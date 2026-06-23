Ущерб от краж в магазинах Германии в 2025 году вырос до рекорда

Der Spiegel: Ущерб от магазинных краж в Германии достиг рекорда в 4,3 млрд евро

Tекст: Мария Иванова

Ущерб от краж в магазинах Германии в 2025 году вырос до рекордных 4,3 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. Эта сумма на 3,1% больше показателя предыдущего года. Потери розничной торговли растут уже четвертый год подряд.

Большая часть ущерба, около 3,05 млрд евро, пришлась на кражи со стороны покупателей. При этом треть таких преступлений совершается организованными преступными группами. Сотрудники торговых компаний украли товаров на 910 млн евро, а работники сервисных служб – еще на 370 млн евро.

За период с 2020 по 2025 год общий объем ущерба увеличился почти на 29%. Рост краж со стороны покупателей составил более 41%. Издание отмечает, что такая динамика отчасти связана с высокой инфляцией: потребительские цены выросли более чем на 20%, а продукты питания подорожали примерно на 35%.

Ассоциация розничной торговли Германии призвала к более жесткому преследованию магазинных воров и улучшению оснащения правоохранительных органов. Ранее представители отрасли уже требовали снизить возраст наступления уголовной ответственности, который сейчас составляет 14 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году сумма ущерба от магазинных воров в Германии составила 3 млрд евро. Годом ранее число подобных преступлений в ФРГ возросло почти на четверть.

Торговые компании в Литве из-за массового воровства также потеряли миллионы евро.