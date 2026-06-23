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    Ford и GM переходят на выпуск боевых ракет
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    Матвиенко поручила проработать отмену госпошлины за регистрацию брака
    Сбитый над Ираном американский пилот рассказал о дронах-медузах
    Путин связал удары ВСУ по инфраструктуре России с поражениями Украины на передовой
    Путин: Удары ВСУ по территории России только усилили мотивацию бойцов в зоне СВО
    Путин: ВС России практически добирают Константиновку
    Путин: Российские войска долбят противника каждый божий день
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    23 июня 2026, 14:37 • Новости дня

    Путин назвал Вооруженные силы бессменным стражем интересов России

    Путин: ВС России всегда стоят на страже интересов страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские вооруженные силы неизменно защищают государственные интересы, оберегая миллионы граждан и обеспечивая безопасность страны, заявил президент Владимир Путин.

    «Не забывайте, отныне и в ваших руках судьбы миллионов граждан России, наших людей и судьба страны. Чтобы за этой рутиной вы никогда не забывали главное – вооруженные силы всегда стоят на страже интересов государства российского», – сказал президент во время встречи с выпускниками военных вузов, передает РИА «Новости».

    В мае Путин отметил защиту национальных интересов страны бойцами спецоперации.

    В июне глава государства увеличил штатную численность Вооруженных сил России на 7360 человек.

    Российский лидер также выразил готовность к переговорам по украинскому урегулированию с учетом долгосрочных стратегических целей.

    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

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    23 июня 2026, 11:33 • Новости дня
    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков

    TWZ: На авиабазе Энгельс зафиксировали строительство 17 защитных ангаров

    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На аэродроме в Саратовской области ведется масштабное сооружение защитных конструкций, предназначенных для укрытия тяжелых самолетов от возможных воздушных атак, пишет TWZ.

    Спутниковые снимки зафиксировали процесс возведения защитных сооружений для стратегических бомбардировщиков на авиабазе Энгельс, передает The War Zone.

    На кадрах, сделанных 20 июня, видно строительство не менее 17 крупных ангаров. Размеры этих укрытий соответствуют габаритам ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, базирующихся на аэродроме.

    Издание отмечает, что работы начались весной 2025 года. Энгельс является ключевым транспортным узлом российской дальней авиации. Здесь дислоцируется 22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия, самолеты которой активно применяются в ходе спецоперации на Украине. Ранее база неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников.

    Появление защитных ангаров для крупных самолетов – беспрецедентный шаг для Воздушно-космических сил России, пишет издание. Долгое время стратегическая авиация размещалась на открытых стоянках. Новые укрытия, вероятно, призваны защитить ценную технику от ударов дронов и скрыть ее перемещения от спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Минобороны анонсировало строительство защитных ангаров для боевой авиации.

    В марте 2025 года Саратов и Энгельс пережили масштабную атаку украинских беспилотников. В июне прошлого года дроны ВСУ совершили налет на аэродромы базирования стратегических бомбардировщиков в пяти регионах России.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    22 июня 2026, 19:42 • Новости дня
    В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек

    Гусев: В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о последствиях ракетной атаки на регион, в результате которой погибли пять человек.

    В результате удара погибли пять человек, несколько десятков обратились за медицинской помощью, большинство из которых уже отпущены домой, сообщил Гусев в своем канале в Max.

    «Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой», – заявил глава региона.

    Наибольший ущерб нанесен промышленному предприятию в левобережной части Воронежа, где произошел пожар. Открытое горение ликвидировали в 16.30, сейчас идет разбор завалов. Роспотребнадзор не выявил превышения концентрации опасных веществ в воздухе. Кроме того, обломки повредили фасады и остекление 10 многоквартирных домов, а также кровли шести частных строений и около 50 автомобилей.

    Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, получившим тяжелые травмы – по 300 тыс. рублей. Губернатор подчеркнул важность соблюдения сигналов тревоги, отметив, что большинство работников предприятия уцелели благодаря своевременному спуску в убежище.

    Ранее сообщалось, что из-за падения обломков сбитых воздушных целей в Воронеже пострадали три человека.

    В начале мая на одном из местных предприятий после атаки беспилотника произошло возгорание.

    В конце апреля регион пережил самую крупную с начала года атаку дронов.

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    23 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет

    Эксперт Анпилогов: Автогиганты могут удвоить производство Patriot и Tomahawk в США

    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Для переформатирования американских автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться до десяти лет. Но на Украину новые боеприпасы не отправятся: Штатам важно восстановить запасы истраченных в войне с Ираном Patriot и Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что General Motors и Ford начнут выпускать ракеты.

