Путин выразил соболезнования родным и близким Михаила Ножкина

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Российский лидер отметил талант и преданность искусству ушедшего из жизни деятеля культуры.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Михаила Ивановича Ножкина. Ушел из жизни талантливый, преданный избранному делу человек, автор замечательных музыкальных произведений и стихотворных строк, в которых пронзительно искренне, проникновенно звучат темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей, безграничной любви к родине», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что память об артисте навсегда сохранится в сердцах родных, коллег и поклонников его таланта.

Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Он является автором множества песен, многие из которых посвящены Великой Отечественной войне, включая знаменитый «Последний бой» из кинофильма «Освобождение».

В кино Ножкин дебютировал в 1968 году, сыграв разведчика в картине «Ошибка резидента». Песня «Я в весеннем лесу пил березовый сок» из этого фильма принесла ему всесоюзную известность.

Народный артист РСФСР Михаил Ножкин скончался 22 июня на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом состоится 25 июня в храме Христа Спасителя.