Узбекистан отдал два села Киргизии и предложил обмен землями Казахстану

Tекст: Тимур Шайдуллин

Узбекистан передал Киргизии два населенных пункта в обмен на равноценные по площади приграничные земли, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Киргизии Садыра Жапарова Аската Алагозова.

«На сегодня в рамках демаркации государственной границы с Республикой Узбекистан два населенных пункта вместе с их жителями (примерно 2500 человек), ранее относившиеся к территории Узбекистана, перешли в состав Кыргызской Республики», – написал он в соцсети.

По словам Алагозова, речь идет о селах Чонгара и Таш-Тобо, которые ранее входили в состав Ферганской области Узбекистана и населены киргизами. Он сообщил, что в селах начнутся регистрационные мероприятия, после завершения которых жителям предоставят гражданство Киргизии.

Пресс-секретарь уточнил, что в обмен на эти населенные пункты Ташкент получил равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне.

Кроме того, представитель администрации президента рассказал, что для строительства автомобильной дороги от села Сай до села Таян стороны осуществили дополнительный обмен равноценными участками общей площадью 236 гектаров. Он подчеркнул, что после реализации проекта жители Баткенской области смогут добираться из Айдаркена в Баткен по маршруту через села Сай и Таян, сокращая путь до примерно 55 километров вместо нынешних 225 километров объездной дороги.

Алагозов также сообщил, что Бишкек предложил Казахстану обмен равноценными приграничными участками ради строительства платной автомагистрали из столицы в Кемин. Речь, по его словам, идет об участке дороги длиной около 800 метров в районе города Токмок, а общая протяженность будущей трассы от улицы Алматинской в Бишкеке до Кемина может составить около 150 километров. Пресс-секретарь добавил, что подобные вопросы не должны становиться предметом политических спекуляций.

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