    «История знает несколько примеров, подобных инициативе, озвученной Трампом. Южный машиностроительный завод в Днепропетровске в пятидесятые годы прошлого века за несколько лет был перепрофилирован из автомобильного в ракетостроительное предприятие», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Но Советскому союзу даже при централизованном планировании потребовалось на это несколько лет. Сложность в том, что выпуск ракет предполагает совершенно другую специфику производственных процессов и переподготовку инженерно-технического состава», – продолжил собеседник.

    «Франклин Рузвельт также переводил часть американской экономики на военные рельсы во время Второй Мировой. Но тогда у США был избыток рабочих рук, множество научных кадров, у общества были сильные экономические стимулы идти на заводы. Власти могли облагать налогами и запретами гражданскую экономику для развития ВПК. Всех этих козырей у Дональда Трампа на руках нет», – заметил спикер.

    «С моей точки зрения, для полноценного переформатирования автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться от пяти до десяти лет. В итоге США окажутся способны вдвое увеличить выпуск ракет: Patriot – до примерно тысячи штук, Tomahawk – до двухсот. Пентагон планирует восполнить запасы боеприпасов, существенно оскудевшие за несколько месяцев конфликта с Ираном», – пояснил аналитик.

    «Все эти приготовления рассчитаны на потенциальный крупный конфликт, вероятнее всего, с Китаем. Сомнительно, что хоть какая-то часть из увеличенного производства Patriot будет поставлена в Украине. Речи же о предоставлении Tomahawk не идет. Эта ракета может нести ядерную боевую часть. Атаку по своей территории подобным боеприпасом Россия расценит как максимальную эскалацию, даже если боеголовка будет пустой. И США это понимают», – резюмировал эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие. «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – приводит РИА «Новости» заявление американского лидера, сделанное журналистам в Белом доме.

    По словам политика, власти разворачивают масштабную кампанию по выпуску оружия, поэтому автопроизводители – General Motors и Ford, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет. Конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. В апреле сообщалось, что только за семь недель боевых действий США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30% снарядов Tomahawk.

    На прошлой неделе сообщалось, что General Motors готовится производить оружейные детали, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить истощенные запасы боеприпасов. Также Трамп заявлял, что США планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.

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    22 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик

    Миронов: ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик

    ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик
    @ Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские войска атаковали рейсовый транспорт в Калининском районе Горловки ДНР в вечерний час пик, в результате чего ранения получили более десятка мирных жителей, сообщил директор предприятия «Горсвет», которое занимается пассажирскими перевозками, Владимир Миронов.

    Инцидент произошел около 16.30 по московскому времени. Под удар попал следовавший по второму маршруту автобус ПАЗ в Калининском районе города. В этот момент салон был полностью заполнен пассажирами, передает ТАСС.

    Миронов описал ситуацию на момент атаки. «Много ехало людей, потому что час пик. Сзади люди пострадали. Так в притруску хорошо было», – сказал руководитель компании. По словам главы компании-перевозчика, водитель не пострадал, а основные повреждения пришлись на заднюю часть и крышу машины. Осколками разбило стекло двери и пробило потолочную обшивку, что указывает на применение дрона.

    Мэр города Иван Приходько в своем канале в Max также уточнил данные о жертвах. В результате удара количество получивших ранения граждан возросло до 15 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Горловки Иван Приходько проинформировал о ранении 12 мирных граждан при ударе беспилотника по маршрутному транспорту.

    В начале июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал военным преступлением атаку украинского дрона на рейсовый автобус в Енакиево.

    В апреле текущего года водитель пассажирского автобуса в Калининском районе Горловки получил ранение из-за сброса взрывчатки с беспилотника.

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    23 июня 2026, 14:06 • Новости дня
    Захарова объяснила приставку «и.о.» у представителя России в Совбезе ООН
    Захарова объяснила приставку «и.о.» у представителя России в Совбезе ООН
    @ russiaun

    Tекст: Олег Исайченко

    Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, находится в отпуске, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос, почему на официальном сайте постпредства в анонсе выступления российского дипломата Анны Евстигнеевой ее должность указана как «и.о. постоянного представителя».

    Представитель России в Совбезе ООН Анна Евстигнеева выступала в статусе «и.о. постоянного представителя», так как постоянный представитель России при ООН Василий Небензя находится в отпуске, пояснила газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Анна Евстигнеева 22 июня ярко выступила на заседании Совбеза ООН. В частности, удар дрона ВСУ по автобусу в Брянской области она назвала «проявлением морального разложения» украинского руководства. Дипломат также подчеркнула, что Россия последовательно достигает поставленных в рамках СВО целей.

