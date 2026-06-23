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    23 июня 2026, 21:19 • Новости дня

    США разрешили сборной Ирана приехать на ЧМ за два дня до матча

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти пошли на уступки иранским футболистам, разрешив им прибыть на решающий матч чемпионата мира за два дня до игры, это произошло после того, как иранская сторона пригрозила пожаловаться в ФИФА.

    Власти Соединенных Штатов позволили сборной Ирана по футболу приехать на следующий матч чемпионата мира за два дня до игры. Такое решение было принято после угрозы иранской стороны подать официальную жалобу в ФИФА, передает РИА «Новости».

    «Перед матчем в Сиэтле 26 июня сборной Ирана будет разрешено прибыть за два дня до игры», – заявил официальный представитель министерства внутренней безопасности США.

    Он добавил, что в пятницу иранцы проведут решающую встречу группового этапа против команды Египта, после чего должны будут покинуть американскую территорию в тот же вечер.

    Представитель ведомства пояснил, что ограничения связаны с вопросами безопасности на стадионах, в местах размещения и на тренировочных базах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболисты сборной Ирана прилетели в США всего за сутки до встречи с Бельгией из-за жестких визовых ограничений.

    Главный тренер команды Амир Галенои пожаловался на дискриминацию спортсменов на турнире.

    23 июня 2026, 15:53 • Новости дня
    CNN: Сбитый над Ираном американский пилот рассказал о дронах-медузах
    CNN: Сбитый над Ираном американский пилот рассказал о дронах-медузах
    @ ABIR SULTAN/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасенный в Иране летчик американского истребителя рассказал о необычных беспилотниках, двигавшихся как единая система и напоминавших медузу.

    После спасения пилот истребителя F-15, сбитого над Ираном в апреле, поделился деталями воздушного инцидента. Он описал группу взаимосвязанных иранских беспилотников, которые двигались абсолютно синхронно. Мелкие аппараты летели под крупными, напоминая щупальца медузы, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Рассказ военного спровоцировал серьезные споры в американском разведывательном сообществе. До этого инцидента спецслужбы США не располагали данными о наличии у Тегерана подобных систем. Специалисты называют такую технологию «сетевым взаимодействием».

    Согласно первоначальным оценкам, именно эта необычная группа дронов могла сыграть ключевую роль в уничтожении самолета. При этом официальное расследование истинных причин крушения истребителя все еще продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные в апреле сбили американский истребитель F-15E.

    Американские спецназовцы успешно эвакуировали выжившего члена экипажа.

    Вооруженные силы США в июне уничтожили несколько иранских ударных беспилотников над Ормузским проливом.

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    23 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет

    Эксперт Анпилогов: Автогиганты могут удвоить производство Patriot и Tomahawk в США

    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Для переформатирования американских автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться до десяти лет. Но на Украину новые боеприпасы не отправятся: Штатам важно восстановить запасы истраченных в войне с Ираном Patriot и Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что General Motors и Ford начнут выпускать ракеты.

    «История знает несколько примеров, подобных инициативе, озвученной Трампом. Южный машиностроительный завод в Днепропетровске в пятидесятые годы прошлого века за несколько лет был перепрофилирован из автомобильного в ракетостроительное предприятие», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Но Советскому союзу даже при централизованном планировании потребовалось на это несколько лет. Сложность в том, что выпуск ракет предполагает совершенно другую специфику производственных процессов и переподготовку инженерно-технического состава», – продолжил собеседник.

    «Франклин Рузвельт также переводил часть американской экономики на военные рельсы во время Второй Мировой. Но тогда у США был избыток рабочих рук, множество научных кадров, у общества были сильные экономические стимулы идти на заводы. Власти могли облагать налогами и запретами гражданскую экономику для развития ВПК. Всех этих козырей у Дональда Трампа на руках нет», – заметил спикер.

    «С моей точки зрения, для полноценного переформатирования автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться от пяти до десяти лет. В итоге США окажутся способны вдвое увеличить выпуск ракет: Patriot – до примерно тысячи штук, Tomahawk – до двухсот. Пентагон планирует восполнить запасы боеприпасов, существенно оскудевшие за несколько месяцев конфликта с Ираном», – пояснил аналитик.

