  • Новость часаВ МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Защита от ударов дронов становится общей задачей
    Путин назвал четыре основы для переговоров по Украине
    Проработавшая 399 лет немецкая пивоварня обанкротилась из-за цены электричества
    Ученые предупредили о риске развития бредовых идей при общении с ИИ-чатботами
    Начата массовая эвакуации моряков заблокированных судов из Персидского залива
    Путин назвал теракты Киева бессмысленными для ситуации на фронте
    Венгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз
    Штурмовики ВСУ прозвали присылаемых мобилизованных «одноразками»
    Росатом приступил к проектированию завода по переработке топлива для АЭС будущего
    24 июня 2026, 01:20 • Новости дня

    Армия США потребовала срочно создать дешевые ракеты-перехватчики

    Bloomberg: Армия США потребовала за год создать дешевые ракеты-перехватчики

    Tекст: Антон Антонов

    Министр армии США Дэн Дрисколл потребовал от оборонных компаний в течение года представить недорогие ракеты-перехватчики для систем ПВО, сообщает Bloomberg.

    К демонстрациям опытных образцов армия хочет перейти уже через шесть месяцев, а затем быстро начать закупки, передает Bloomberg.

    «Почти нигде в нашей системе закупок наши вредные привычки не проявляются так ужасно, как в запросах на решения по перехвату», – заявил Дрисколл.

    Он возглавляет курс администрации США на переход от исключительно сложных и дорогих систем к вооружениям, которые можно производить дешево и массово.

    В ходе войны в Иране США и Израиль истратили запасы перехватчиков Patriot стоимостью около 4 млн долларов за ракету, и восполнить их быстро не удается. Армия США решила обратиться к примерно 100 компаниям, от стартапов до крупных подрядчиков. Проект связывают с формированием рынка примерно из 25 стран для расширения производства и упрощения интеграции с американскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон после массового применения крылатых ракет Tomahawk против Ирана ускорил программы по созданию более простых и дешевых боеприпасов.

    Минобороны США решило закупить более 10 тыс. недорогих крылатых ракет в течение ближайших трех лет на фоне опасений из-за истощения арсеналов в конфликте с Ираном.

    22 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»

    Эксперт Кнутов объяснил цель атаки Украины на Центр космической связи «Дубна»

    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытка атаки украинских беспилотников на Центр космической связи «Дубна» была связана со стратегическим значением объекта для российских систем связи и управления, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, через центр обеспечивается обмен как военной, так и гражданской информацией.

    «Попытка атаки ВСУ на Центр космической связи «Дубна» объясняется его важностью для российской коммуникационной сферы: он обеспечивает связь со спутниками, и играет ключевую роль с точки зрения обмена не только военной, но и гражданской информацией», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, на центр завязаны телефоны космической связи, средства коммуникации на кораблях и самолетах. «Этими же каналами посредством специальной аппаратуры пользуются отдаленные районы России – где нет интернета и телекоммуникаций», – продолжил собеседник.

    «Задача противника – подорвать систему управления в нашей стране, по возможности нарушить военную координацию», – указал он. Спикер напомнил, что в нескольких регионах России работают другие центры космической связи. «Также мы сейчас переходим на новый канал связи – систему «Рассвет», которая позволит обеспечивать связь с помощью мобильных телефонов, минуя терминалы», – заключил Кнутов.

    В понедельник Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся атаке беспилотников ВСУ. «Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», – указали в пресс-службе центра. Предприняты меры по ликвидации последствий. Персонал не пострадал.

    Кроме того, на подлете к Москве силы ПВО сбили 84 вражеских беспилотника. Атаки были предприняты и на другие регионы. Так, в Воронеже после налета пострадали три человека, также повреждены производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. В Курской области ПВО сбили 156 различных беспилотников. В Брянской области предотвратили удары 192 украинских БПЛА самолетного типа.

    По данным Минобороны, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регион, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    На прошлой неделе Украина предприняла рекордную атаку БПЛА против России. Системы ПВО перехватили и уничтожили 555 дронов, из них 190 – на подлете к столице. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как усилить российскую ПВО и противостоять растущей угрозе.

