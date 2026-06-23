В Нидерландах впервые провели эвтаназию ребенка

В Нидерландах впервые провели операцию по эвтаназии неизлечимо больного ребенка

Tекст: Мария Иванова

Впервые в истории Нидерландов медицинский специалист провел операцию по эвтаназии ребенка, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету NL Times.

Издание ссылается на официальное письмо министра здравоохранения королевства Софи Херманс, направленное в национальный парламент.

«Впервые в Нидерландах врач прервал жизнь неизлечимо больного ребенка», – отмечается в публикации. Возраст пациента, его точный диагноз и дата проведения процедуры остаются неизвестными. При этом уточняется, что специальная комиссия по оценке случаев детской эвтаназии получила соответствующий доклад еще в 2025 году.

По словам главы Минздрава, профильная комиссия детально изучила обстоятельства дела и провела беседу с врачом, проводившим операцию. Теперь выводы экспертов переданы в прокуратуру, которая должна установить законность действий медицинского работника. Эвтаназия для детей в возрасте от одного года до 12 лет официально разрешена в Нидерландах с 2024 года при условии согласия родителей и наличия невыносимых страданий без шансов на излечение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число прошедших процедуру эвтаназии канадцев достигнет отметки в 100 тыс. человек.

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