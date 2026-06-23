«Единая Россия» настаивает на сохранении почтовых отделений во всех малонаселенных пунктах

Tекст: Валерия Городецкая

«Из более чем 36 тыс. отделений, 70% находятся в сельских территориях, а 13,5 тыс. таких отделений находятся в населенных пунктах, где проживают менее 500 человек. Мы всегда – и на площадке нашего комитета, в других форматах – настаивали на необходимости их сохранить», – заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Среди главных нововведений – создание электронной почтовой системы для документооборота, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заместитель руководителя фракции Евгений Ревенко подчеркнул, что эти изменения помогут оптимизировать траты и обеспечат дополнительные доходы. Он также напомнил, что правительство выделило пять млрд рублей на продолжение программы модернизации сельских отделений.

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев ранее обращал внимание Минцифры на отставание в графике ремонта. По плану до конца 2025 года должны были обновить 25 тыс. отделений, однако на данный момент приведено в порядок только 3250.

В начале июня правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о модернизации сервисов «Почты России».

В феврале кабинет министров решил выделить 5 млрд рублей на продолжение программы обновления отделений связи.

В прошлом году суд оштрафовал компанию на 230,6 млн рублей за срыв сроков ремонта сельских объектов.