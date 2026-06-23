Туск заявил о росте антиукраинских настроений в Польше

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на открытии заседания кабинета министров, политик подчеркнул, что власти предвидели подобное развитие событий, передает РИА «Новости».

«Я четко отдаю себе отчет в том, каково общественное настроение. Мы с самого начала знали, что принятие намного более миллиона беженцев с Украины рано или поздно будет возбуждать конфликты, разочарование», – сказал Туск.

Политик добавил, что лично убедился в наличии напряженности во время общения с рядовыми поляками. По его словам, раздражение граждан часто имеет под собой обоснованные причины, связанные с определенными происшествиями и поведением приезжих. При этом глава правительства обратил внимание на деятельность некоторых политиков как в Польше, так и на Украине, которые, по его мнению, намеренно подогревают конфликт вместо выстраивания добрососедских отношений.

Ранее Туск отказался поддержать решение президента Польши о лишении Владимира Зеленского почетной награды.

Глава польского правительства выразил недовольство высказываниями украинского руководства.

При этом в местной прессе появились призывы готовиться к войне с соседней республикой.