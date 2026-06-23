Лавров подтвердил призыв к иностранным дипломатам покинуть Киев

Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет

Эксперт Анпилогов: Автогиганты могут удвоить производство Patriot и Tomahawk в США

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«История знает несколько примеров, подобных инициативе, озвученной Трампом. Южный машиностроительный завод в Днепропетровске в пятидесятые годы прошлого века за несколько лет был перепрофилирован из автомобильного в ракетостроительное предприятие», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Но Советскому союзу даже при централизованном планировании потребовалось на это несколько лет. Сложность в том, что выпуск ракет предполагает совершенно другую специфику производственных процессов и переподготовку инженерно-технического состава», – продолжил собеседник.

«Франклин Рузвельт также переводил часть американской экономики на военные рельсы во время Второй Мировой. Но тогда у США был избыток рабочих рук, множество научных кадров, у общества были сильные экономические стимулы идти на заводы. Власти могли облагать налогами и запретами гражданскую экономику для развития ВПК. Всех этих козырей у Дональда Трампа на руках нет», – заметил спикер.

«С моей точки зрения, для полноценного переформатирования автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться от пяти до десяти лет. В итоге США окажутся способны вдвое увеличить выпуск ракет: Patriot – до примерно тысячи штук, Tomahawk – до двухсот. Пентагон планирует восполнить запасы боеприпасов, существенно оскудевшие за несколько месяцев конфликта с Ираном», – пояснил аналитик.

«Все эти приготовления рассчитаны на потенциальный крупный конфликт, вероятнее всего, с Китаем. Сомнительно, что хоть какая-то часть из увеличенного производства Patriot будет поставлена в Украине. Речи же о предоставлении Tomahawk не идет. Эта ракета может нести ядерную боевую часть. Атаку по своей территории подобным боеприпасом Россия расценит как максимальную эскалацию, даже если боеголовка будет пустой. И США это понимают», – резюмировал эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие. «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – приводит РИА «Новости» заявление американского лидера, сделанное журналистам в Белом доме.

По словам политика, власти разворачивают масштабную кампанию по выпуску оружия, поэтому автопроизводители – General Motors и Ford, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет. Конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. В апреле сообщалось, что только за семь недель боевых действий США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30% снарядов Tomahawk.

На прошлой неделе сообщалось, что General Motors готовится производить оружейные детали, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить истощенные запасы боеприпасов. Также Трамп заявлял, что США планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.