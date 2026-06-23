Ученые назвали комету 3I/ATLAS старейшим объектом в Солнечной системе

Пролетевшая мимо Земли комета 3I/ATLAS оказалась втрое старше Солнечной системы

Tекст: Мария Иванова

Исследователи определили точный возраст межзвездной кометы 3I/ATLAS, передает РИА «Новости».

«Комета, которая в прошлом году пронеслась мимо Солнца и прошла рядом с Землей, может оказаться почти в три раза старше нашей Солнечной системы», – указывается в материале телеканала CBS.

Анализ изотопов показал наличие в десять раз большего объема дейтерия по сравнению с местными аналогами.

Ведущий автор исследования Мартин Кординер отметил статус кометы как старейшего из когда-либо наблюдавшихся в Солнечной системе объектов. Агентство НАСА зафиксировало гостью на расстоянии 450 млн километров от Земли.

Глава Российской академии наук Геннадий Красников объяснил атипичную орбиту и цвет объекта отсутствием длительного воздействия солнечного ветра. Комета покинет нашу систему через 5 тыс. лет. Однако уже в текущем году она полностью исчезнет из поля зрения мощнейших земных телескопов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года НАСА запланировало специальный брифинг из-за этой аномальной кометы.

Космическое тело неожиданно сменило цвет с красного на зеленый из-за мощного выброса цианида и никеля.

Объект 3I/ATLAS удивительным образом остался единым целым после тесного сближения с Солнцем.