    Евстигнеева также категорически отвергла причастность России к удару по Киево-Печерской лавре, назвав святыню общей для всех православных христиан. Представленные Киевом материалы, якобы доказывающие применение БПЛА «Герань» по Успенскому собору, она охарактеризовала как пропагандистскую акцию, отметив проржавевший двигатель обломков.

    При этом Владимира Зеленского она назвала человеком, фактически «превратившимся в политическую фигуру, чье давно уже незаконное пребывание у власти держится исключительно на продолжении боевых действий». На этом фоне его заявления о России выглядят «как жалкая попытка отвлечь внимание от собственного политического банкротства».

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    23 июня 2026, 13:08 • Новости дня
    Танки Т-90М доработали с учетом боевого опыта СВО

    Ростех сообщил об улучшении защиты танков Т-90М по опыту спецоперации

    Танки Т-90М доработали с учетом боевого опыта СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские инженеры модернизировали танк Т-90М «Прорыв», усилив его защиту и систему радиоэлектронной борьбы с учетом реального боевого опыта военнослужащих.

    Специалисты улучшают танк Т-90М «Прорыв» благодаря обратной связи от военнослужащих из зоны спецоперации, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

    За последние месяцы машина получила серьезные обновления, направленные на повышение выживаемости экипажа.

    «Т-90 – танк известный. Он стал более мощный, более защищенный. Этот процесс не останавливается. Машина продолжает совершенствоваться. Наши специалисты улучшают технику, исходя из новых задач, поступающих с передовой», – заявил заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев на открытии подготовительного факультета для ветеранов в МГТУ имени Баумана.

    Помимо доработки системы радиоэлектронной борьбы, танк получил дополнительную защиту моторно-трансмиссионного отсека. На «Уралвагонзаводе» продолжают развивать как пассивную, так и активную защиту боевых машин. Главная цель модернизации заключается в комплексном повышении безопасности экипажей и улучшении технических характеристик техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Уралвагонзавод создал всеракурсную систему защиты танков Т-90М от беспилотников.

    Накануне Дня Победы российские военные получили партию бронетехники с улучшенными комплексами радиоэлектронной борьбы.

    За последние три года специалисты предприятия внесли порядка 200 изменений в конструкцию этих боевых машин.

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    23 июня 2026, 12:18 • Новости дня
    Полонист: Власти Польши официально разрешили ненавидеть украинцев

    Политолог Стремидловский: В Польше видят угрозу со стороны Украины

    Полонист: Власти Польши официально разрешили ненавидеть украинцев
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Версию об угрозе со стороны Украины разделяют очень многие польские эксперты и политики. Однако пока в Варшаве не готовы признать необходимость смены курса, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее издание Mysl Polska предрекла войну Польши с Украиной.

    «Польские чиновники, отказываясь от украинских наград, зарабатывают политические очки», – считает политолог-полонист Станислав Стремидловский. Он напомнил, что в Польше к украинцам и прежде было негативное отношение, но это не поддерживалось властью, медиа и лидерами общественного мнения. Теперь же все чаще и все более открыто звучат голоса, что украинцы – это не друзья польского народа.

    «То есть обществу фактически официально разрешили ненавидеть украинцев», – уточнил собеседник. По его мнению, накал конфликта между Варшавой и Киевом достигнет пика, когда Польша откажется быть логистическим хабом для переправки на Украину западной военной техники и предоставлять прочую помощь. Однако пока говорить об этом не приходится. Сейчас в республике очень сильна дискуссия, относительно того, какую геополитическую концепцию выбрать, добавил Стремидловский.

    «Один из вариантов предполагает ее вхождение в британский альянс стран Северной Европы и Прибалтики. При этом у Варшавы не самые лучшие отношения с той же Швецией. Среди других путей – концентрация усилий в рамках Веймарского треугольника (группа для развития сотрудничества между Польшей, Германией и Францией), а также ставка на США», – детализировал политолог.

    «То есть польские политики находятся в той ситуации, когда они ломают голову над тем, что будет происходить в мире дальше и как в этой ситуации им не оказаться одним среди геополитических айсбергов, которые могут их раздавить, как это уже бывало в польской истории», – уточнил спикер. На этом фоне примечательны разговоры о возможной войне Варшавы и Киева.

