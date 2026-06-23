В Китае набрала популярность услуга найма «старшей сестры»

Молодые китаянки начали платить за эмоциональную поддержку без осуждения

Tекст: Мария Иванова

Услуга найма «старшей сестры» для эмоциональной поддержки стала востребованной среди молодых китаянок, передает РИА «Новости».

В социальной сети «Сяохуншу» появилось множество объявлений от женщин 30-40 лет, предлагающих выслушать и поделиться жизненным опытом.

Типичная кандидатка имеет хорошее образование, богатый профессиональный опыт и часто упоминает о преодоленных трудностях, таких как травля или жизнь за границей. Стоимость таких встреч варьируется от 150 до 300 юаней (от 1,6 до 3,3 тыс. рублей), хотя некоторые предлагают общение бесплатно при условии оплаты еды и развлечений.

«Девушки спокойно тратят 300 юаней, чтобы купить время кого-то, кто их не осудит, и найти безопасное убежище», – отмечается в одном из постов. Клиентки ценят возможность откровенно поговорить без необходимости оправдываться или отвечать на неудобные вопросы о замужестве.

Ранее китайская молодежь увлекалась встречами с персонажами видеоигр и аниме. Теперь же акцент сместился на поиск реального внимания, заботы и глубокого общения, которого не хватает в повседневной жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая развернули масштабную кампанию по стимулированию браков и рождаемости.