    Комментарии (5)
    22 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Министр обороны Белоруссии объяснил стратегию по Украине
    Министр обороны Белоруссии объяснил стратегию по Украине
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Главной целью вооруженных сил Белоруссии остается обеспечение безопасности граждан и спокойствия на государственной границе, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, исключив вовлечение страны в сторонний конфликт.

    Военная стратегия Минска направлена на избежание прямого участия в боевых действиях, передает БЕЛТА.

    «Напряжение есть. Есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать. Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова «совсем»», – заявил министр обороны Хренин.

    Он добавил, что армия Белоруссии внимательно следит за происходящим. На границе сохраняется минимально необходимое количество сил для прикрытия рубежей совместно с пограничниками.

    Хренин подчеркнул, что войска республики выполняют задачи исключительно на своей территории ради спокойствия населения. Такая тактика успешно применяется уже не один год и останется неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил, что вступление Белоруссии в конфликт на Украине может начать войну с НАТО. В мае Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами. На фоне наращивания военной активности у белорусских границ Лукашенко объявил о «точечной мобилизации» и подготовке армии к возможной войне.

    Комментарии (3)
    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 11:33 • Новости дня
    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков

    TWZ: На авиабазе Энгельс зафиксировали строительство 17 защитных ангаров

    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На аэродроме в Саратовской области ведется масштабное сооружение защитных конструкций, предназначенных для укрытия тяжелых самолетов от возможных воздушных атак, пишет TWZ.

    Спутниковые снимки зафиксировали процесс возведения защитных сооружений для стратегических бомбардировщиков на авиабазе Энгельс, передает The War Zone.

    На кадрах, сделанных 20 июня, видно строительство не менее 17 крупных ангаров. Размеры этих укрытий соответствуют габаритам ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, базирующихся на аэродроме.

    Издание отмечает, что работы начались весной 2025 года. Энгельс является ключевым транспортным узлом российской дальней авиации. Здесь дислоцируется 22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия, самолеты которой активно применяются в ходе спецоперации на Украине. Ранее база неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников.

    Появление защитных ангаров для крупных самолетов – беспрецедентный шаг для Воздушно-космических сил России, пишет издание. Долгое время стратегическая авиация размещалась на открытых стоянках. Новые укрытия, вероятно, призваны защитить ценную технику от ударов дронов и скрыть ее перемещения от спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Минобороны анонсировало строительство защитных ангаров для боевой авиации.

    В марте 2025 года Саратов и Энгельс пережили масштабную атаку украинских беспилотников. В июне прошлого года дроны ВСУ совершили налет на аэродромы базирования стратегических бомбардировщиков в пяти регионах России.

    Комментарии (32)
    21 июня 2026, 23:55 • Новости дня
    Мэр Харькова заявил об ударе авиабомбами по ТЭЦ

    Tекст: Катерина Туманова

    В Харькове был нанесен удар по одной из ТЭЦ. По заявлениям украинской администрации для атаки на объект энергетической инфраструктуры применялись корректируемые авиационные бомбы.

    В воскресенье днем целью удара стала харьковская ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Было зафиксировано несколько прямых прилетов КАБов, сообщают украинские СМИ. По информации из местных пабликов целью была ТЭЦ-5.

    Украинские военные признали, что российская армия адаптировалась к контрмерам ВСУ против авиаударов в районе Харькова и «начинает снова наращивать свое огневое воздействие».

    Минообороны России 21 июня сообщили, что ударом ФАБ-500 были разрушены центры управления дронами ВСУ под Харьковом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированные удары КАБами по объектам в Запорожье. Под удар попали мост и ДнепроГЭС.

    Ранее, 19 июня ВС России уничтожен крупный склад в Харькове. А экипажи российских Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области авиабомбами ФАБ-500.

    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет вражеских аппаратов привел к трагедии на пароме «Панагия» и масштабному возгоранию в Темрюкском районе Краснодарского края.

    Украинские дроны нанесли удар по транспортным объектам, передает РИА «Новости». Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении судна «Панагия».

