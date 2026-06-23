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    23 июня 2026, 22:12 • Новости дня

    Мелони выразила надежду на примирение Италии и США

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассчитывает на возвращение двустороннего диалога с Вашингтоном в конструктивное русло, несмотря на недавнюю резкую перепалку с американским лидером Дональдом Трампом.

    Мелони выразила уверенность в скором урегулировании дипломатических разногласий, передает РИА «Новости».

    «Я не намерена продолжать конфронтацию. Я считаю, что наша двусторонняя работа с США должна вернуться в нормальное русло, об этом я вчера сказала на заседании Совета министров», – подчеркнула Мелони.

    Конфликт начался после слов президента США о том, что итальянский премьер якобы упрашивала его сделать совместное фото на саммите G7 ради рейтингов. В ответ Мелони назвала эти заявления полностью выдуманными. Из-за возникшей напряженности Рим отменил визит вице-премьера Антонио Таяни в Вашингтон.

    Глава кабинета министров назвала отмену поездки правильным политическим сигналом, однако призвала избежать дальнейшей эскалации. Она отметила, что внешнюю политику нельзя превращать в реалити-шоу.

     «Мне кажется, что наша совместная работа и отношения развиваются успешно как в последние недели и месяцы на институциональном уровне, а также на экономическом», – отметила премьер.

    Итальянские представители планируют посетить прием у посла США по случаю Дня независимости 4 июля.

    Мелони назвала выдуманными заявления президента США о просьбах сфотографироваться на саммите «Группы семи».

    Американский президент резко раскритиковал главу итальянского правительства за отказ предоставить военные базы во время иранского конфликта.

    На фоне этого скандала члены кабинета министров Италии решили пропустить празднование Дня независимости Соединенных Штатов.

    21 июня 2026, 00:51 • Новости дня
    Министр финансов США непублично назвал Зеленского «мистером Бином под кайфом»

    The Guardian узнала об уничижительном отношении Бессента к Зеленскому

    Министр финансов США непублично назвал Зеленского «мистером Бином под кайфом»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент в разговорах с представителями администрации имел арсенал альтернативных названий главы киевского режима Владимира Зеленского, следует из книги «Смена режима» (Regime Change) американских журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона.

    «Согласно новой книге , министр финансов США Скотт Бессент посоветовал Дональду Трампу не принимать Владимира Зеленского в Овальном кабинете, назвав президента Украины «мелким ублюдком», «ребенком с особыми потребностями» и «мистером Бином под кайфом», – пишет в обзоре книги The Guardian.

    Та встреча, как напомнила газета, состоялась 28 февраля 2025 года и оказалась откровенной катастрофой, поскольку Трамп и Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за неблагодарность и за то, что тот не надел костюм.

    Еще один момент описывает визит Зеленского в Белый дом якобы для заключения сделки по полезным ископаемым. Несколько помощников Трампа опасались возможного конфликта, пишут авторы.

    Тогдашний советник по национальной безопасности Майк Уолц «пытался – безуспешно – донести до Зеленского, что тот должен прийти в костюме».

    «Бессент настоятельно рекомендовал Трампу даже не пускать Зеленского в Белый дом. «С этим мелким ублюдком я уже повидался. Он хитрый. Он как ребенок с особыми потребностями для европейцев. И ведет себя как мистер Бин под кайфом», – приводит газета еще одну выдержку из книги.

    После провальной встречи Бессент заявил Bloomberg , что Зеленский совершил «один из величайших дипломатических промахов».

    «Я был шокирован, обескуражен тем, что президент Зеленский пришел в Овальный кабинет, вел себя таким образом, разговаривал с президентом Трампом, разговаривал с вице-президентом, но, что еще важнее, проявил такое неуважение к американскому народу», – сказал глава Минфина США.

    После еще более провального визита на Украину для попытки согласовать пункты договора о редкоземельных ископаемых, когда Бессент и Зеленский «ругали друг друга 45 минут», Трамп попросил жену Джей Ди Вэнса, выпускницу Йельской юридической школы, проверить поправки, внесенные Украиной в соглашение. Она назвала документ «ужасным» и исписала поправками толстый карандаш».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дизайнер Анисимов рассказал об истории костюма Зеленского для встречи с Трампом, а также объяснил смену стиля одежды главы киевского режима. The Daily Beast сообщил, что Рубио носил туфли не по размеру из-за насмешек Трампа


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    21 июня 2026, 18:12 • Новости дня
    Трамп пообещал скорую отставку Стармера по двум причинам
    Трамп пообещал скорую отставку Стармера по двум причинам
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент заявил о предстоящем уходе главы британского правительства из-за серьезных провалов в миграционной и энергетической политике.

