Правоохранительные органы африканской страны расследуют инциденты, связанные с массовой истерией, сообщает TV47.

В Сети распространился слух, что мужчины могут лишиться интимных частей тела после звонка с неизвестного номера или прикосновения незнакомца. На фоне этих домыслов восемь подозреваемых предстали перед судом за причинение тяжких телесных повреждений.

Один из задержанных, Абушири Мохаммед Чуо, заявил, что потерпевшая Беатрис Акиньи якобы заставила его мужское достоинство исчезнуть после разговора.

Судья Роуз Омбата постановила оставить пятерых обвиняемых под стражей до 25 июня. К этому времени суд подготовит отчет для определения условий залога.

Еще двое фигурантов дела останутся под арестом до 2 июля 2026 года в ожидании аналогичных документов. Они также утверждали, что лишились гениталий после того, как с ними поздоровалась женщина по имени Маридхия Кассим. Оба нападения произошли 18 июня этого года в городе Диани.

Как писала газета ВЗГЛЯД, афганские власти задержали двух женщин за занятие колдовством.



