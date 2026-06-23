Новак заявил о возможном запрете на экспорт дизеля

Tекст: Денис Тельманов

Власти России рассматривают возможность введения полного запрета на экспорт дизельного топлива, передает ТАСС. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

«Проводим фактически в ежедневном режиме оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти. Что уже на сегодня сделано? Во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива», – заявил политик.

Вице-премьер уточнил, что ситуация находится под постоянным контролем оперативного штаба. В обсуждениях принимают участие представители нефтяных компаний и профильных ведомств, которые регулярно оценивают текущее положение на рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта вице-премьер Александр Новак поручил подготовить проект постановления о полном запрете экспорта бензина.

В начале июня российские власти запланировали консультации с Белоруссией об увеличении поставок топлива.

В конце прошлого года правительство продлевало временный запрет на вывоз дизеля до конца февраля.