США разрешили сборной Ирана приехать на ЧМ за два дня до матча

Tекст: Алексей Дегтярёв

Власти Соединенных Штатов позволили сборной Ирана по футболу приехать на следующий матч чемпионата мира за два дня до игры. Такое решение было принято после угрозы иранской стороны подать официальную жалобу в ФИФА, передает РИА «Новости».

«Перед матчем в Сиэтле 26 июня сборной Ирана будет разрешено прибыть за два дня до игры», – заявил официальный представитель министерства внутренней безопасности США.

Он добавил, что в пятницу иранцы проведут решающую встречу группового этапа против команды Египта, после чего должны будут покинуть американскую территорию в тот же вечер.

Представитель ведомства пояснил, что ограничения связаны с вопросами безопасности на стадионах, в местах размещения и на тренировочных базах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, футболисты сборной Ирана прилетели в США всего за сутки до встречи с Бельгией из-за жестких визовых ограничений.

Главный тренер команды Амир Галенои пожаловался на дискриминацию спортсменов на турнире.