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    Путин: Удары ВСУ по территории России только усилили мотивацию бойцов в зоне СВО
    Путин: ВС России практически добирают Константиновку
    Путин: Российские войска долбят противника каждый божий день
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    23 июня 2026, 14:33 • Новости дня

    Путин заявил о поддержке Россией равной и неделимой безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна выступает за равную и неделимую безопасность для всех государств.

    По его словам, достичь этой цели возможно только при формировании многополярной системы международных отношений, передает РИА «Новости».

    «Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Убеждены, что добиться этого можно, лишь сформировав многополярную систему международных отношений», – сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о настойчивой позиции России по формированию международной системы равной и неделимой безопасности, исключающей методы диктата или силового давления.

    Путин на церемонии вручения верительных грамот призвал вернуться к предметному обсуждению инициатив России по созданию новой и справедливой архитектуры международной безопасности.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о стремлении НАТО контролировать вопросы безопасности на всем евразийском континенте и навязывать свои правила за пределами Евроатлантики.

    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

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    23 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Путин: ВС России практически добирают Константиновку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершающей стадии освобождения Константиновки подразделениями российской армии.

    «Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается», – подчеркнул президент на встрече с выпускниками военных вузов, передает РИА «Новости».

    Напомним, оставшиеся в Константиновке украинские солдаты попали в полное окружение.

    За прошедшие сутки бойцы российской армии очистили от противника 128 зданий.

    Передовые отряды Вооруженных сил России закрепились на северной окраине города.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    23 июня 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении российских войск в зоне СВО
    Путин заявил об успешном наступлении российских войск в зоне СВО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия успешно теснит противника на всех направлениях в зоне специальной военной операции, не оставляя ему шансов на успех, заявил президент Владимир Путин.

    «Ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения, на всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот», – заявил российский лидер во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА «Новости».

    В начале июня Путин заявил об активном продвижении Вооруженных сил России на всех участках фронта.

    Позже глава государства отметил неспособность противника сдержать этот натиск.

    В конце прошлого года российский лидер сообщил об отступлении украинских подразделений на всей линии боевого соприкосновения.

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    23 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданским объектам

    Путин: ВСУ пытаются раскачать российское общество атаками на гражданские объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объяснил мотивы украинских ударов по гражданской инфраструктуре.

    По словам главы государства, противник пытается посеять неуверенность среди населения и отвлечь внимание от реальной ситуации в зоне боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Знаете, наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет, значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, создать какую-то неуверенность в действиях российских Вооруженных сил», – сказал российский лидер во время встречи с выпускниками военных и силовых вузов, включая академии Минобороны, МЧС, ФСБ.

    «А то, что на фронте, они за скобки выносят. Ну, там же их долбят ребята каждый день, каждый божий день идут идут. Придем туда, куда нужно», – добавил президент.

    Ранее Путин объяснил атаки украинских беспилотников желанием внести раскол в общество. По его словам, неспособная сдержать натиск российских войск армия противника прибегать к методам террора.

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    23 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Путин назвал письмо Зеленского причиной роста конфликтного потенциала
    Путин назвал письмо Зеленского причиной роста конфликтного потенциала
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Недавнее обращение украинского лидера направлено на эскалацию напряженности и полностью исключает возможность проведения мирных дипломатических встреч в ближайшем будущем, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул отсутствие реальных оснований для организации дипломатических контактов между сторонами, передает РИА «Новости».

    «Нет, такие обращения не создают предпосылок. Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал», – заявил российский лидер.

    Президент добавил, что украинская сторона постоянно просит о личной встрече. «Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят:  мы хотим личных встреч. Ну и что? А через три дня удар по Старобельску. А как это понимать?», – добавил президент

    Ранее Путин счел послание Зеленского неприемлемым.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал это открытое письмо провокационным пиар-ходом.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о возможности приезда главы киевского режима в Москву для переговоров.

    Комментарии (3)
    23 июня 2026, 16:41 • Новости дня
    Путин связал удары ВСУ по инфраструктуре России с поражениями Украины на передовой
    Путин связал удары ВСУ по инфраструктуре России с поражениями Украины на передовой
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с правительством сообщил, что киевские силы перешли к тактике ударов по гражданским объектам и инфраструктуре страны из-за стремительного ухудшения своего положения на линии боевого соприкосновения.

    Во время оперативного совещания с членами правительства 23 июня президент Владимир Путин заявил о смене тактики Киева по мере ухудшения обстановки на фронте, передает официальный канал Кремля в Max.

    «Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят», – сказал Путин.