    «Издание Mysl Polska, которое предрекает конфликт, – нишевое. При этом, я думаю, версию об угрозе со стороны Украины разделяют очень многие польские эксперты и политики. Как только местные ведущие издания начнут говорить об этом, тогда можно будет считать, что в Варшаве что-то меняется. Пока же в Польше не готовы признать необходимость смены курса», – заключил Стремидловский.

    Напомним, между Варшавой и Киевом продолжает развиваться «война орденов». Теперь польские чиновники возвращают украинские награды. В частности, о таком решении сообщил вице-спикер сената страны Михал Каминьский. Он объяснил свой поступок действиями и высказываниями Владимира Зеленского. Политик выразил недоумение тем, что Украина продолжает искать национальных героев среди лиц, ответственных за трагические события в истории польско-украинских отношений.

    Отметим, в пятницу, 19 июня, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения названия «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) одному из подразделений ВСУ. Решение Навроцкого спровоцировало бурную ответную реакцию в Киеве. Сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников отказались от польских наград.

    Сначала глава МИД Украины Андрей Сибига вернул полякам Командорский крест. Затем от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. В своем обращении через соцсети он упрекнул Варшаву в попытках диктовать другим народам, как им следует изучать собственную историю.

    Кроме того, от польского ордена Белого Орла отказались три бывших президента Украины: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов). Посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста ордена «За заслуги перед Республикой Польшей», назвав решение лишить Зеленского награды «исторически несправедливым».

    Глава киевского режима выступил с угрозами в адрес Навроцкого, сыронизировав над его именем. «Кароль – это не должность его, это его имя, правильно? Все-таки у него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной», – сказал Зеленский. Он сравнил действия польского президента с поведением бывшего венгерского премьера Виктора Орбана.

    Оба лидера, по его мнению, занимались радикализацией общества для повышения собственных рейтингов. Зеленский объяснил действия Навроцкого намерением занять кресло премьер-министра республики в 2027 году вместо Дональда Туска. «Это политическая борьба, которая плохо может закончиться, очень плохой эскалацией. Я считаю, на ненависти нельзя зарабатывать политические очки», – предупредил глава киевского режима.

    «Владимир, дорогой, спор вообще не затрагивает внутренних вопросов Польши, – ответил ему Навроцкий. – Все поляки знают и понимают, сколько зла сделали Польше, полькам, полякам, польским детям украинские националисты». Он отметил, что «не может представить себе ситуацию, когда польские патриоты, а особенно польский президент, польское правительство в такой ситуации не вместе и не объединяются».

    На фоне этого скандала в Польше призвали готовиться к вероятной войне с Украиной. «Украина сделала свой выбор. Она доказала, что именно мы, поляки, всегда были для нее главным врагом – даже большим, чем русские. Нам остается лишь сделать из этого очевидные выводы», – пишет издание Mysl Polska. Как отмечает автор материала, СВО рано или поздно закончится поражением Киева, при этом «у юго-восточной границы Польши по-прежнему останется коррумпированная олигархическая власть, связанная с самыми сомнительными группами влияния со всего мира», а также огромная украинская армия, состоящая в основном из деморализованных солдат.

    В этих условиях, по мнению обозревателя, Киев станет искать нового противника, и очевидной целью окажется Польша. «Единственный способ предотвратить это – наращивать собственный потенциал и снижать риски. Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, следует готовить ее к вполне вероятной войне с Украиной», – говорится в публикации.

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    23 июня 2026, 11:29 • Новости дня
    Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии

    Лавров назвал хамским требование Зеленского навести порядок в Белоруссии

    Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамскими слова Владимира Зеленского, который потребовал «навести порядок» в Белоруссии.

    Российский дипломат выступил на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии. Во время своей речи он обратил внимание на недопустимую риторику Киева в отношении Минска, передает РИА «Новости».

    «Имею в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займется наведением там порядка», – сказал Сергей Лавров.

    Кроме того, министр выразил слова поддержки гражданам Белоруссии. Это заявление прозвучало на фоне террористического акта, который совершили Вооруженные силы Украины в Брянской области.

    Ранее Зеленский предъявил Минску ультиматум с угрозой применения силы.

    Несколькими днями ранее глава МИД России назвал обстрел автобуса с белорусскими детьми в Брянской области спланированной акцией устрашения.

    До этого Сергей Лавров указал на чувство полной безнаказанности Владимира Зеленского.

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    22 июня 2026, 21:55 • Новости дня
    Россия и Иран обсудили американо-иранский меморандум

    Москва и Тегеран провели консультации по меморандуму Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве прошли консультации представителей Москвы и Тегерана по ближневосточной проблематике, сообщил МИД России.

