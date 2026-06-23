  • Новость часаВенгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ford и GM переходят на выпуск боевых ракет
    Проработавшая 399 лет немецкая пивоварня обанкротилась из-за цены электричества
    Ученые предупредили о риске развития бредовых идей при общении с ИИ-чатботами
    Путин связал удары ВСУ по инфраструктуре России с поражениями Украины на передовой
    Бастрыкин: Заказчики атаки на автобус под Брянском объявлены в розыск
    Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России
    Начата массовая эвакуации моряков заблокированных судов из Персидского залива
    Фальков объявил об увеличении количества бюджетных мест в вузах России
    23 июня 2026, 20:24 • Новости дня

    NYT: Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа

    NYT: Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Марк Рютте получил свой пост отчасти из-за уникальной способности выстраивать диалог с президентом США Дональдом Трампом и эффективно сглаживать острые углы, сообщает газета The New York Times.

    Способность политика снижать градус напряжения вокруг военного блока стала одним из решающих факторов при его назначении, передает ТАСС. Подобные навыки понадобились ему в январе, когда американский лидер заговорил о планах получить контроль над Гренландией.

    Во время встречи в Давосе Трамп не исключал применения силы против Дании. «Мы не можем помочь вам, если вы хотите захватить Гренландию. Но мы можем помочь вам с безопасностью», – отвечал ему Рютте.

    Впоследствии генсек НАТО грамотно представил уже существовавшие планы учений альянса на острове как совершенно новую арктическую миссию. В итоге Трамп отказался от своих угроз в отношении Гренландии, хотя его кулуарные переговоры все же вызвали недоверие у датской стороны.

    Ранее Марк Рютте анонсировал масштабную трансформацию Североатлантического альянса. В марте прошлого года генсек НАТО отказался поддерживать планы американского лидера по присоединению Гренландии. После победы Дональда Трампа на выборах Рютте выразил готовность к совместному укреплению НАТО.

    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

    Комментарии (32)
    23 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет

    Эксперт Анпилогов: Автогиганты могут удвоить производство Patriot и Tomahawk в США

    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Для переформатирования американских автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться до десяти лет. Но на Украину новые боеприпасы не отправятся: Штатам важно восстановить запасы истраченных в войне с Ираном Patriot и Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что General Motors и Ford начнут выпускать ракеты.

    «История знает несколько примеров, подобных инициативе, озвученной Трампом. Южный машиностроительный завод в Днепропетровске в пятидесятые годы прошлого века за несколько лет был перепрофилирован из автомобильного в ракетостроительное предприятие», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Но Советскому союзу даже при централизованном планировании потребовалось на это несколько лет. Сложность в том, что выпуск ракет предполагает совершенно другую специфику производственных процессов и переподготовку инженерно-технического состава», – продолжил собеседник.

    «Франклин Рузвельт также переводил часть американской экономики на военные рельсы во время Второй Мировой. Но тогда у США был избыток рабочих рук, множество научных кадров, у общества были сильные экономические стимулы идти на заводы. Власти могли облагать налогами и запретами гражданскую экономику для развития ВПК. Всех этих козырей у Дональда Трампа на руках нет», – заметил спикер.

    «С моей точки зрения, для полноценного переформатирования автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться от пяти до десяти лет. В итоге США окажутся способны вдвое увеличить выпуск ракет: Patriot – до примерно тысячи штук, Tomahawk – до двухсот. Пентагон планирует восполнить запасы боеприпасов, существенно оскудевшие за несколько месяцев конфликта с Ираном», – пояснил аналитик.

    «Все эти приготовления рассчитаны на потенциальный крупный конфликт, вероятнее всего, с Китаем. Сомнительно, что хоть какая-то часть из увеличенного производства Patriot будет поставлена в Украине. Речи же о предоставлении Tomahawk не идет. Эта ракета может нести ядерную боевую часть. Атаку по своей территории подобным боеприпасом Россия расценит как максимальную эскалацию, даже если боеголовка будет пустой. И США это понимают», – резюмировал эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие. «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – приводит РИА «Новости» заявление американского лидера, сделанное журналистам в Белом доме.

