливан и продолжит жестко отвечать на любые нападения «Хезболлы» на своих солдат. Делегации США и Ирана утром 21 июня прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток, но через некоторое время иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

    Комментарии (0)
    Главное
    За ночь над Россией уничтожили 323 украинских беспилотника
    В Севастополе временно перестали ходить троллейбусы
    Штурмовики ВСУ прозвали присылаемых мобилизованных «одноразками»
    Мерц выступил за повышение пенсионного возраста в Германии
    Илон Маск потерял 118 млрд долларов и перестал быть триллионером
    В российских школах сократили число контрольных работ
    Притворившийся офицером Интерпола россиян обманул сограждан в Таиланде