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором уходе со своего поста премьер-министра Британии Кира Стармера, об этом он сообщил в соцсети Truth Social. Американский лидер связал это с неудачными решениями британского политика в ключевых сферах.

    «Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Он потерпел серьезную неудачу в двух очень важных вопросах – иммиграции и энергетике (откройте нефть Северного моря!). Я желаю ему всего наилучшего!» – написал глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер проведет ближайшие выходные в размышлениях о возможной отставке.

    Представители Лейбористской партии готовятся бросить вызов действующему главе правительства.

    Президент США Дональд Трамп ранее назвал катастрофой миграционную и энергетическую политику британского кабинета.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    22 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году

    Эксперты: Европа планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году

    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году
    @ Charles Rosemond/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К 2030 году НАТО планирует нарастить ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. Для запуска эскалации с Москвой Брюссель может создать дугу напряженности вокруг северных регионов России, а также Белоруссии, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Алексей Анпилогов. Ранее в МИД России заявили о военных приготовлениях НАТО и ЕС, напоминающих план «Барбаросса».

    «Через четыре года Североатлантический альянс планирует финализировать стратегию «НАТО-2030», предполагающую перевод ряда гражданских предприятий на военные рельсы. Речь идет о принципиальном перевооружении блока, в котором руководство Евросоюза должно выполнять роль политического крыла», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Согласно этим планам, каждая механизированная бригада НАТО должна будет иметь в своем распоряжении до тысячи беспилотников. Также к 2030 году они намерены кратно увеличить запасы снарядов для ствольной артиллерии. Кроме того, в ближайшие годы Европа станет антироссийским буфером для США, пока Вашингтон обновляет свой ядерный потенциал», – продолжил спикер.

    По словам собеседника, в рамках НАТО Штаты предоставляют ЕС операционную автономность – Вашингтон будет определять где и чем воевать европейским членам альянса, а те, в свою очередь, будут сами планировать – как вести боевые действия. В целом, указал аналитик, альянс к 2030 году должен будет обновить вооружение сухопутных сил и ВМС, нарастить количество средств ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. «В рамках этого же трека развивается так называемое минеральное НАТО, ресурсной базой которого выбрана Австралия», – добавил он.

    «Для создания конкурентного преимущества, как считают в Брюсселе, ЕС отвлекает силы России украинским кризисом. При этом Москва постоянно говорит, что не хочет конфликта с Североатлантическим альянсом и выражает готовность к диалогу. Однако противоположная сторона, по сути, пока отказывается от равноправного и открытого обсуждения с Москвой всех острых вопросов. Поэтому ситуация медленно движется к прямому столкновению», – посетовал эксперт.

    2030 год чаще других фигурирует в прогнозах о потенциальном прямом конфликте России и НАТО, потому что к этому времени Европа планирует подготовить свои мобилизационные ресурсы, пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. «Россия не хочет войны, но продвижение альянса на восток вынуждает Москву наращивать оборонительный потенциал. Европа же находится в цивилизационном кризисе, решение которого, с ее точки зрения, лежит в военной плоскости», – указал он.

    Кроме того, отметил спикер, в североевропейских странах бытует мнение, что в случае конфликта с Россией они смогут отсидеться за санитарным кордоном Восточной Европы. «Поэтому, несмотря на огромные диспропорции в экономике государств НАТО, к 2030 году они планируют еще больше развернуть свой ВПК, чтобы соперничать с мобилизованной за время СВО российской экономикой», – детализировал спикер.

    «Также ближайшие три-четыре года важны с точки зрения психологической подготовки жителей стран НАТО для войны с Россией. Кроме того, Брюсселю нужно несколько лет на принятие соответствующих законов о всеобщей мобилизации и росте финансирования ВПК в размере, который требуют США – около 5% от ВВП», – объяснил аналитик.

    «В рамках начала конфликта НАТО будет создавать провокации в отношении Калининградской области, а также на границах северных российских регионов. Также дуга напряженности, вероятно, коснется Белоруссии. Брюссель намеренно сводит ситуацию к эскалации, и конфликт может разрастаться как снежный ком», – допустил Анпилогов.

    Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил «Известиям», что Москва видит военные приготовления НАТО и ЕС, которые все больше напоминают немецкий план «Барбаросса» – стратегию нацистской Германии по нападению на СССР. «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», – добавил дипломат.

    Запад открыто готовится к войне, во всех его стратегических документах начало войны на европейском континенте закладывается на 2030 год, подтверждал в интервью СТВ Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии. «На это нацелены все их военные бюджеты. Это агрессивная милитаристская политика Запада, которая направлена сегодня как раз на подрыв мира и безопасности», – указывал он.

    В июне на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин опроверг планы российского нападения на Североатлантический альянс, сообщает Кремль. «Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация, для того чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», – указал он.

    Со своей стороны Кристиан Фройдинг, командующий сухопутными войсками ФРГ, заявлял на аэрокосмической выставке ILA в Берлине в середине июня, что Германия должна подготовиться к нападению России к 2029 году или даже раньше, писало Politico. По его словам, среди союзников по НАТО существует широкий консенсус относительно того, что Россия может атаковать территорию альянса до конца десятилетия. «Это не немецкий график. Это согласованные с 32 членами блока разведывательные данные», – отметил он.

    Месяцем ранее возглавляемый британской армией североатлантический Союзный корпус быстрого реагирования (ARRC) провел масштабные командно-штабные учения Arrcade Strike. Причем маневры прошли на заброшенных платформах лондонской станции метро Чаринг-Кросс, сообщает Минобороны Британии.

    По сценарию, действие разворачивается именно в 2030 году. В ходе учений проверялась способность ARRC планировать и командовать крупномасштабными военными операциями с участием около 100 тыс. военнослужащих из Великобритании и ее союзников по НАТО. Из скрытого подземного пункта штаб координировал действия не только на суше, но и на море, в воздухе, космосе и киберпространстве.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне. Документ предполагает совместную разработку боеприпасов для ПВО, производство ракет и укрепление восточной границы НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на самом деле задумали Лондон и Варшава, почему они спешат оформить этот союз и как России относиться к практике заключения двусторонних пактов странами – членами НАТО.

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    23 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет

    Эксперт Анпилогов: Автогиганты могут удвоить производство Patriot и Tomahawk в США

    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Для переформатирования американских автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться до десяти лет. Но на Украину новые боеприпасы не отправятся: Штатам важно восстановить запасы истраченных в войне с Ираном Patriot и Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что General Motors и Ford начнут выпускать ракеты.

    «История знает несколько примеров, подобных инициативе, озвученной Трампом. Южный машиностроительный завод в Днепропетровске в пятидесятые годы прошлого века за несколько лет был перепрофилирован из автомобильного в ракетостроительное предприятие», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Но Советскому союзу даже при централизованном планировании потребовалось на это несколько лет. Сложность в том, что выпуск ракет предполагает совершенно другую специфику производственных процессов и переподготовку инженерно-технического состава», – продолжил собеседник.

    «Франклин Рузвельт также переводил часть американской экономики на военные рельсы во время Второй Мировой. Но тогда у США был избыток рабочих рук, множество научных кадров, у общества были сильные экономические стимулы идти на заводы. Власти могли облагать налогами и запретами гражданскую экономику для развития ВПК. Всех этих козырей у Дональда Трампа на руках нет», – заметил спикер.

    «С моей точки зрения, для полноценного переформатирования автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться от пяти до десяти лет. В итоге США окажутся способны вдвое увеличить выпуск ракет: Patriot – до примерно тысячи штук, Tomahawk – до двухсот. Пентагон планирует восполнить запасы боеприпасов, существенно оскудевшие за несколько месяцев конфликта с Ираном», – пояснил аналитик.

    «Все эти приготовления рассчитаны на потенциальный крупный конфликт, вероятнее всего, с Китаем. Сомнительно, что хоть какая-то часть из увеличенного производства Patriot будет поставлена в Украине. Речи же о предоставлении Tomahawk не идет. Эта ракета может нести ядерную боевую часть. Атаку по своей территории подобным боеприпасом Россия расценит как максимальную эскалацию, даже если боеголовка будет пустой. И США это понимают», – резюмировал эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие. «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – приводит РИА «Новости» заявление американского лидера, сделанное журналистам в Белом доме.