    Представители России и Ирана провели в Москве консультации, посвященные ближневосточной проблематике, говорится в официальном заявлении МИД России.

    В переговорах приняли участие спецпредставитель министра иностранных дел РФ по сирийскому урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак и помощник главы МИД Ирана, генеральный директор Главного управления Западной Азии и Северной Африки Мехди Шуштари.

    Главной темой встречи стали перспективы реализации меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Документ направлен на завершение военного конфликта в ближневосточном регионе.

    Президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на предотвращение возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Участники переговорного процесса создали специализированные технические группы для подготовки окончательного мирного соглашения.

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    23 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Путин: ВС России практически добирают Константиновку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершающей стадии освобождения Константиновки подразделениями российской армии.

    «Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается», – подчеркнул президент на встрече с выпускниками военных вузов, передает РИА «Новости».

    Напомним, оставшиеся в Константиновке украинские солдаты попали в полное окружение.

    За прошедшие сутки бойцы российской армии очистили от противника 128 зданий.

    Передовые отряды Вооруженных сил России закрепились на северной окраине города.

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    23 июня 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении российских войск в зоне СВО
    Путин заявил об успешном наступлении российских войск в зоне СВО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия успешно теснит противника на всех направлениях в зоне специальной военной операции, не оставляя ему шансов на успех, заявил президент Владимир Путин.

    «Ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения, на всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот», – заявил российский лидер во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА «Новости».

    В начале июня Путин заявил об активном продвижении Вооруженных сил России на всех участках фронта.

    Позже глава государства отметил неспособность противника сдержать этот натиск.

    В конце прошлого года российский лидер сообщил об отступлении украинских подразделений на всей линии боевого соприкосновения.

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    23 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданским объектам

    Путин: ВСУ пытаются раскачать российское общество атаками на гражданские объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объяснил мотивы украинских ударов по гражданской инфраструктуре.

    По словам главы государства, противник пытается посеять неуверенность среди населения и отвлечь внимание от реальной ситуации в зоне боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Знаете, наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет, значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, создать какую-то неуверенность в действиях российских Вооруженных сил», – сказал российский лидер во время встречи с выпускниками военных и силовых вузов, включая академии Минобороны, МЧС, ФСБ.

    «А то, что на фронте, они за скобки выносят. Ну, там же их долбят ребята каждый день, каждый божий день идут идут. Придем туда, куда нужно», – добавил президент.

    Ранее Путин объяснил атаки украинских беспилотников желанием внести раскол в общество. По его словам, неспособная сдержать натиск российских войск армия противника прибегать к методам террора.

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    23 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Путин назвал письмо Зеленского причиной роста конфликтного потенциала
    Путин назвал письмо Зеленского причиной роста конфликтного потенциала
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Недавнее обращение украинского лидера направлено на эскалацию напряженности и полностью исключает возможность проведения мирных дипломатических встреч в ближайшем будущем, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул отсутствие реальных оснований для организации дипломатических контактов между сторонами, передает РИА «Новости».

    «Нет, такие обращения не создают предпосылок. Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал», – заявил российский лидер.

    Президент добавил, что украинская сторона постоянно просит о личной встрече. «Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят:  мы хотим личных встреч. Ну и что? А через три дня удар по Старобельску. А как это понимать?», – добавил президент

    Ранее Путин счел послание Зеленского неприемлемым.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал это открытое письмо провокационным пиар-ходом.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о возможности приезда главы киевского режима в Москву для переговоров.

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    23 июня 2026, 16:41 • Новости дня
    Путин связал удары ВСУ по инфраструктуре России с поражениями Украины на передовой
    Путин связал удары ВСУ по инфраструктуре России с поражениями Украины на передовой
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с правительством сообщил, что киевские силы перешли к тактике ударов по гражданским объектам и инфраструктуре страны из-за стремительного ухудшения своего положения на линии боевого соприкосновения.

    Во время оперативного совещания с членами правительства 23 июня президент Владимир Путин заявил о смене тактики Киева по мере ухудшения обстановки на фронте, передает официальный канал Кремля в Max.

    «Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят», – сказал Путин.

    «Конечно, прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин объяснил переход ВСУ к террористическим методам неспособностью сдержать натиск российских войск.

    Главным мотивом атак по гражданской инфраструктуре президент назвал попытку раскачать российское общество.

    При этом глава государства выразил уверенность в полном провале планов противника по разобщению граждан страны.

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