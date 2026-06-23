Роналду стал первым футболистом, забивавшим на шести ЧМ

Роналду стал первым футболистом, забивавшим на шести мировых первенствах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Он поразил ворота соперника на шестой минуте встречи, открыв счет и выведя португальцев вперед со счетом 1:0. Ранее Роналду делил рекорд по числу результативных чемпионатов мира с Лионелем Месси, передает ТАСС.

Роналду сорок 41. Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

С декабря 2022 года форвард выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, ранее играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал», пять раз завоевывал «Золотой мяч».

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Португалии включила Криштиану Роналду в состав на чемпионат мира 2026 года, и этот мундиаль стал для форварда шестым.

Капитан португальцев Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа в Хьюстоне вышел в стартовом составе в 41 год и 132 дня и установил рекорд как самый возрастной игрок основы на мировых первенствах.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил 17-й мяч на чемпионатах мира в игре с Австрией и установил новый бомбардирский рекорд турнира.