    По словам политика, власти разворачивают масштабную кампанию по выпуску оружия, поэтому автопроизводители – General Motors и Ford, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет. Конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. В апреле сообщалось, что только за семь недель боевых действий США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30% снарядов Tomahawk.

    На прошлой неделе сообщалось, что General Motors готовится производить оружейные детали, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить истощенные запасы боеприпасов. Также Трамп заявлял, что США планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.

    Комментарии (9)
    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    @ TAMAS VASVARI/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД Александр Грушко иронично отреагировал на название маневров НАТО «Отважный кабан», проходящих у Сувалкского коридора у Калининграда.

    Дипломат прокомментировал маневры Литвы, Польши и Франции на полях форума «Примаковские чтения», передает ТАСС.

    «Что касается названий, то я честно признаю, что в этом деле они сильно преуспели. Иногда диву даешься, откуда они откапывают эти названия, и какими источниками они вдохновляются», – сказал Грушко.

    Учения Dzielny Dzik – 26 («Отважный кабан – 26») стартовали 16 июня на полигоне Ожиш в Польше, примерно в 70 км от границы с Калининградской областью. В сценарии маневров заявлена «оборона Сувалкского перешейка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Польши совместно с военными Литвы и Франции проводят тактические маневры «Отважный кабан – 26» на полигоне Ожиш в 70 км от границы с Калининградской областью.

    Международные маневры «Отважный кабан 2026» с участием вооруженных сил Польши, Литвы и Франции пройдут с 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора.

    Вблизи российской границы в районе Сувальского перешейка в рамках учений НАТО «Храбрый кабан 26» стартовали интенсивные перемещения войск и военной техники польской армии.

    Комментарии (6)
    23 июня 2026, 12:31 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского фюрером

    Лавров: Запад назначил Зеленского на роль фюрера

    Лавров назвал Зеленского фюрером
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад назначил Владимира Зеленского на роль «фюрера», и этот образ «оказался заразным».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время круглого стола по ситуации вокруг Украины подверг жесткой критике действия западных стран и Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    «Фюрер, он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но вот, видите, оказался этот образ заразным», – заявил Лавров.

    Глава МИД России также указал, что европейские столицы сплачивают континент на основе русофобии. Он подчеркнул, что западные государства вручили неонацистские знамена украинскому лидеру, сделав его главным орудием в противостоянии с Москвой.

    Ранее Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии.

    Лавров сообщил о создании Западом общеевропейской группы для физического нападения на Москву во главе с Владимиром Зеленским.

    В мае Сергей Лавров назвал украинского лидера современным фюрером нового европейского движения в поддержку нацизма.

    Комментарии (11)
    23 июня 2026, 05:16 • Новости дня
    Трамп: Автоконцерны США готовы выпускать Patriot и Tomahawk
    Трамп: Автоконцерны США готовы выпускать Patriot и Tomahawk
    @ Jorge Gil/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Производители американских автомобилей задействуют свободные мощности для выпуска ракет и других вооружений, заявил президент США Дональд Трамп.

    «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – заявил глава американского государства, передает РИА «Новости».

    По его словам, автопроизводители, имеющие свободные мощности, уже заключают контракты на выпуск ракет.

    Трамп отметил, что власти сотрудничают с такими компаниями, как General Motors и Ford, при этом руководство General Motors проявляет высокую заинтересованность в военном производстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский автогигант General Motors запланировал совместное производство деталей вооружений с корпорацией Lockheed Martin.

    До этого Пентагон ускорил программы по созданию недорогих ракет на замену дорогим боеприпасам Tomahawk.

    Комментарии (7)
    23 июня 2026, 01:28 • Новости дня
    Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства
    Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства
    @ Jacques Descloitres/NASA/GSFC/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Ормузский пролив полностью открыт для судоходства, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо… Пролив полностью открыт», – сказал американский лидер после переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.