    «Все эти приготовления рассчитаны на потенциальный крупный конфликт, вероятнее всего, с Китаем. Сомнительно, что хоть какая-то часть из увеличенного производства Patriot будет поставлена в Украине. Речи же о предоставлении Tomahawk не идет. Эта ракета может нести ядерную боевую часть. Атаку по своей территории подобным боеприпасом Россия расценит как максимальную эскалацию, даже если боеголовка будет пустой. И США это понимают», – резюмировал эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие. «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – приводит РИА «Новости» заявление американского лидера, сделанное журналистам в Белом доме.

    По словам политика, власти разворачивают масштабную кампанию по выпуску оружия, поэтому автопроизводители – General Motors и Ford, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет. Конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. В апреле сообщалось, что только за семь недель боевых действий США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30% снарядов Tomahawk.

    На прошлой неделе сообщалось, что General Motors готовится производить оружейные детали, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить истощенные запасы боеприпасов. Также Трамп заявлял, что США планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    23 июня 2026, 01:28 • Новости дня
    Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства
    Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства
    @ Jacques Descloitres/NASA/GSFC/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Ормузский пролив полностью открыт для судоходства, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо… Пролив полностью открыт», – сказал американский лидер после переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.

    Трамп отметил, что в воскресенье через пролив прошло больше нефтяных танкеров, чем когда-либо раньше, передает РИА «Новости».

    Президент США также заявил, что ожидает направления размороженных иранских суверенных активов на эксклюзивные закупки сельскохозяйственной продукции у Соединенных Штатов. По его словам, деньги планируется потратить на покупку кукурузы, соевых бобов и другой продукции у американских фермеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о разрешении снять американскую морскую блокаду с Ирана и беспошлинно открыть Ормузский пролив.

    Центральное командование США подтвердило беспрепятственный и безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив.

    В Швейцарии завершился первый раунд переговоров Ирана и США.

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    23 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Израиль испугался усиления Ирана в Ливане из-за США

    Axios: Соглашение США и Ирана ограничило свободу действий Израиля в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    Подписанный Вашингтоном и Тегераном меморандум вызвал серьезную тревогу израильского руководства из-за риска легализации иранского влияния и ограничения военных маневров ЦАХАЛ в Ливане.

    Руководство еврейского государства крайне встревожено тем, что администрация США фактически признает позиции Тегерана, передает Axios.

    Подписанный на прошлой неделе меморандум о взаимопонимании предписывает сторонам прекратить боевые действия и гарантировать суверенитет соседней арабской республики.

    Израильские чиновники опасаются подрыва многомесячных усилий по ослаблению местных военных группировок. «Биби в истерике из-за этого», – заявил источник издания, упомянув прозвище премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Политик поручил доверенному лицу Рону Дермеру срочно задействовать связи в команде Дональда Трампа.

    Согласно новому документу, создается специальный механизм деэскалации, куда израильская делегация не вошла. Американские представители при этом уверены, что прямой канал связи пойдет региону исключительно на пользу. Во вторник дипломаты проведут очередной раунд консультаций при посредничестве госсекретаря Марко Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с международной изоляцией из-за несогласия с американо-иранским соглашением.

    Вооруженные силы Израиля и ливанское движение «Хезболла» согласились на перемирие при посредничестве США и Катара.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми жесткими ударами из-за активности проиранских группировок в Ливане.

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    23 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Трамп сообщил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции и уступки
    Трамп сообщил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции и уступки
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран пошел на крупные уступки, согласившись на бессрочные ядерные инспекции и сохранение открытого режима судоходства в Ормузском проливе.

    По данным РИА «Новости», президент США Дональд Трамп заявил, что Иран во время переговоров согласился на бессрочные инспекции на своих ядерных объектах.

    «Иран полностью и безоговорочно согласился на проведение ядерных инспекций на самом высоком уровне, которые будут проходить и далеко в будущем (бесконечно!!!). Это обеспечит «ядерную честность»», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что без этого шага Тегерана диалог не продолжился бы и отметил, что, если бы иранская сторона не дала согласие на инспекции, дальнейшие переговоры не состоялись бы. По словам Трампа, согласие на проверки стало ключевым условием Вашингтона.

