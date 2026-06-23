SpaceX запустила на орбиту капсулу для производства в космосе

Ракета Falcon 9 вывела в космос экспериментальный аппарат SpaceX Starfall

Tекст: Мария Иванова

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с экспериментальной капсулой Starfall состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передают РИА «Новости».

Трансляция запуска велась на официальной странице разработчика в соцсети.

«Сегодняшняя миссия включает в себя демонстрацию нового аппарата, который обеспечит недорогой и рутинный доступ к условиям микрогравитации для научных исследований и производства в космосе. После демонстрации управляемого полета космический аппарат приземлится в Тихом океане», – говорится в заявлении SpaceX.

В июле прошлого года Bloomberg сообщало о разработке программы Starfall. Инициатива направлена на создание коммерческих продуктов в условиях космоса, включая производство полупроводников, косметики и продуктов питания. Кроме того, источники отмечали наличие у проекта военного потенциала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американская корпорация отправила в космос очередную группу военных аппаратов Starshield.

В мае тяжелая ракета-носитель Falcon-9 доставила на орбиту разведывательные спутники для нужд Пентагона.

Прошлой осенью компания провела 11-й испытательный запуск прототипа космического корабля Starship.