    Трамп отметил, что в воскресенье через пролив прошло больше нефтяных танкеров, чем когда-либо раньше, передает РИА «Новости».

    Президент США также заявил, что ожидает направления размороженных иранских суверенных активов на эксклюзивные закупки сельскохозяйственной продукции у Соединенных Штатов. По его словам, деньги планируется потратить на покупку кукурузы, соевых бобов и другой продукции у американских фермеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о разрешении снять американскую морскую блокаду с Ирана и беспошлинно открыть Ормузский пролив.

    Центральное командование США подтвердило беспрепятственный и безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив.

    В Швейцарии завершился первый раунд переговоров Ирана и США.

    Комментарии (4)
    23 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Трамп сообщил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции и уступки
    Трамп сообщил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции и уступки
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран пошел на крупные уступки, согласившись на бессрочные ядерные инспекции и сохранение открытого режима судоходства в Ормузском проливе.

    По данным РИА «Новости», президент США Дональд Трамп заявил, что Иран во время переговоров согласился на бессрочные инспекции на своих ядерных объектах.

    «Иран полностью и безоговорочно согласился на проведение ядерных инспекций на самом высоком уровне, которые будут проходить и далеко в будущем (бесконечно!!!). Это обеспечит «ядерную честность»», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что без этого шага Тегерана диалог не продолжился бы и отметил, что, если бы иранская сторона не дала согласие на инспекции, дальнейшие переговоры не состоялись бы. По словам Трампа, согласие на проверки стало ключевым условием Вашингтона.

    Американский лидер добавил, что рассматривает договоренности по инспекциям как часть крупных уступок со стороны Ирана. На основании этих уступок он сообщил о решении позволить Ормузскому проливу оставаться открытым и не вводить дальнейшую морскую блокаду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о приоритете предотвращения создания Ираном ядерного оружия перед риском экономического кризиса.

    Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и разрешение на снятие американской морской блокады и беспошлинное открытие Ормузского пролива.

    Иранское агентство Mehr раскрыло проект меморандума США и Ирана с обещанием разморозить часть иранских активов и снять санкции против иранской нефти и военно-морскую блокаду.

    Комментарии (2)
    23 июня 2026, 05:42 • Новости дня
    Трамп счел отказ Ирана от ядерных амбиций важнее риска экономического кризиса

    Tекст: Антон Антонов

    Предотвращение создания Ираном ядерного оружия важнее риска экономического кризиса, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Ядерное оружие важнее депрессии. Депрессия – это очень плохо. Но ядерное оружие вызовет депрессию гораздо быстрее», – сказал Трамп.

    Трамп подчеркнул, что в случае несоблюдения Тегераном условий меморандума с США Вашингтон «сделает то, что должен», передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также выразил уверенность, что сумеет урегулировать вопрос установления мира в Ливане вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он заявил, что считает себя человеком, который умеет быстро решать проблемы, в том числе во взаимодействии с израильским лидером, но не уточнил, какие именно меры планирует предпринять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    Ранее американский лидер пообещал не допустить создания или приобретения Тегераном ядерного арсенала и предупредил о немыслимых последствиях в случае продолжения ядерных разработок.

    Политолог Владимир Сажин назвал Израиль главным тормозом переговоров США и Ирана и указывал на концентрацию Тель-Авива на ударах по целям «Хезболлы» в Ливане.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 13:33 • Новости дня
    Президент Чехии обратился в суд из-за отстранения от саммита НАТО

    Bloomberg: Президент Чехии оспорит в суде исключение из делегации на саммит НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Чешский лидер Петр Павел подал иск в Конституционный суд после решения правительства не включать его в состав национальной делегации на предстоящем заседании альянса.

    Президент Чехии Петр Павел обратился в высшую судебную инстанцию страны из-за решения правительства исключить его из состава делегации, которая будет представлять государство на саммите НАТО в Турции в следующем месяце, сообщает Bloomberg.

