Фальков доложил Путину о старте приемной кампании в университетах

Министр образования Фальков доложил Путину о старте приемной кампании

Tекст: Вера Басилая

Фальков доложил президенту России Владимиру Путину о старте приемной кампании в университетах. По его словам, с этого года главным способом подачи заявлений на прием в вузы является сервис «Поступление в вуз онлайн», в том числе для удобства абитуриентов на портале госуслуг появился сервис «Подбор вуза», следует из сообщения на сайте правительства России.

В нынешнем учебном году российские университеты предоставят абитуриентам свыше 620 тыс. бесплатных мест, большинство из которых распределено по региональным образовательным учреждениям. Наибольшее количество мест традиционно установлено для подготовки инженеров – 42,5% от общего количества, а также учителей, специалистов в области здравоохранения и сельского хозяйства.

Особое внимание ведомство уделило поддержке участников спецоперации и их семей. Для них выделили 53,5 тыс. квот, что на 1,3 тыс. превышает прошлогодние показатели. Дети погибших и раненых бойцов, а также Героев России получили право поступать без экзаменов.

Демобилизованные военнослужащие смогут пройти подготовку к поступлению на базе МГТУ имени Баумана при поддержке корпорации «Ростех». Целевой набор в этом году охватит более 83 тыс. человек. Теперь все подобные места строго привязаны к будущим работодателям.

В рамках пилотного проекта по внедрению новой образовательной модели число вузов-участников увеличили с шести до 17. Отвечая на вопрос главы государства о сроках реформы, министр обозначил четкие рамки. «Планируется, что плавный переход в предстоящие три года мы завершим», – заявил Фальков.

Руководитель ведомства добавил, что после начала работы нового созыва Госдумы в профильный закон внесут базовые изменения. Активный переход по отдельным укрупненным группам специальностей начнется с 2027 года. Окончательно процесс реформирования системы высшего образования завершится к 2030 году.

Приемная кампания в российских высших учебных заведениях стартовала 20 июня.

Полный переход отечественных вузов на обновленную систему образования завершится к 2030 году.

Ранее Фальков заявил, что в 2026 году выделено более 620 тыс. бюджетных мест в вузах России.