Гаглоев сложил полномочия главы Южной Осетии и стал советником Путина

Tекст: Елизавета Шишкова

«Назначить Гаглоева Алана Эдуардовича советником Президента Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

О решении покинуть пост главы республики Алан Гаглоев сообщил в обращении, опубликованном на его официальном сайте, передает РИА «Новости».

Он заявил: «Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора, содействовать улучшению взаимодействия с Республикой Южная Осетия».

Согласно сообщению, исполнение обязанностей президента Южной Осетии временно будет возложено на председателя правительства республики Марата Камболова. Гаглоев подчеркнул, что такое решение принято в соответствии с конституцией, где прямо указано, что временным исполняющим обязанности становится глава кабинета министров.

В текущем году Камболов сначала занял пост советника президента Южной Осетии, а затем возглавил правительство республики. До этого он в течение десяти лет занимал руководящие должности в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт».

Ранее Камболов работал в министерстве по делам национальностей и федеративным отношениям России, Федеральном агентстве по науке и инновациям, министерстве образования и науки России. Он награжден орденом Дружбы, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени. Камболов женат, у него четверо детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Южной Осетии Владимир Путин и Алан Гаглоев подписали в Кремле договор об интеграции и углублении союзнического взаимодействия.

Путин внес этот договор на ратификацию в Госдуму.

Государственная дума России ратифицировала соглашение, открывающее путь к созданию единого экономического пространства с Южной Осетией.