    Американский лидер добавил, что рассматривает договоренности по инспекциям как часть крупных уступок со стороны Ирана. На основании этих уступок он сообщил о решении позволить Ормузскому проливу оставаться открытым и не вводить дальнейшую морскую блокаду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о приоритете предотвращения создания Ираном ядерного оружия перед риском экономического кризиса.

    Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и разрешение на снятие американской морской блокады и беспошлинное открытие Ормузского пролива.

    Иранское агентство Mehr раскрыло проект меморандума США и Ирана с обещанием разморозить часть иранских активов и снять санкции против иранской нефти и военно-морскую блокаду.

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    23 июня 2026, 05:42 • Новости дня
    Трамп счел отказ Ирана от ядерных амбиций важнее риска экономического кризиса

    Tекст: Антон Антонов

    Предотвращение создания Ираном ядерного оружия важнее риска экономического кризиса, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Ядерное оружие важнее депрессии. Депрессия – это очень плохо. Но ядерное оружие вызовет депрессию гораздо быстрее», – сказал Трамп.

    Трамп подчеркнул, что в случае несоблюдения Тегераном условий меморандума с США Вашингтон «сделает то, что должен», передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также выразил уверенность, что сумеет урегулировать вопрос установления мира в Ливане вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он заявил, что считает себя человеком, который умеет быстро решать проблемы, в том числе во взаимодействии с израильским лидером, но не уточнил, какие именно меры планирует предпринять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    Ранее американский лидер пообещал не допустить создания или приобретения Тегераном ядерного арсенала и предупредил о немыслимых последствиях в случае продолжения ядерных разработок.

    Политолог Владимир Сажин назвал Израиль главным тормозом переговоров США и Ирана и указывал на концентрацию Тель-Авива на ударах по целям «Хезболлы» в Ливане.

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    23 июня 2026, 05:05 • Новости дня
    Иран и США завершили подготовку к следующему этапу переговоров
    Иран и США завершили подготовку к следующему этапу переговоров
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подготовка к следующему этапу иранско-американских переговоров при участии Катара и Пакистана завершилась, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

    Гарибабади «объявил об успешном завершении технических переговоров четырех стран и завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    По словам замглавы иранского МИД, предстоящие переговоры пройдут с участием спикера иранского парламента, главы МИД Ирана, вице-президента США, а также премьер-министров Пакистана и Катара.

    Как уточнил телеканал, в рамках достигнутых договоренностей созданы четыре специализированные рабочие группы: по прекращению санкций, по ядерной тематике, по реконструкции и экономическому развитию, а также по мониторингу и осуществлению договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации Тегерана и Вашингтона 22 июня провели технические переговоры по реализации американо-иранского меморандума и созданию профильных групп.

    18 июня было подписано предварительное соглашение о прекращении огня, а 21 июня в иранский порт беспрепятственно пришло первое грузовое судно – США сняли свою блокаду.

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    23 июня 2026, 11:56 • Новости дня
    Иран заявил о полном открытии Ормузского пролива

    Представитель Ирана при ООН Бахрейни объявил об открытии Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих судов, заявил постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни.

    Постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни подтвердил снятие ограничений на судоходство в регионе, передают РИА «Новости».

    «Мы видим, что за последние дни через Ормузский пролив прошло много нефти... Ормузский пролив полностью открыт для судов, включая коммерческие суда», – заявил дипломат.

    Ранее, 21 июня, в швейцарском Бюргенштоке состоялись консультации между Тегераном и Вашингтоном. В диалоге также приняли участие государства-посредники в лице Катара и Пакистана.

    Президент США объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства после переговоров в Швейцарии.

    Ранее американский лидер сообщил о предстоящем открытии маршрута для разминирования.

    До этого глава Белого дома анонсировал снятие блокады по итогам сделки с Ираном.

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    23 июня 2026, 07:30 • Новости дня
    Press TV: Вашингтон и Тегеран создали четыре рабочие группы после переговоров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская и американская стороны договорились организовать совместные группы для решения вопросов снятия ограничений и контроля ядерной программы, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.