    По словам политика, власти разворачивают масштабную кампанию по выпуску оружия, поэтому автопроизводители – General Motors и Ford, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет. Конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. В апреле сообщалось, что только за семь недель боевых действий США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30% снарядов Tomahawk.

    На прошлой неделе сообщалось, что General Motors готовится производить оружейные детали, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить истощенные запасы боеприпасов. Также Трамп заявлял, что США планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.

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    21 июня 2026, 11:36 • Новости дня
    Власти ФРГ исключили поставки российского газа через Турцию

    Германия потребовала от Турции не поставлять российский газ

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз будет настаивать на полном отказе от российских энергоресурсов при заключении любых будущих профильных контрактов с Анкарой.

    Евросоюз планирует строго контролировать происхождение энергоресурсов при сотрудничестве с турецкой стороной. Брюссель будет настаивать на полном отказе от поставок газа из России в рамках любых будущих соглашений с участием Анкары, передает DW.

    Об этом сообщила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. Политик озвучила принципиальную позицию европейских стран в ходе своего двухдневного официального визита в Турцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам.

    В конце прошлого года Турция продлила на один год два истекающих контракта на импорт российского газа.

    Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар заверил в отсутствии проблем с поставками энергоносителей из РФ.

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    21 июня 2026, 15:38 • Новости дня
    Политолог: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру

    Политолог Суслов: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру

    Политолог: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ослабление позиций Белого дома, а также рост зависимости США от Европы в связи с ближневосточным кризисом, привели к тому, что американская сторона де-факто оказалась не в силах следовать договоренностям, достигнутым на саммите с Россией на Аляске, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов. Ранее в Кремле заявили, что США не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа.

    «В последнее время администрация Трампа, действительно, последовательно давала понять, что она не в состоянии обеспечить договоренности Анкориджа и более не выражает им приверженность. Это выражалось в ходе выступления Марка Рубио в Конгрессе, в ряде других заявлений, в рамках экспертных контактов с США, на основании непубличной риторики американских представителей», – отметил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ.

    По его словам, де-факто США дали понять, что отказываются от тех пониманий, которые были достигнуты по итогам саммита в Анкоридже, и не считают вывод ВСУ из Донбасса необходимым для введения режима прекращения огня. «Американская сторона, а также европейские страны настаивают на том, чтобы перемирие происходило по нынешней линии боевого соприкосновения», – напомнил спикер.

    «Изменение позиции США было связано с их неспособностью обеспечить реализацию договоренностей, находясь в гораздо более сильном положении, чем сейчас. Ранее Европа и Украина категорически отвергли сценарий выведения ВСУ из Донбасса, а администрация Трампа не сделала ничего, чтобы их принудить к выполнению этого сценария. Теперь же внутри– и внешнеполитические позиции Белого дома ослабли, и считать, что он сможет этого добиться, не представляется возможным», – продолжил аналитик.

    Кроме того, собеседник указал на рост зависимости США от Европы по ситуации на Ближнем Востоке. «Американская сторона нуждается в том, чтобы европейцы начали патрулирование Ормузского пролива. Европа же, вероятно, увязала это с отказом Вашингтона от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Трамп, судя по всему, пошел на эти условия», – детализировал политолог.

    Помимо этого, полагает эксперт, на ситуацию оказало влияние то, что европейской стороне удалось убедить администрацию Трампа в якобы укреплении военного положения ВСУ. «В первую очередь это касается возможностей нанесения террористических ударов БПЛА вглубь России», – пояснил спикер.

    «В итоге нельзя исключать, что Белый дом снова начнет оказывать давление на Россию с тем, чтобы она пошла на прекращение огня, что называется, здесь и сейчас – по текущей линии фронта. Про диалог в рамках «духа Анкориджа» США, судя по всему, предлагают забыть. Думаю, Москве безынтересна подобная повестка. Вероятно, российская сторона просто продолжит СВО, наращивая интенсивность боевых действий», – спрогнозировал Суслов.

    Еще одной причиной резкого заявления Ушакова он назвал присоединение США к антироссийскому заявлению на прошедшем саммите G7. «Помощник президента России предполагал, что европейские лидеры пытались «накачать» Трампа «неполезными идеями» по украинскому вопросу. В документе не видно существенных правок американской стороны. Собственно, в Европе не скрывают, что им удалось, условно говоря, «перевербовать» главу Белого дома», – указал политолог.