    «В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал», – заявили в ведомстве.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 28 граждан.

    Кроме того, атака спровоцировала крупное возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Представители экстренных служб уточнили, что на этом объекте обошлось без пострадавших.

    Обломки сбитых аппаратов также упали на территории частных домовладений в двух других муниципалитетах региона. На местах падения работают специальные службы. Жертв среди мирного населения в этих районах не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе один человек погиб при пожаре от падения обломков беспилотника на морском терминале в Темрюкском районе.

    В январе резервуары с нефтепродуктами загорелись из-за удара по портовым терминалам в кубанском поселке Волна.

    Летом 2024 года украинские дроны уже атаковали паром в порту «Кавказ».

    Комментарии (7)
    22 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году

    Эксперты: Европа планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году

    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году
    @ Charles Rosemond/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К 2030 году НАТО планирует нарастить ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. Для запуска эскалации с Москвой Брюссель может создать дугу напряженности вокруг северных регионов России, а также Белоруссии, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Алексей Анпилогов. Ранее в МИД России заявили о военных приготовлениях НАТО и ЕС, напоминающих план «Барбаросса».

    «Через четыре года Североатлантический альянс планирует финализировать стратегию «НАТО-2030», предполагающую перевод ряда гражданских предприятий на военные рельсы. Речь идет о принципиальном перевооружении блока, в котором руководство Евросоюза должно выполнять роль политического крыла», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Согласно этим планам, каждая механизированная бригада НАТО должна будет иметь в своем распоряжении до тысячи беспилотников. Также к 2030 году они намерены кратно увеличить запасы снарядов для ствольной артиллерии. Кроме того, в ближайшие годы Европа станет антироссийским буфером для США, пока Вашингтон обновляет свой ядерный потенциал», – продолжил спикер.

    По словам собеседника, в рамках НАТО Штаты предоставляют ЕС операционную автономность – Вашингтон будет определять где и чем воевать европейским членам альянса, а те, в свою очередь, будут сами планировать – как вести боевые действия. В целом, указал аналитик, альянс к 2030 году должен будет обновить вооружение сухопутных сил и ВМС, нарастить количество средств ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. «В рамках этого же трека развивается так называемое минеральное НАТО, ресурсной базой которого выбрана Австралия», – добавил он.

    «Для создания конкурентного преимущества, как считают в Брюсселе, ЕС отвлекает силы России украинским кризисом. При этом Москва постоянно говорит, что не хочет конфликта с Североатлантическим альянсом и выражает готовность к диалогу. Однако противоположная сторона, по сути, пока отказывается от равноправного и открытого обсуждения с Москвой всех острых вопросов. Поэтому ситуация медленно движется к прямому столкновению», – посетовал эксперт.

    2030 год чаще других фигурирует в прогнозах о потенциальном прямом конфликте России и НАТО, потому что к этому времени Европа планирует подготовить свои мобилизационные ресурсы, пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. «Россия не хочет войны, но продвижение альянса на восток вынуждает Москву наращивать оборонительный потенциал. Европа же находится в цивилизационном кризисе, решение которого, с ее точки зрения, лежит в военной плоскости», – указал он.

    Кроме того, отметил спикер, в североевропейских странах бытует мнение, что в случае конфликта с Россией они смогут отсидеться за санитарным кордоном Восточной Европы. «Поэтому, несмотря на огромные диспропорции в экономике государств НАТО, к 2030 году они планируют еще больше развернуть свой ВПК, чтобы соперничать с мобилизованной за время СВО российской экономикой», – детализировал спикер.

    «Также ближайшие три-четыре года важны с точки зрения психологической подготовки жителей стран НАТО для войны с Россией. Кроме того, Брюсселю нужно несколько лет на принятие соответствующих законов о всеобщей мобилизации и росте финансирования ВПК в размере, который требуют США – около 5% от ВВП», – объяснил аналитик.