    Представители двух государств определили формат дальнейшего взаимодействия на четырехсторонних встречах в Швейцарии, сказал Гарибабади, передает ТАСС со ссылкой на Press TV.

    Участники диалога намерены предметно обсуждать отмену действующих санкций и шаги по ядерному урегулированию.

    Отдельное внимание профильные специалисты уделят вопросам восстановления и последующего экономического развития. Кроме того, одна из сформированных рабочих групп займется тщательным мониторингом выполнения достигнутых договоренностей.

    Закрытые технические консультации сторон прошли в швейцарском Бюргенштоке 21 июня.

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    23 июня 2026, 11:31 • Новости дня
    Власти Ирана заявили о праве свободно тратить размороженные активы

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран получил возможность распоряжаться возвращенными финансовыми средствами по своему усмотрению для удовлетворения внутренних потребностей государства без каких-либо внешних лимитов.

    Руководство исламской республики сможет направлять освобожденные средства на любые нужды страны, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделал официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

    «Важно то, что замороженные активы Ирана становятся доступными, чтобы Иран мог свободно использовать их любым необходимым образом для обеспечения страны нужными товарами», – подчеркнул дипломат во время брифинга.

    Представитель министерства также добавил, что в отношении этих капиталов не установлено абсолютно никаких дополнительных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о разблокировке части замороженных активов страны.

    По проекту меморандума о взаимопонимании Соединенные Штаты обязались предоставить Тегерану 24 млрд долларов.

    Ранее представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи назвал возвращение этих средств абсолютно законным требованием исламской республики.

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    23 июня 2026, 08:30 • Новости дня
    Сборная Франции досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира

    Сборная Франции обыграла Ирак и вышла в плей-офф чемпионата мира

    Tекст: Мария Иванова

    Французские футболисты одержали победу над командой Ирака со счетом 3:0 в прерванном из-за непогоды матче турнира.

    Команда Дидье Дешама обыграла Ирак в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, передает РИА «Новости».

    Встреча группы I в Филадельфии завершилась со счетом 3:0. Голы забили Килиан Мбаппе на 14-й и 54-й минутах и Усман Дембеле на 66-й минуте. Французы набрали шесть очков и досрочно вышли в 1/16 финала.

    Матч впервые на текущем турнире был прерван из-за непогоды. В перерыве объявили штормовое предупреждение из-за проливного дождя и молний, зрителям рекомендовали покинуть трибуны. Второй тайм начался спустя два часа.

    Для Мбаппе игра стала сотой в составе национальной сборной. С 60 голами он является лучшим бомбардиром команды. На чемпионатах мира он забил 16 мячей, сравнявшись с Мирославом Клозе и обойдя Роналдо и Герда Мюллера. Впереди только Лионель Месси с 18 голами.

    В заключительном туре французы сыграют с Норвегией 26 июня, а иракцы встретятся с Сенегалом. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом туре группового этапа французские футболисты одержали победу над сборной Сенегала со счетом 3:1.

    Сборная Норвегии разгромила команду Ирака с результатом 4:1.

    Перед началом турнира власти США отказали в выдаче виз пяти иракским игрокам.

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    23 июня 2026, 21:01 • Новости дня
    Рубио заявил о незаконности сборов за проход через Ормузский пролив

    Рубио: Никому не разрешено взимать плату за проход через Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Ни одной стране не разрешено брать плату за проход судов через Ормузский пролив, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, ни одно государство мира не имеет права устанавливать тарифы на навигацию в Ормузском проливе, передают «Вести».

    «Ни одной стране не разрешается делать это в международных водах. Это предусмотрено действующим законодательством», – подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

    Рубио также добавил, что подобная практика противоречит глобальным нормам. По его словам, принцип свободного судоходства действует на всех международных путях, и Вашингтон ожидает сохранения аналогичного подхода в данном регионе.

    Ранее Иран заявил о полном открытии Ормузского пролива.

    Президент США объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства после переговоров в Швейцарии.

