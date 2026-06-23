Названы дата и место прощания с артистом Михаилом Ножкиным

Прощание с артистом Михаилом Ножкиным пройдет 25 июня в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Прощание пройдет 25 июня в Нижнем храме храма Христа Спасителя. Начало в 10.30», – сообщили в пресс-службе учреждения. Дата и место похорон пока не определены, передает ТАСС.

Народный артист умер 22 июня после долгой болезни. Родственники рассказали, что в последние дни жизни он отказывался от еды и воды.

Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве, окончил строительный техникум и студию «Юность» Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Он является автором песен разных жанров, многие из них посвящены Великой Отечественной войне, среди самых известных – «Последний бой» из фильма «Освобождение».

В кино Ножкин дебютировал в 1968 году в образе разведчика Павла Синицына в картине Вениамина Дормана «Ошибка резидента». Песня из этого фильма «Я в весеннем лесу пил березовый сок» принесла ему всесоюзную известность и как актеру, и как исполнителю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Союз кинематографистов России сообщил о смерти народного артиста РСФСР Михаила Ножкина 22 июня 2026 года на 90-м году жизни.

Ранее сообщалось, что отпевание и прощание с телеведущим Владимиром Молчановым состоялось 15 мая в церкви Космы и Дамиана в Шубине в центре Москвы.