Роскомнадзор опроверг блокировку стриминговой платформы Twitch в России

Tекст: Денис Тельманов

Представители надзорного органа прокомментировали ситуацию вокруг популярного сервиса, передает РИА «Новости».

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговой платформе Twitch», – сообщили в ведомстве.

Накануне российские пользователи начали массово жаловаться на проблемы с доступом к площадке. По данным профильного сервиса Detector404, за прошедшие сутки зафиксировано 3 тыс. сообщений о неполадках. Наибольшее количество обращений поступило от жителей Нижегородской и Челябинской областей, а также Петербурга, Башкирии и Подмосковья. Причины сбоев в работе ресурса на данный момент остаются неизвестными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году пользователи массово столкнулись со сбоями в работе Twitch из-за проблем на зарубежной инфраструктуре.

Позже в Госдуме спрогнозировали самостоятельный уход платформы с российского рынка.

Осенью 2024 года Роскомнадзор официально опроверг слухи о возможной блокировке этого стримингового сервиса.