    Глава государства подчеркнул, что ранее президент возглавлял национальную делегацию на 20 саммитах с участием страны в качестве члена альянса. «Если эта практика должна измениться по какой-либо причине, это должно снова произойти путем переговоров и соглашений, а не односторонним решением правительства», – заявил Павел во вторник.

    Политик отметил, что с уважением отнесется к любому вердикту Конституционного суда по данному вопросу. Руководство Чехии уже несколько месяцев ведет споры о том, кто именно поедет на встречу, на фоне того, что правительство пока не выполняет целевые показатели альянса по расходам на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал факт снижения оборонных расходов страны ниже целевого показателя НАТО.

    Месяцем ранее чешский лидер Петр Павел предложил альянсу сбивать российские самолеты. Глава государства также потребовал жесткого ответа на инциденты с беспилотниками.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Лавров прокомментировал рост военных расходов НАТО русской пословицей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия воспринимает увеличение военных бюджетов стран Североатлантического альянса и Евросоюза как стимул опираться исключительно на собственные силы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российской дипломатии обратил внимание на нежелание европейского руководства останавливать наращивание оборонных бюджетов, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало во время посольского круглого стола, посвященного ситуации вокруг украинского кризиса. «Мы это воспринимаем как очередное подтверждение необходимости следовать известной нашей истине: на Бога надейся, а сам не плошай», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, Брюссель совершенно не планирует нажимать на тормоз в вопросах финансирования вооруженных сил. Подобная политика западных государств лишь убеждает Москву в правильности выбранного курса на самостоятельное обеспечение национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России предупредил о рисках прямого вооруженного столкновения с НАТО.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 13:31 • Новости дня
    МИД заявил о растущем риске конфликта России и НАТО

    Грушко: Риск военного столкновения России и НАТО возрастает

    Tекст: Вера Басилая

    Риск военного столкновения России и НАТО возрастает, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    Грушко заявил, что опасность прямого конфликта с НАТО увеличивается, передает РИА «Новости».

    «Возрастает риск военного столкновения», – подчеркнул дипломат в кулуарах 12-го Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

    В мае текущего года заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил о возрастающей опасности лобовой сшибки с Североатлантическим альянсом.

    Летом прошлого года Александр Грушко сообщил об активной подготовке НАТО и Евросоюза к военному противостоянию с Россией.

    На фоне этих угроз дипломат призвал готовиться к худшему варианту развития событий.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин раскрыл цель заявлений Запада о «российской угрозе»

    Путин: Запад использует «российскую угрозу» для оправдания милитаризации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад использует ложные заявления о выдуманной российской угрозе для оправдания масштабной милитаризации, подчеркнул президент России Владимир Путин.

    «Теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты, при этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе», – сказал глава государства во время встречи с выпускниками высших военных учебных заведений России, передает РИА «Новости».

    В конце мая российский лидер назвал бредом слова представителей Евросоюза об угрозе со стороны Москвы.

    Позже глава государства с юмором отверг обвинения в подготовке военного конфликта с западными странами.

    В середине июня президент обратил внимание на враждебные действия Североатлантического альянса против России.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 11:27 • Новости дня
    Названа цена строительства постоянной базы США для Польши

    Wirtualna Polska: Создание постоянной базы США в Польше стоит 3 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Возведение постоянного военного объекта для американских солдат обойдется Варшаве более чем в 3 млрд долларов, при этом планируется разместить до 25 тыс. человек.

    Строительство инфраструктуры для размещения войск потребует масштабных финансовых вложений со стороны польского руководства, передает РИА «Новости».

    В начале июня власти страны официально предложили Вашингтону создать постоянный военный объект на своей территории.

    Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш отметил заинтересованность американского руководства в этой инициативе. «Затраты будут в основном на польской стороне – строительство инфраструктуры может стоить десять, а может и 12 млрд злотых (более трех млрд долларов)», – говорится в сообщении издания Wirtualna Polska.

    Ожидается, что на объекте будут постоянно находиться 5 тыс. солдат. С учетом членов семей военнослужащих общая численность проживающих может достигнуть 25 тыс. человек.