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    23 июня 2026, 20:51 • Новости дня
    Роналду стал первым футболистом, забивавшим на шести ЧМ

    Роналду стал первым футболистом, забивавшим на шести мировых первенствах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Узбекистана и стал первым футболистом, отличившимся на шести мировых первенствах.

    Он поразил ворота соперника на шестой минуте встречи, открыв счет и выведя португальцев вперед со счетом 1:0. Ранее Роналду делил рекорд по числу результативных чемпионатов мира с Лионелем Месси, передает ТАСС.

    Роналду сорок 41. Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

    С декабря 2022 года форвард выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, ранее играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал», пять раз завоевывал «Золотой мяч».

    Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Португалии включила Криштиану Роналду в состав на чемпионат мира 2026 года, и этот мундиаль стал для форварда шестым.

    Капитан португальцев Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа в Хьюстоне вышел в стартовом составе в 41 год и 132 дня и установил рекорд как самый возрастной игрок основы на мировых первенствах.

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил 17-й мяч на чемпионатах мира в игре с Австрией и установил новый бомбардирский рекорд турнира.

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    23 июня 2026, 09:15 • Новости дня
    Норвегия впервые за 28 лет вышла в плей-офф мундиаля

    Норвегия впервые за 28 лет вышла в плей-офф ЧМ по футболу

    Tекст: Мария Иванова

    Благодаря дублю Эрлинга Холанда скандинавские футболисты одолели Сенегал со счетом 3:2, гарантировав себе участие в следующей стадии турнира впервые с 1998 года.

    Решающая игра второго тура группового этапа состоялась в американском Ист-Ратерфорде, передает ТАСС. В составе победителей отличились Маркус Педерсен и Эрлинг Холанд, оформивший дубль. У проигравшей стороны дважды ворота поразил Исмаила Сарр.

    В активе Холанда теперь четыре гола, столько же забил француз Килиан Мбаппе. Лидером гонки бомбардиров остается аргентинский нападающий Лионель Месси с пятью мячами. Норвежская сборная пробилась в плей-офф впервые с 1998 года.

    Таблицу группы I возглавляют французы и норвежцы, заработавшие по шесть очков. Сенегал и Ирак пока остаются без набранных баллов. Заключительные матчи в этом квартете пройдут 26 июня.

    Текущий чемпионат мира принимают США, Канада и Мексика. В турнире впервые участвуют 48 сборных. Соревнования завершатся 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом матче турнира норвежские футболисты разгромили сборную Ирака со счетом 4:1

    Французская команда благодаря победе над иракцами досрочно вышла в плей-офф соревнований.

    Лидирующий в списке бомбардиров Лионель Месси накануне установил новый рекорд чемпионатов мира по количеству забитых мячей.

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    23 июня 2026, 08:08 • Новости дня
    Футболисты Алжира вырвали победу у Иордании на чемпионате мира

    Алжирские футболисты обыграли команду Иордании во втором туре чемпионата мира

    Tекст: Мария Иванова

    Встреча группового этапа в американской Санта-Кларе завершилась со счетом 2:1 в пользу африканцев, окончательно лишив сборную Иордании шансов на продолжение борьбы в турнире.

    Встреча второго тура прошла на стадионе в Калифорнии, передает ТАСС. Счет в матче открыл иорданец Низар аль-Рашдан на 36-й минуте. Однако во втором тайме Надир Бенбуали и Амин Гуири принесли победу своей сборной, забив два мяча.

    Африканский коллектив набрал три очка и сейчас занимает третье место в группе. Лидируют действующие чемпионы мира аргентинцы с шестью баллами, которые уже гарантировали себе участие в плей-офф. Дебютанты турнира из Иордании потерпели два поражения и лишились шансов на выход из квартета.

    Следующим соперником алжирцев 28 июня станет команда Австрии, в активе которой также три очка. Чемпионат мира с участием 48 национальных сборных впервые проходит в США, Канаде и Мексике. Завершится турнир 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом туре группового этапа сборная Аргентины разгромила алжирцев со счетом 3:0. Перед этой игрой болельщики обеих команд устроили массовую драку на нью-йоркской Таймс-сквер.

    Во втором туре аргентинский нападающий Лионель Месси установил новый бомбардирский рекорд мировых первенств в победном матче против Австрии.

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