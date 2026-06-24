Притворившийся офицером Интерпола россиян обманул сограждан в Таиланде

Полиция Таиланда начала розыск притворившегося офицером Интерпола россиянина

Tекст: Антон Антонов

Розыск гражданина ведет иммиграционная полиция Таиланда по поручению Национального центрального бюро Интерпола страны, передает РИА «Новости».

По словам источника, на разыскиваемого выписано так называемое красное уведомление Интерпола, которое фактически является международным постановлением на арест.

«Этот гражданин России находил в интернете информацию о других гражданах России, имеющих на родине серьезные проблемы с законом, в том числе объявленных НЦБ Интерпола России в международный розыск и находящихся в Таиланде, и предлагал им решить их проблемы за деньги», – рассказал источник.

Он подчеркнул, что фигурант никогда не служил ни в Интерполе, ни в иммиграционной полиции, даже в статусе полицейского волонтера.

По данным полиции, мошенник вызывал доверие, демонстрируя фотографию в полицейской форме и называя имена действующих и бывших сотрудников Интерпола и иммиграционной полиции, известных по арестам и депортациям россиян, разыскиваемых за преступления на родине. Разыскиваемому инкриминируют незаконное присвоение полномочий офицера полиции и мошенничество.

Такие действия подпадают под статью Уголовного кодекса Таиланда о мошенничестве в форме присвоения полномочий офицера правоохранительных органов с целью получения денег. За каждое отдельное преступление предусмотрено до пяти лет тюрьмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России советовало гражданам воздержаться от поездок в Таиланд из-за высокой угрозы ареста по запросам правоохранительных органов США.

В Паттайе правоохранительные органы провинции Чонбури сообщили о задержании 20-летнего гражданина России, подозреваемого в участии в мошеннической группе и незаконном выводе из банкоматов 4,6 млн батов.

Таиландские власти при содействии Интерпола передали России разыскиваемого за организацию интернет-сбыта наркотиков гражданина после его задержания в королевстве.