    «Конечно, прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин объяснил переход ВСУ к террористическим методам неспособностью сдержать натиск российских войск.

    Главным мотивом атак по гражданской инфраструктуре президент назвал попытку раскачать российское общество.

    При этом глава государства выразил уверенность в полном провале планов противника по разобщению граждан страны.

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    23 июня 2026, 15:08 • Новости дня
    Путин: Российские войска долбят противника каждый божий день
    Путин: Российские войска долбят противника каждый божий день
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что российские войска наносят удары по позициям противника на фронте ежедневно.

    Во вторник президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками силовых ведомств заявил, что Вооруженные силы России ведут активные боевые действия на линии фронта, передает РИА «Новости».

    «Но там же долбят ребята (ВС РФ – прим. ВЗГЛЯД) каждый день, каждый божий день», – сказал глава государства.

    Владимир Путин подчеркнул, что вооруженные силы Украины наносят удары по гражданской инфраструктуре России. При этом украинское командование старается не обсуждать ситуацию непосредственно на фронте и собственное положение, фактически «вынося за скобки» происходящее там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о неспособности украинской армии сдержать натиск российских войск и о переходе противника к террористическим атакам по гражданским объектам и пассажирскому транспорту.

    Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств рассказал о катастрофической нехватке личного состава в ВСУ и ежемесячных потерях украинской армии на уровне около 40 тыс. человек.


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    23 июня 2026, 14:00 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России ответить на любые угрозы

    Путин: Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы

    Путин заявил о готовности России ответить на любые угрозы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

    Президент Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА «Новости». В ходе мероприятия глава государства подчеркнул способность страны противостоять вызовам.

    «Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», – сказал российский лидер.

    Кроме того, президент высоко оценил действия военнослужащих.

    «Сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей», – сказал президент России.

    Ранее президент поблагодарил штурмовиков за достойное выполнение боевых задач.

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    23 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Гаглоев сложил полномочия главы Южной Осетии и стал советником Путина
    Гаглоев сложил полномочия главы Южной Осетии и стал советником Путина
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин назначил Алана Гаглоева своим советником, соответствующий указ от 23 июня был опубликован Кремлем. Глаголев после встречи с Путиным объявил об отставке с поста президента Южной Осетии и переходе на должность советника главы российского государства.

    «Назначить Гаглоева Алана Эдуардовича советником Президента Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    О решении покинуть пост главы республики Алан Гаглоев сообщил в обращении, опубликованном на его официальном сайте, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора, содействовать улучшению взаимодействия с Республикой Южная Осетия».

    Согласно сообщению, исполнение обязанностей президента Южной Осетии временно будет возложено на председателя правительства республики Марата Камболова. Гаглоев подчеркнул, что такое решение принято в соответствии с конституцией, где прямо указано, что временным исполняющим обязанности становится глава кабинета министров.

    В текущем году Камболов сначала занял пост советника президента Южной Осетии, а затем возглавил правительство республики. До этого он в течение десяти лет занимал руководящие должности в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт».

    Ранее Камболов работал в министерстве по делам национальностей и федеративным отношениям России, Федеральном агентстве по науке и инновациям, министерстве образования и науки России. Он награжден орденом Дружбы, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени. Камболов женат, у него четверо детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Южной Осетии Владимир Путин и Алан Гаглоев подписали в Кремле договор об интеграции и углублении союзнического взаимодействия.

    Путин внес этот договор на ратификацию в Госдуму.

    Государственная дума России ратифицировала соглашение, открывающее путь к созданию единого экономического пространства с Южной Осетией.

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    23 июня 2026, 15:33 • Новости дня
    Путин: Запад отказом от Минских соглашений вынудил Россию начать СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе общения с выпускниками военных вузов заявил, что Москва была вынуждена начать специальную военную операцию из-за отказа западных стран от Минских соглашений.

    «Они же начали боевые действия на Донбассе, применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию против мирного населения. Восемь лет мы терпели, все пытались с ними договориться, потом объявили, что не будем договариваться, не будем исполнять Минские соглашения. Вынуждены были встать на защиту людей, которые там живут, которые русскими считают себя и частью русского мира», – отметил Путин.

    Российский лидер добавил, что провозглашение независимости ДНР и ЛНР через референдумы полностью соответствовало уставу ООН о праве наций на самоопределение.

    По его словам, Москва имела законные основания подписать договоры с новыми регионами, ратифицировать их и оказать необходимую помощь. В действиях России нет никаких нарушений, однако этого никто не хочет замечать, резюмировал глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин рассказал об истинной цели заключения минских соглашений западными политиками для вооружения Киева

    Глава государства подчеркнул полное соответствие решения о независимости донбасских республик нормам международного права и Уставу ООН.

