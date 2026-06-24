Биолог Богуславский: Пчелы необъяснимо вымирают по всему миру

Tекст: Алексей Дегтярёв

Популяция пчел на планете стремительно сокращается, однако причины этого явления до сих пор остаются загадкой для науки, пояснил Богуславский ТАСС.

«Уже в полусотне стран мира, не только в России, зарегистрирован коллапс пчелиных семей. Это необъяснимое явление. Есть лишь гипотезы, почему такое происходит: все рабочие пчелы в улье исчезают примерно за неделю. Остается лишь пчелиная матка, которую некому кормить, иногда горстка трутней – и все», – сказал биолог.

Исследователи предполагали, что пчелы могли улетать по каким-то причинам и не возвращаться, например, терять ориентацию в пространстве. Но даже если семьи закрывали в ульях, обеспечивали водой и питанием, а также нужной температурой, насекомые все равно гибли.

Эксперт напомнил, что впервые это явление получило научное описание 20 лет назад, в 2006 году. Исследователи выдвигали различные версии происходящего, среди которых были вирусы от клещей Варроа, влияние сотовой связи и пестициды.

При коллапсе насекомые гибнут максимум за 10 дней. По мнению биолога, вероятно, у пчел срабатывает пока не изученный биологический механизм самоуничтожения.

В прошлом году эксперты связали рост цен на мед с сокращением популяции пчел из-за изменения климата. В феврале текущего года ассоциация «Руспродсоюз» предупредила о риске дефицита меда на фоне погодных аномалий.