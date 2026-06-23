Tекст: Ольга Иванова

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил сомнения в адекватности руководителей стран Европы после их инициатив по разрешению конфликта, передает ТАСС.

«Там ни о каком балансе интересов вообще речи не идет. Там требование немедленно остановиться, не освобождая незаконно удерживаемые территории ДНР, в том числе закрыть глаза на то, что на остающейся территории Украины будут развернуты оккупационные силы во главе с британцами и французами», – заявил министр во время круглого стола по украинскому вопросу.

По словам дипломата, западные страны требуют от Москвы репараций. Кроме того, они планируют продолжать поставки вооружений Киеву, используя для этого замороженные российские активы. Лавров подчеркнул, что лишь после выполнения всех этих требований европейские лидеры готовы приступить к переговорам с Россией.

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