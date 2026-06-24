Подростки утонули в озере в Брянской области

В озере Новое в Унече утонули двое подростков

Tекст: Антон Антонов

«Трагедия на озере в Унече. В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о гибели двух подростков – 2010 и 2011 годов рождения на озере Новое», – сообщает главк в «Максе».

По данным спасателей, тело одного из подростков извлек с воды матрос-спасатель пляжа озера Новое. Тело второго подростка подняли водолазы МКУ «Управление по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Брянска».

Сейчас проводятся мероприятия по установлению обстоятельств и причин трагедии. В региональном управлении МЧС напомнили о необходимости купаться только на оборудованных пляжах, где дежурят матросы-спасатели, и подчеркнули, что оставленные без присмотра дети у воды рискуют оказаться в смертельной опасности.

Трагедия произошла в необорудованном для купания месте, сообщает региональная прокуратура в «Максе».

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