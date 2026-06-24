Все Красные книги со времен СССР в России решили объединить в электронную версию

Запланировано создание электронной Красной книги России

Tекст: Антон Антонов

«Планируем создать электронную версию Красной книги России, где необходимо собрать все Красные книги, которые были с советских времен», – заявил Закондырин. По его словам, сейчас в стране нет ресурса, позволяющего увидеть полную ретроспективу таких изданий, передает РИА «Новости».

Эколог подчеркнул, что будущая электронная база должна объединить Красные книги всех регионов России. На этом ресурсе планируется размещать данные о происхождении и изменении видов, а также о местах обитания редких растений и животных.

В настоящее время в стране действует федеральная Красная книга, включающая отдельные тома по животным и растениям. Помимо нее издаются региональные Красные книги со списками видов, которые считаются редкими или находящимися под угрозой исчезновения на конкретных территориях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве российские ученые представили экологическую «Белую книгу» Донбасса и Новороссии, подготовленную ФГБУ «ВНИИ Экология» совместно с РАН.

Минприроды России заявило о сохранении действующих правил добычи животных, занесенных в Красную книгу, и опровергло сообщения о снятии запрета на охоту.

Президентский фонд природы поддержал 321 экологический проект в 68 регионах страны, значительная часть которых направлена на сохранение редких видов, занесенных в Красную книгу России.