    «В рамках начала конфликта НАТО будет создавать провокации в отношении Калининградской области, а также на границах северных российских регионов. Также дуга напряженности, вероятно, коснется Белоруссии. Брюссель намеренно сводит ситуацию к эскалации, и конфликт может разрастаться как снежный ком», – допустил Анпилогов.

    Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил «Известиям», что Москва видит военные приготовления НАТО и ЕС, которые все больше напоминают немецкий план «Барбаросса» – стратегию нацистской Германии по нападению на СССР. «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», – добавил дипломат.

    Запад открыто готовится к войне, во всех его стратегических документах начало войны на европейском континенте закладывается на 2030 год, подтверждал в интервью СТВ Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии. «На это нацелены все их военные бюджеты. Это агрессивная милитаристская политика Запада, которая направлена сегодня как раз на подрыв мира и безопасности», – указывал он.

    В июне на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин опроверг планы российского нападения на Североатлантический альянс, сообщает Кремль. «Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация, для того чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», – указал он.

    Со своей стороны Кристиан Фройдинг, командующий сухопутными войсками ФРГ, заявлял на аэрокосмической выставке ILA в Берлине в середине июня, что Германия должна подготовиться к нападению России к 2029 году или даже раньше, писало Politico. По его словам, среди союзников по НАТО существует широкий консенсус относительно того, что Россия может атаковать территорию альянса до конца десятилетия. «Это не немецкий график. Это согласованные с 32 членами блока разведывательные данные», – отметил он.

    Месяцем ранее возглавляемый британской армией североатлантический Союзный корпус быстрого реагирования (ARRC) провел масштабные командно-штабные учения Arrcade Strike. Причем маневры прошли на заброшенных платформах лондонской станции метро Чаринг-Кросс, сообщает Минобороны Британии.

    По сценарию, действие разворачивается именно в 2030 году. В ходе учений проверялась способность ARRC планировать и командовать крупномасштабными военными операциями с участием около 100 тыс. военнослужащих из Великобритании и ее союзников по НАТО. Из скрытого подземного пункта штаб координировал действия не только на суше, но и на море, в воздухе, космосе и киберпространстве.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне. Документ предполагает совместную разработку боеприпасов для ПВО, производство ракет и укрепление восточной границы НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на самом деле задумали Лондон и Варшава, почему они спешат оформить этот союз и как России относиться к практике заключения двусторонних пактов странами – членами НАТО.

    Комментарии (5)
    23 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет

    Эксперт Анпилогов: Автогиганты могут удвоить производство Patriot и Tomahawk в США

    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Для переформатирования американских автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться до десяти лет. Но на Украину новые боеприпасы не отправятся: Штатам важно восстановить запасы истраченных в войне с Ираном Patriot и Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что General Motors и Ford начнут выпускать ракеты.

    «История знает несколько примеров, подобных инициативе, озвученной Трампом. Южный машиностроительный завод в Днепропетровске в пятидесятые годы прошлого века за несколько лет был перепрофилирован из автомобильного в ракетостроительное предприятие», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Но Советскому союзу даже при централизованном планировании потребовалось на это несколько лет. Сложность в том, что выпуск ракет предполагает совершенно другую специфику производственных процессов и переподготовку инженерно-технического состава», – продолжил собеседник.

    «Франклин Рузвельт также переводил часть американской экономики на военные рельсы во время Второй Мировой. Но тогда у США был избыток рабочих рук, множество научных кадров, у общества были сильные экономические стимулы идти на заводы. Власти могли облагать налогами и запретами гражданскую экономику для развития ВПК. Всех этих козырей у Дональда Трампа на руках нет», – заметил спикер.

    «С моей точки зрения, для полноценного переформатирования автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться от пяти до десяти лет. В итоге США окажутся способны вдвое увеличить выпуск ракет: Patriot – до примерно тысячи штук, Tomahawk – до двухсот. Пентагон планирует восполнить запасы боеприпасов, существенно оскудевшие за несколько месяцев конфликта с Ираном», – пояснил аналитик.