    «Думаю, озвученный Ушаковым вопрос окончательно прояснится в ходе потенциальной встречи российских представителей со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Заявление помощника президента России можно назвать вызовом двум делегатам Белого дома, которые были соавторами договоренностей по итогам саммита в Анкоридже», – резюмировал аналитик.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что одна из сторон договоренностей, достигнутых в Анкоридже, оказалась «не совсем в состоянии» их выполнить, сообщает ТАСС.

    «На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», – сказал представитель Кремля.

    При этом Ушаков подчеркнул, что Россия ждет не выполнения этих пониманий или договоренностей, а стремится к реализации собственных целей в зоне СВО. Он также отметил, что западный расчет на российское поражение ошибочен. «Потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно постоянно продвигаются вперед», – указал политик.

    В августе 2025 года на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров российский лидер сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

    Путин призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях с США и вернуться к сотрудничеству, а также пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны, президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что сторонам не во всем удалось прийти к согласию.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что по мере удаления от встречи в Анкоридже, к США накапливается все больше вопросов, главный из которых: можно ли принимать на веру не только слова Трампа, но также и заявления его команды.

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    22 июня 2026, 10:29 • Новости дня
    Politico: Европа рискует проиграть Азии борьбу за газ

    Politico сообщило о риске дефицита газа в Европе из-за конкуренции с Азией

    Politico: Европа рискует проиграть Азии борьбу за газ
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Евросоюза могут столкнуться с нехваткой природного газа предстоящей зимой из-за растущего спроса со стороны государств Азии и низких запасов в хранилищах.

    Европа рискует проиграть борьбу за поставки природного газа азиатским странам, пишет Politico.

    Централизованные экономики государств Азии, таких как Китай, Вьетнам и Южная Корея, имеют преимущество при заключении сделок на покупку топлива на спотовом рынке по сравнению со свободным европейским рынком.

    «Нас ждет период напряженности», – заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне, отметив, что Евросоюз столкнется с трудностями, если быстро не восстановит поставки из Катара.

    По правилам ЕС, страны-члены должны заполнить газовые хранилища минимум на 80% к декабрю. Однако в этом году высокие летние цены нарушили привычную схему закупки, оставив уровень запасов блока ниже среднего показателя за пять лет. Ситуацию может усугубить жаркое лето в Азии, которое увеличит использование кондиционеров и повысит спрос на газ.

    Азиатские страны преимущественно полагаются на долгосрочные контракты, но рост спроса может заставить их активнее покупать газ на спотовом рынке. Это приведет к прямой конкуренции с Европой. По оценкам энергетического агентства ЕС ACER, для достижения целевых показателей по запасам в этом году Европе может потребоваться увеличить импорт СПГ на 13% по сравнению с 2025 годом.

    Еврокомиссия пыталась создать платформу AggregateEU для координации закупок газа, но крупные игроки предпочли действовать самостоятельно. Платформу закрыли, однако сейчас рассматривают возможность ее возвращения на фоне конфликта с участием Ирана. Тем не менее чиновники признают, что не могут заставить компании использовать этот инструмент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае страны Евросоюза сократили импорт сжиженного природного газа из-за острой конкуренции с Азией.

    Темпы закачки топлива в европейские подземные хранилища упали до исторического минимума.

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    22 июня 2026, 05:57 • Новости дня
    Иран заявил об успехах на переговорах с США
    Иран заявил об успехах на переговорах с США
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После первого раунда переговоров при тщательном посредничестве Пакистана и Катара глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о значительном прогрессе в прекращении войны в Ливане.

    «Неустанное посредничество Пакистана и Катара привело к значительному прогрессу в прекращении войны в Ливане. Запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов снят, блокада снята, некоторые замороженные активы разблокированы, а для Ирана запущен масштабный план реконструкции и развития», – написал министр в соцсети Х.

    К посту Аракчи приложил текст совместного заявления по итогам первого раунда переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром 21 июня прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток, но через некоторое время иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

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    23 июня 2026, 05:16 • Новости дня
    Трамп: Автоконцерны США готовы выпускать Patriot и Tomahawk
    Трамп: Автоконцерны США готовы выпускать Patriot и Tomahawk
    @ Jorge Gil/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Производители американских автомобилей задействуют свободные мощности для выпуска ракет и других вооружений, заявил президент США Дональд Трамп.