    Точное место размещения пока не определено, однако рассматриваются районы Вроцлава или Познани из-за близости к крупным аэропортам. В настоящее время в республике на ротационной основе находятся около десяти тыс. американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Варшава официально предложила Вашингтону разместить американских военных на долгосрочной основе.

    Позже премьер-министр республики Дональд Туск объявил о подготовке жилищных условий для солдат из Соединенных Штатов.

    До этого в канцелярии польского президента высоко оценили вероятность появления постоянного военного объекта.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    МИД: Запад использует Украину как расходный материал

    Грушко назвал Украину расходным материалом Запада в гибридной войне

    Tекст: Вера Басилая

    Североатлантический альянс и Евросоюз в гибридной войне используют Украину как расходный материал, как театр военных действий для сдерживания России, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    По словам Грушко, страны Запада используют Украину в качестве инструмента в гибридном противостоянии, передает ТАСС.

    «В этой гибридной войне Украина используется как расходный материал, как театр военных действий для сдерживания России, нанесения стратегического поражения», – заявил Александр Грушко на форуме «Примаковские чтения».

    Дипломат отметил, что в стратегических концепциях западных объединений прямо прописано намерение всеми средствами защищать свой миллиард населения. По его словам, эти организации стремятся получить военное преимущество во всех операционных средах и регионах.

    В результате подобной политики коллективный блок занимается не мирным развитием государств, а целенаправленным вытеснением конкурентов. К числу главных геополитических противников там относят Россию, Китай и Турцию.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сообщил о расширении зоны гибридной активности западных государств против России на новые стратегические акватории.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании украинского кризиса для усиления влияния НАТО и ЕС.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 22:12 • Новости дня
    Мелони выразила надежду на примирение Италии и США

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассчитывает на возвращение двустороннего диалога с Вашингтоном в конструктивное русло, несмотря на недавнюю резкую перепалку с американским лидером Дональдом Трампом.

    Мелони выразила уверенность в скором урегулировании дипломатических разногласий, передает РИА «Новости».

    «Я не намерена продолжать конфронтацию. Я считаю, что наша двусторонняя работа с США должна вернуться в нормальное русло, об этом я вчера сказала на заседании Совета министров», – подчеркнула Мелони.

    Конфликт начался после слов президента США о том, что итальянский премьер якобы упрашивала его сделать совместное фото на саммите G7 ради рейтингов. В ответ Мелони назвала эти заявления полностью выдуманными. Из-за возникшей напряженности Рим отменил визит вице-премьера Антонио Таяни в Вашингтон.

    Глава кабинета министров назвала отмену поездки правильным политическим сигналом, однако призвала избежать дальнейшей эскалации. Она отметила, что внешнюю политику нельзя превращать в реалити-шоу.

     «Мне кажется, что наша совместная работа и отношения развиваются успешно как в последние недели и месяцы на институциональном уровне, а также на экономическом», – отметила премьер.

    Итальянские представители планируют посетить прием у посла США по случаю Дня независимости 4 июля.

    Мелони назвала выдуманными заявления президента США о просьбах сфотографироваться на саммите «Группы семи».

    Американский президент резко раскритиковал главу итальянского правительства за отказ предоставить военные базы во время иранского конфликта.

    На фоне этого скандала члены кабинета министров Италии решили пропустить празднование Дня независимости Соединенных Штатов.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Госдуме поддержали кандидатуру Гладкова на пост посла России в Абхазии
    Фальков заявил о переходе на новую модель высшего образования к 2030 году
    Над регионами России, Абхазией и Черным морем сбит 31 украинский БПЛА
    Росатом сообщил о разработке крупнейшего завода по переработке ядерного топлива
    Ученый Шихов: Смерчи могут появиться в регионах Урала и Сибири
    Россиянка Пекова стала самой молодой покорительницей всех высочайших гор планеты
    Эксперт рассказал о главном риске при покупке поддержанной «электрички»