    «Все эти приготовления рассчитаны на потенциальный крупный конфликт, вероятнее всего, с Китаем. Сомнительно, что хоть какая-то часть из увеличенного производства Patriot будет поставлена в Украине. Речи же о предоставлении Tomahawk не идет. Эта ракета может нести ядерную боевую часть. Атаку по своей территории подобным боеприпасом Россия расценит как максимальную эскалацию, даже если боеголовка будет пустой. И США это понимают», – резюмировал эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие. «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – приводит РИА «Новости» заявление американского лидера, сделанное журналистам в Белом доме.

    По словам политика, власти разворачивают масштабную кампанию по выпуску оружия, поэтому автопроизводители – General Motors и Ford, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет. Конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. В апреле сообщалось, что только за семь недель боевых действий США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30% снарядов Tomahawk.

    На прошлой неделе сообщалось, что General Motors готовится производить оружейные детали, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить истощенные запасы боеприпасов. Также Трамп заявлял, что США планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.

    Комментарии (9)
    22 июня 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» разгромили батальон мучителя «Цитруса» в районе Лосевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки наибольшего успеха достигли в районе Лосевки Харьковской области, где штурмовики разбили подразделения 159 омбр ВСУ.

    «В этом районе за оборону ВСУ отвечает подразделение 5 батальона 159 омбр во главе с командиром позывной «Цитрус». Отдельные боевики находятся на позициях более полугода без еды и медобеспечения. Отмечены случаи, когда по личному указанию «Цитруса» недовольных военнослужащих ликвидировали сбросами с БПЛА», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом на Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 12 участках на 800 метров. Стрелковые бои идут в лесопосадках возле ранее освобожденных Покаляного, Караичного и Волоховки.

    На Великобурлукском направлении ожесточенные бои идут в районе Петро-Ивановки, где бойцы продвинулись на одном участке на 400 метров.

    «В Казачьей Лопани штурмовые группы «Северян» продвинулись вглубь населенного пункта на 150 м и заняли порядка 10 домовладений. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и перебрасывают резервы», – поделились «Северяне».

    Бойцы «Севера» рассказали, что в Черниговской области большие потери несут  подразделения 3 батальона 114 обр ТерО: среди операторов БПЛА, специалистов ПВО и обычных пехотинцев.

    На Сумском направлении в Иволжанском продолжаются тяжелые встречные бои, в ходе которых удалось сломить сопротивление врага, продвинуться и закрепиться в нескольких домовладениях. А в Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах возле Михайловки и Покровки. За сутки штурм-подразделения продвинулись на 300 м.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках. Общее продвижение составило до 800 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ для борьбы с «Северянами» направили солдат бывшего танкового батальона. Бомбы ФАБ-500 разгромили центры управления дронами ВСУ под Харьковом. Пленный боец ВСУ Контробай заявил, что Украина потеряла Красный Лиман.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 13:08 • Новости дня
    Танки Т-90М доработали с учетом боевого опыта СВО

    Ростех сообщил об улучшении защиты танков Т-90М по опыту спецоперации

    Танки Т-90М доработали с учетом боевого опыта СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские инженеры модернизировали танк Т-90М «Прорыв», усилив его защиту и систему радиоэлектронной борьбы с учетом реального боевого опыта военнослужащих.

    Специалисты улучшают танк Т-90М «Прорыв» благодаря обратной связи от военнослужащих из зоны спецоперации, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

    За последние месяцы машина получила серьезные обновления, направленные на повышение выживаемости экипажа.

    «Т-90 – танк известный. Он стал более мощный, более защищенный. Этот процесс не останавливается. Машина продолжает совершенствоваться. Наши специалисты улучшают технику, исходя из новых задач, поступающих с передовой», – заявил заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев на открытии подготовительного факультета для ветеранов в МГТУ имени Баумана.

    Помимо доработки системы радиоэлектронной борьбы, танк получил дополнительную защиту моторно-трансмиссионного отсека. На «Уралвагонзаводе» продолжают развивать как пассивную, так и активную защиту боевых машин. Главная цель модернизации заключается в комплексном повышении безопасности экипажей и улучшении технических характеристик техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Уралвагонзавод создал всеракурсную систему защиты танков Т-90М от беспилотников.