    «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – заявил глава американского государства, передает РИА «Новости».

    По его словам, автопроизводители, имеющие свободные мощности, уже заключают контракты на выпуск ракет.

    Трамп отметил, что власти сотрудничают с такими компаниями, как General Motors и Ford, при этом руководство General Motors проявляет высокую заинтересованность в военном производстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский автогигант General Motors запланировал совместное производство деталей вооружений с корпорацией Lockheed Martin.

    До этого Пентагон ускорил программы по созданию недорогих ракет на замену дорогим боеприпасам Tomahawk.

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    21 июня 2026, 05:01 • Новости дня
    Вэнс рассказал о любви Трампа к строгому дресс-коду

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился деталями строгого негласного дресс-кода, установленного американским президентом Дональдом Трампом для сотрудников администрации.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал в подкасте с Шоном Хэннити о требованиях к внешнему виду чиновников в Овальном кабинете. По его словам, Трамп ожидает от членов кабинета гардероба, состоящего из темно-синего костюма, однотонного галстука и черных туфель.

    «Я уверен, что президент посмотрит шоу и скажет: «Почему вы не надели галстук?» Нам обоим», – пошутил Вэнс, так как и он, и ведущий были без галстуков. Он добавил, что президент США может пожурить подчиненных, если они придут в коричневой обуви.

    В ходе беседы Хэннити вспомнил эпизод, когда Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за появление в военной форме вместо классического костюма. Вэнс отметил, что этот момент был не лучшим, но отношения удалось наладить.

    По мнению вице-президента, уважение к должности выражается в том числе через подобающий внешний вид. Вэнс вспомнил случай, когда Трамп отчитал даже своего сына Дональда Трампа-младшего за «расстегнутый воротник».

    Кроме того, политик прокомментировал шутки президента о возможном соперничестве Вэнса и Марко Рубио на выборах 2028 года. Он подчеркнул, что эти заявления делаются ради забавы, и высоко оценил чувство юмора своего начальника.


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    21 июня 2026, 22:30 • Новости дня
    Al Mayadeen: Иранская делегация вернется к переговорам после извинений Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранская переговорная делегация покинула комнату после встречи с катарскими коллегами-посредниками, отказавшись продолжать переговоры.

    Четырехсторонние переговоры между США и Ираном с участием посредников вступили в сложную фазу через 80 минут из-за публикаций американского президента Дональда Трампа в соцсетях, сообщало ранее агентство IRNA.

    Позже глава женевского бюро Al Mayadeen сообщил, что иранская делегация была предельно ясна «приостановка переговоров и отказ от участия в них».

    «Иранская делегация не вернется к переговорам, пока Трамп не извинится, а Израиль не выведет войска из Южного Ливана», – сообщили иранские переговорщики.

    Как отметили на телеканале, дальнейшее развитие переговорной сессии пока неясно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее израильская армия заявила, что не покинет Южный Ливан и продолжит жестко отвечать на любые нападения «Хезболлы» на своих солдат.  Делегации США и Ирана утром 21 июня прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток, но через некоторое время иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

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    23 июня 2026, 01:28 • Новости дня
    Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства
    Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства
    @ Jacques Descloitres/NASA/GSFC/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Ормузский пролив полностью открыт для судоходства, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо… Пролив полностью открыт», – сказал американский лидер после переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.

    Трамп отметил, что в воскресенье через пролив прошло больше нефтяных танкеров, чем когда-либо раньше, передает РИА «Новости».

    Президент США также заявил, что ожидает направления размороженных иранских суверенных активов на эксклюзивные закупки сельскохозяйственной продукции у Соединенных Штатов. По его словам, деньги планируется потратить на покупку кукурузы, соевых бобов и другой продукции у американских фермеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о разрешении снять американскую морскую блокаду с Ирана и беспошлинно открыть Ормузский пролив.

    Центральное командование США подтвердило беспрепятственный и безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив.

    В Швейцарии завершился первый раунд переговоров Ирана и США.

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    22 июня 2026, 04:40 • Новости дня
    Мощнейший ИИ Mythos взломал почти все секретные системы АНБ США

    Tекст: Катерина Туманова

    Модель искусственного интеллекта Mythos от американской компании Anthropic за несколько часов взломала секретные базы Агентства нацбезопасности США, о чем журналу Economist сообщил зампредседателя комитета сената США по разведке Марк Уорнер.

