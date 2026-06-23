Путин сообщил о проверке тысячи образцов вооружений в боях

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, в минувшем году в реальных условиях было проверено свыше 1000 образцов вооружения и техники, передает РИА «Новости».

«В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более 1000 образцов оружия и техники, в том числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения и барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения и многое, многое другое», – сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что с началом спецоперации произошло качественное развитие многих видов вооружений Вооруженных сил. Он добавил, что налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями, а созданный канал обратной связи позволяет собирать данные об эффективности оружия и учитывать оценки военнослужащих на поле боя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о тестировании более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники на линии фронта в 2025 году.

На Параде Победы 9 Мая 2026 года Владимир Путин заявил, что российские специалисты создают и запускают в серию передовые образцы вооружения, опираясь на современный боевой опыт.

В декабре 2025 года президент Путин на совещании по госпрограмме вооружения сообщил о кратном росте производства наиболее востребованных образцов вооружения по сравнению с 2022 годом.