    Накануне Дня Победы российские военные получили партию бронетехники с улучшенными комплексами радиоэлектронной борьбы.

    За последние три года специалисты предприятия внесли порядка 200 изменений в конструкцию этих боевых машин.

    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 09:35 • Новости дня
    Работа Керченской паромной переправы приостановлена после атаки ВСУ на паром

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение судов между полуостровом и материковой частью страны временно остановлено, водителям тяжелых грузовиков рекомендовано использовать сухопутный маршрут.

    Ограничения вступили в силу в воскресенье, передает РИА «Новости».

    «С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут», – говорится в заявлении оперативного штаба Краснодарского края на платформе «Макс».

    Владельцам большегрузного транспорта предложено выбрать альтернативный путь по суше. Объезд организован по автомобильной трассе Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

    Подобная мера введена в связи с действующим запретом на проезд крупногабаритных автомобилей по Крымскому мосту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 21 июня украинские беспилотники атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе.

    В результате этого налета погиб один человек. Ранее в мае власти приостанавливали проезд автомобилей по Крымскому мосту.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 05:16 • Новости дня
    Трамп: Автоконцерны США готовы выпускать Patriot и Tomahawk
    Трамп: Автоконцерны США готовы выпускать Patriot и Tomahawk
    @ Jorge Gil/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Производители американских автомобилей задействуют свободные мощности для выпуска ракет и других вооружений, заявил президент США Дональд Трамп.

    «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – заявил глава американского государства, передает РИА «Новости».

    По его словам, автопроизводители, имеющие свободные мощности, уже заключают контракты на выпуск ракет.

    Трамп отметил, что власти сотрудничают с такими компаниями, как General Motors и Ford, при этом руководство General Motors проявляет высокую заинтересованность в военном производстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский автогигант General Motors запланировал совместное производство деталей вооружений с корпорацией Lockheed Martin.

    До этого Пентагон ускорил программы по созданию недорогих ракет на замену дорогим боеприпасам Tomahawk.

    Комментарии (7)
    21 июня 2026, 06:58 • Новости дня
    Сдавшийся в плен солдат ВСУ расплакался при виде русского хлеба

    Сдавшийся солдат ВСУ расплакался при виде русского хлеба

    Tекст: Катерина Туманова

    Сдавшийся боевик ВСУ не смог сдержать слез при получении еды от российских военных, поскольку на передовых позициях украинские солдаты испытывают голод и жажду, сообщил военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.

    Пленный добавил, что российские солдаты сразу оказали ему первую медицинскую помощь и накормили.

    «Увидел хлеб, то аж заплакал, ну, потому что нам не давали кушать, воды, ничего не давали», – приводит слова пленного РИА «Новости».

    Проблема нехватки продовольствия у ВСУ на передовой регулярно обсуждается в публичном пространстве. Жалобы украинских солдат на голод часто фиксируются в радиоперехватах и подтверждаются показаниями других пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный в мае рассказал о нехватке воды на передовых позициях ВСУ. Еще один пленный ВСУ рассказал о нехватке еды и сухой одежды. Пленные ВСУ в Волчанском районе в течение 150 дней не имели снабжения.


    Комментарии (2)
    21 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    NYT узнала об озабоченности Киева из-за активации ракетных атак ВС России

    NYT узнала об озабоченности Киева ракетными атаками ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Количество российских атак баллистическими ракетами возросло более чем в 12 раз по сравнению с 2023 годом, что вызывает серьезную тревогу у Киева, пишет NYT.

    «Каким бы эффективным ни был арсенал беспилотников, Украине по-прежнему не хватает оружия, которое долгое время лежало в основе самых разрушительных воздушных атак России: баллистических ракет. Осознавая этот недостаток, украинские официальные лица в последние недели заявляли, что страна прилагает все усилия для разработки баллистических ракет собственными силами», – пишет New York Times (NYT).

