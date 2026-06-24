Минпросвещения сократило число контрольных работ в школах

Tекст: Антон Антонов

«Мы сократили количество контрольных работ, убрав дублирующие и объективно излишние проверки. Если говорить в цифрах: максимальный объем контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, теперь составляет не более 10% от всего учебного времени», – заявил министр в интервью РИА «Новости».

Кравцов подчеркнул, что школьная программа приведена в соответствие с ОГЭ и ЕГЭ. По его словам, на экзаменах проверяется только тот материал, который реально изучается в школе, в том числе с учетом формулировок заданий. Такое решение, отметил он, должно сделать оценку знаний более прозрачной и понятной для учеников и учителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили официальное определение термина «контрольная работа» и ограничили ее объем не более 10% учебного времени.

В российских школах ввели установленный норматив по объему домашних заданий и контрольных работ, согласованный с Роспотребнадзором.