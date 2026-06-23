Ван И на встрече с Шойгу заявил о важности сотрудничества с Россией для Китая

Tекст: Денис Тельманов

Китай настроен на совместную работу с Россией для выполнения важных соглашений, заключенных лидерами двух государств, сообщил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

«Китай готов сотрудничать с Россией в реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств», – отметил китайский дипломат.

Он добавил, что Пекин планирует расширять стратегическое партнерство, способствовать развитию обеих стран и вносить вклад в мирное будущее человечества, передает РИА «Новости».

Переговоры прошли в Нью-Дели на полях 16-й встречи высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности.

Ван И подчеркнул необходимость усиления координации между Москвой и Пекином для постоянного укрепления и расширения объединения. По его словам, БРИКС служит значимой платформой для продвижения многополярности, защиты справедливости и содействия глобальному миру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Индию на встречу высоких представителей государств БРИКС.

В ходе этого мероприятия глава МИД КНР Ван И выступил за формирование новых соглашений по безопасности в рамках объединения.

Месяцем ранее официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь выразил готовность Пекина реализовывать достигнутые лидерами двух стран договоренности.