    Военные эксперты предупреждают, что разработка баллистических ракет гораздо сложнее, чем создание беспилотников. По словам Елены Крыжанивской, научного сотрудника Канадского института глобальных дел по вопросам обороны, Украина отстает в технологической сфере, поэтому потребуется время и ресурсы, чтобы разработать их внутри страны.

    Издание отмечает, что Киев, растерявший после распада СССР значительную часть своего ВПК, быстро исчерпал ограниченные запасы советских ракет «Точка». А единственная поддерживаемая государством программа разработки новой баллистической ракеты, 1КР1 «Сапсан», затянулась на годы, не принеся конкретных результатов.

    При этом Россия значительно нарастила производство собственных баллистических ракет, что привело к ежемесячному увеличению числа атак, отмечает NYT.

    Украинские власти заявляют о готовности создавать собственные баллистические ракеты, однако эксперты указывают на сложности разработок. Аналитик Крыжанивская подчеркнула, что имеющиеся у Украины крылатые ракеты Fire Point показали низкую эффективность.

    За прошедшую неделю российские войска нанесли семь ударов по объектам украинского ОПК в ответ на теракты против мирного населения.

    Напомним, ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины, используя баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в мае пожаловался Макрону после массированного удара ВС России по Киеву. В июне Зеленский предупредил об угрозе прилета «Орешника».


    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 08:17 • Новости дня
    Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Джей Ди Вэнс проведет в Бюргенштоке закрытые технические консультации с иранской делегацией, которые продлятся не более двух дней.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его офис.

    «Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров США и Ирана», – говорится в публикации на сайте телеканала. Перед вылетом политик отметил, что пробудет на встречах с иранскими представителями максимум два дня.

    В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке стартуют технические консультации между Ираном и США, в которых также примут участие страны-посредники – Пакистан и Катар. Ожидается, что мероприятия пройдут в закрытом формате.

    Напомним, в ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Документ устанавливает сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства в Ормузском проливе Ираном. Кроме того, Тегеран обязался не создавать ядерное оружие.

    Вопрос иранской ядерной программы будет урегулирован отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Для Ирана итогом должна стать отмена санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Европу Джей Ди Вэнс назвал главными темами встречи иранскую ядерную программу и перемирие в Ливане.

    Накануне спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для участия в дискуссиях.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение технических переговоров в Бюргенштоке 21 июня.

    Комментарии (0)
    21 июня 2026, 04:01 • Новости дня
    ВС России усилили давление на позиции ВСУ под Ореховом Запорожской области

    Войска России усилили давление на позиции ВСУ под Ореховом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения активно наступают на запорожском направлении, успешно преодолевая мощные фортификационные сооружения и минные поля ВСУ, усиливая давление у Малой Токмачки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Орехово очень сильно укреплено. Это буквально город-крепость. Тут, как и в славянско-краматорской агломерации, украинские боевики очень длительное время занимались созданием фортификационных, загородительных сооружений», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что кругом находятся минные поля и противотанковые рвы. Несмотря на это, военнослужащие ВС России уверенно продавливают оборону ВСУ на этом сложном участке и удерживают занятые рубежи.

    Освобождение населенного пункта Комсомольское 4 июня, как говорил ранее Марочко, открыло возможность для дальнейшего удара на запад. Этот маневр позволит перерезать линии снабжения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко рассказал, как ВСУ утратили штурмовой потенциал после Комсомольского. Замминистра безопасности региона Олег Мурачев заявил о том, что ВСУ превратили Орехов в укрепрайон. Российский снайпер раскрыл секрет уничтожения дрона «Баба-Яга».


    Комментарии (0)
    Главное
    Новак допустил изменения в законодательство для роста поставок топлива
    В Госдуме поддержали кандидатуру Гладкова на пост посла России в Абхазии
    Бастрыкин: Заказчики атаки на автобус под Брянском объявлены в розыск
    Россиянка Пекова стала самой молодой покорительницей всех высочайших гор
    Суд отправил экс-главу «Аэрофлота» Михаила Полубояринова в СИЗО
    Эксперт рассказал о главном риске при покупке подержанной «электрички»
    Московская выпускница сдала четыре предмета ЕГЭ на максимальный балл