    Передовая нейросеть от американской компании Anthropic смогла за считанные часы получить доступ к подавляющему большинству засекреченных правительственных баз данных Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    Самая мощная модель искусственного интеллекта Mythos от компании Anthropic успешно атаковала защищенные сети Агентства национальной безопасности США, пишет Economist. Инцидент произошел невероятно быстро, что вызвало серьезную обеспокоенность американских властей.

    «11 июня Марк Уорнер, заместитель председателя сенатского комитета по разведке, сказал, что Джошуа Радд, возглавляющий АНБ и киберкомандование США, сообщил ему о том, как Mythos взломал почти все наши секретные системы не за недели, а за часы», – говорится в статье.

    Авторы считают, что американское правительство стремится наказать разработчика самым простым из доступных способов. Именно поэтому администрация президента Дональда Трампа ранее законодательно запретила иностранным государствам и гражданам использовать новейшие генеративные системы Mythos 5 и Fable 5.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Anthropic в мае обогнала OpenAI и стала самым дорогим ИИ-стартапом. США ограничили доступ к нейросетям Anthropic после предупреждения Amazon. Глава Пентагона Хегсет похвалил себя за отказ от AnthropicAI в его министерстве.


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    22 июня 2026, 01:41 • Новости дня
    Tasnim: Иранская делегация отказалась продолжать переговоры с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Четырехсторонние переговоры с участием Ирана и США при посредничестве Катара и Пакистана в Швейцарии приостановлены, сообщил агентству Tasnim информированный источник.

    «Ирано-американские переговоры в четырехстороннем формате начались около 15.00 и были приостановлены на получасовой перерыв для консультаций между делегациями примерно через полтора часа после начала встречи», – сообщил он агентству Tasnim.

    Однако из-за угроз и оскорбительных заявлений американского президента Дональда Трампа иранская делегация отказалась вернуться к четырехсторонним переговорам, уточнил он.

    В ходе встречи иранская делегация открыто выразила протест против нарушения  обязательств, в частности, первого пункта подписанного Меморандума о взаимопонимании. Иран пообещал прекратить любые переговоры, если Израиль избежит вывода войск из Ливана.

    Кроме того, иранская сторона призвала к ускорению выполнения обязательств США в отношении разблокировки замороженных активов Ирана и выдачи сертификатов на экспорт иранской нефти.

    Что касается ядерной проблемы, иранские переговорщики заявили, что начало переговоров по ядерному вопросу обусловлено выполнением США обязательств, изложенных в Меморандуме.

    Ранее в этот день Al Mayadeen сообщал, что иранская делегация вернется к переговорам после извинений Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее израильская армия заявила, что не покинет Южный Ливан и продолжит жестко отвечать на любые нападения «Хезболлы» на своих солдат. Делегации США и Ирана утром 21 июня прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток, но через некоторое время иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

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    23 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Трамп сообщил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции и уступки
    Трамп сообщил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции и уступки
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран пошел на крупные уступки, согласившись на бессрочные ядерные инспекции и сохранение открытого режима судоходства в Ормузском проливе.

    По данным РИА «Новости», президент США Дональд Трамп заявил, что Иран во время переговоров согласился на бессрочные инспекции на своих ядерных объектах.

    «Иран полностью и безоговорочно согласился на проведение ядерных инспекций на самом высоком уровне, которые будут проходить и далеко в будущем (бесконечно!!!). Это обеспечит «ядерную честность»», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что без этого шага Тегерана диалог не продолжился бы и отметил, что, если бы иранская сторона не дала согласие на инспекции, дальнейшие переговоры не состоялись бы. По словам Трампа, согласие на проверки стало ключевым условием Вашингтона.

    Американский лидер добавил, что рассматривает договоренности по инспекциям как часть крупных уступок со стороны Ирана. На основании этих уступок он сообщил о решении позволить Ормузскому проливу оставаться открытым и не вводить дальнейшую морскую блокаду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о приоритете предотвращения создания Ираном ядерного оружия перед риском экономического кризиса.

    Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и разрешение на снятие американской морской блокады и беспошлинное открытие Ормузского пролива.

    Иранское агентство Mehr раскрыло проект меморандума США и Ирана с обещанием разморозить часть иранских активов и снять санкции против иранской нефти и военно-морскую блокаду.

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