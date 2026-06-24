Врачи спасли жительницу Читы после пяти остановок сердца

Tекст: Алексей Дегтярёв

Женщина поступила в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после перенесенного инфаркта. Ее пульс и артериальное давление находились на критически низком уровне, пояснили в региональном правительстве, передает РИА «Новости».

«По показаниям мы решили микротоком нормализовать биение сердца. То есть сделать так, чтобы оно сокращалось с нормальной частотой», – рассказал заведующий отделением кардиореанимации Дмитрий Ростовцев.

Параллельно больную перевели на искусственную вентиляцию легких и установили стент для восстановления кровотока.

Несмотря на интенсивную терапию, орган давал сбой и останавливался пять раз. Тогда консилиум принял решение использовать специальный аппарат, берущий на себя функции сердца и легких. Кровь пустили в обход поврежденных органов, дав им время на отдых и восстановление.

Спустя шесть часов наметилась положительная динамика, больная пришла в сознание и начала дышать самостоятельно. Через сутки пациентку отключили от системы жизнеобеспечения, а вскоре благополучно выписали домой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российские кардиохирурги впервые внедрили в практику передовой аппарат механической поддержки сердца. Месяцем ранее новосибирские врачи успешно прооперировали пенсионера с разорванным левым желудочком.