Путин уточнил правила обязательной отработки выпускников российских медвузов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Новый порядок начала работы молодых врачей не станет возвратом к советской системе распределения, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином, передает ТАСС.

«После прохождения первичной аккредитации молодые специалисты впервые в обязательном порядке начнут свою профессиональную деятельность под руководством опытных наставников», – заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что речь не идет о распределении в прямом смысле слова, как это было в советское время. По его словам, для старта карьеры выпускник сам выбирает медицинское учреждение.

Президент уточнил, что ключевым условием станет участие выбранной медицинской организации в программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Именно в таких учреждениях молодые специалисты смогут пройти обязательную отработку под руководством наставников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин в декабре 2025 года заявил о введении обязательной отработки по специальности для выпускников медвузов без распределения по конкретным городам.

Максимальный срок обязательной работы выпускников медвузов и колледжей под руководством наставника составит три года только для ряда сложных специальностей.

В декабре прошлого года закон о наставничестве и целевом обучении для выпускников медвузов и колледжей предусмотрел, что их первым основным местом работы должны стать медучреждения системы ОМС.