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    23 июня 2026, 18:06 • Новости дня
    Путин назвал четыре основы для переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обозначил четыре базовых условия для начала мирного процесса.

    В их число вошли стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, текущие реалии на земле и принципы, озвученные главой государства в июне 2024 года, передает ТАСС.

    «Россия готова к мирным переговорам с Украиной – на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле», – подчеркнул российский лидер. Он добавил, что диалог должен учитывать модальности, обсуждавшиеся в Анкоридже, а также фактическую ситуацию на линии соприкосновения.

    Кроме того, важной основой для урегулирования конфликта глава государства назвал принципы, которые он излагал два года назад во время выступления в Министерстве иностранных дел.

    В феврале прошлого года МИД России назвал стамбульский документ основой для обсуждения урегулирования конфликта.

    В конце 2024 года Путин выразил готовность к диалогу без предварительных условий с учетом текущих реалий.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил возобновление контактов при опоре на эти договоренности.

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    23 июня 2026, 14:53 • Новости дня
    Путин предупредил помогающие атаковать Россию дронами страны о последствиях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов прокомментировал действия зарубежных стран, способствующих запускам дронов по России.

    Глава государства подчеркнул, что они не понимают итогов подобных шагов, передает ТАСС.

    «Не отдают, судя по всему», – ответил российский лидер на соответствующий вопрос участников мероприятия.

    При этом президент обратил внимание на наличие западных политических сил, настроенных на конструктивное взаимодействие с Москвой.

    По его словам, внутри этих государств наблюдается брожение, а сторонники отказа от конфронтации постепенно набирают политический вес, что особенно заметно на примере Германии.

    Ранее Путин обвинил западные страны в поставках беспилотников для ударов по российским регионам.

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил об участии 56 государств в управлении украинскими дронами.

    Глава государства объяснил массированное применение вражеских аппаратов желанием противника внести раскол в общество.

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    23 июня 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин: Удары ВСУ по территории России только усилили мотивацию бойцов в зоне СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по территории России, в том числе по детям, лишь усиливают решимость участников спецоперации продолжать выполнение задач.

    «Я думаю, что вот такие выпады, особенно удары по детям, конечно, не снижают, а только стимулируют наших бойцов на поле боя выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна. Потому что они видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил мотивы украинских ударов по гражданской инфраструктуре как попытку раскачать российское общество.

    Путин заявил о ежедневных ударах российских войск по позициям противника на фронте и о противостоянии атакам ВСУ по гражданской инфраструктуре.


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    23 июня 2026, 15:26 • Новости дня
    Путин усомнился в возможности переговоров после удара ВСУ по Старобельску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин указал на противоречие между просьбами украинского руководства о личной встрече и последующей атакой ВСУ на Старобельск.

    Глава государства поднял эту тему во время неформального общения с выпускниками военных высших учебных заведений, передает ТАСС.

    «Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят: мы хотим личной встречи. Ну и что? А через три дня – удар по Старобельску. Как это понимать? Какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?» – сказал президент, комментируя открытое письмо Владимира Зеленского.

    Российский лидер также обратил внимание на историческую тенденцию. По словам Путина, Россию всегда провоцировали, а когда страна начинала защищать свои интересы, ее сразу же обвиняли в агрессии. После подобных обвинений оппоненты продолжали реализовывать свои изначальные планы.

    Ранее Путин обвинил киевский режим в придании конфликту нового качества из-за атак на Старобельск.

    Глава государства жестко раскритиковал западные средства массовой информации за необъективное освещение этой трагедии.

    Российский лидер поручил Министерству обороны проработать варианты ответа на действия украинских войск.

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    23 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Путин объяснил отказ Запада от ударов по территории России

    Путин заявил о страхе Запада перед ответным ударом со стороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны избегают прямых атак со своей территории из-за неминуемых ответных действий Москвы, заявил президент России Владимир Путин.

    По его словам, зарубежные лидеры осознают неизбежность жесткой реакции на любую прямую агрессию, передает РИА «Новости».

    «Они пока все-таки не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать, они понимают, что будет ответный удар. Потому что это все понимают или должны понимать, поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого», – подчеркнул российский лидер.

    В прошлом году Путин пообещал крайне жесткий ответ на применение дальнобойного вооружения.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил о неизменном противодействии атакам по российской территории.

    Российский лидер подтвердил постоянную готовность страны к ответным мерам.

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