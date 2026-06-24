КС России указал на ограничение срока повышения утилизационного сбора

Tекст: Антон Антонов

Решение по делу было оглашено во вторник. Конституционный суд рассмотрел жалобу дилера сельхозтехники «Терра Групп» на пункт 2 постановления правительства, опубликованного 9 июня 2023 года и вступившего в силу с 1 июля 2023 года. Компания оспаривала требование заплатить повышенный утильсбор по новым правилам за поставленные ранее тракторы из Казахстана, передает РИА «Новости».

По мнению заявителя, спорные нормы фактически допускают применение акта об увеличении утильсбора раньше месяца после его опубликования и к прежним поставкам. Суд напомнил, что увеличение размеров утильсбора, как и иных сборов, требует разумного срока для вступления акта в силу, а Налоговый кодекс устанавливает минимальный срок в один месяц. При этом специальных правил для утильсбора в законодательстве нет.

«С учетом его природы в рамках действующей системы нормативного регулирования отсутствуют достаточные основания для того, чтобы срок вступления в силу нормативного правового акта, повышающего размер подлежащего уплате утилизационного сбора, был меньше определенного налоговым законодательством срока для вступления в силу актов законодательства о сборах», – говорится в постановлении.

Суд подчеркнул, что правительство вправе устанавливать и более длительный период адаптации при повышении утильсбора, а при его снижении может действовать иной порядок.

КС пришел к выводу, что пункт 2 постановления правительства об изменении размеров утильсбора не соответствует Конституции, так как не обеспечивает плательщикам необходимый адаптационный период. Пока правовое регулирование не будет скорректировано, сроки вступления в силу актов по утильсбору должны соответствовать Налоговому кодексу.

Оспоренное постановление сохраняет действие, но может применяться только по истечении одного месяца со дня официального опубликования, а дело заявителя подлежит пересмотру.

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