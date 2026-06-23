Оправдавшая Гитлера жительница Сочи получила условный срок

Tекст: Алексей Дегтярёв

Женщину признали виновной в реабилитации нацизма, ее приговорили к двум годам лишения свободы условно, передает РИА «Новости». Также ей назначен испытательный срок на два года.

Помимо основного наказания, осужденной на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете. В объединенной пресс-службе судов региона отметили, что женщина в своей публикации оправдывала Гитлера.

В ходе судебного заседания женщина полностью признала вину. Подсудимая заявила, что ей стыдно за поступок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года суд в Сочи отправил местную жительницу в колонию-поселение за публикацию картинки с нацистской символикой.